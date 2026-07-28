שופטי בית המשפט העליון דנים הבוקר (שלישי) בהרכב מורחב בעתירות נגד חוק העצורים, החוק שקידם יו"ר ש"ס אריה דרעי והמונע מעצר לומדי תורה שהוגדרו כ'עריקים' בהוראת שעה לחצי שנה. החוק נועד לאפשר הסדרת מעמדם של לומדי התורה עד שתקום ממשלה חדשה שתכריע בסוגיית חוק הגיוס. "כיכר השבת" מעביר את הדיון בשידור חי.

שידור חי: הדיון בבג"ץ על 'חוק המעצרים' (הרשות השופטת)

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בהחלטה חריגה, הממשלה לא תיוצג כלל בדיון. יו"ר ש"ס דרעי הוביל קו לפיו הממשלה לא תטען נגד פסילת החוק, בשל ההבנה שבכל מקרה שופטי בג"ץ יפסלו אותו. כזכור, בשבוע שעבר הוציא בית המשפט העליון צו שעצר את כניסת החוק לתוקף עוד לפני שפורסם ברשומות.

"אסור להיות שותף בהצגה הזאת"

בריאיון באולפן 'כיכר השבת' הסביר אריה דרעי את ההחלטה החריגה: "אין לנו אמון בבית המשפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה. אסור לנו להיות חלק במשחק הזה, להראות כביכול נעשה צדק. 'הנה, יש הגנה, יש זה, תשמיעו את הדברים שלכם'. אסור להיות שותף בהצגה הזאת".

"זה יהיה דיון ציבורי רק שמראש התוצאה שלו ברורה", הוסיף דרעי. "אנחנו צריכים להגיד להם: 'אנחנו לא מכירים בסמכות שלכם. אנחנו יודעים מראש מה התוצאה של הדבר הזה'".

יו"ר ש"ס תקף בחריפות את הצו שהוציא בג"ץ בשבוע שעבר: "מי שהולך ומוציא צווי ביניים כשעוד לא פורסם החוק ברשומות, עוד לא נכנס לתוקף... מה היה קורה, ריבונו של עולם? אם שבוע אחד לא היו עוצרים – זה היה בלתי הפיך? בשביל זה מוציאים צווים? על חוק שהכנסת חוקקה ועבדה עליו במשך חודשים ארוכים ושבועות ארוכים? זה ברור, אתה רואה את התוצאה מראש, לכן אסור לשחק את המשחק".