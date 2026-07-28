שופטי בית המשפט העליון דנים הבוקר (שלישי) בהרכב מורחב בעתירות נגד חוק העצורים, החוק שקידם יו"ר ש"ס אריה דרעי והמונע מעצר לומדי תורה שהוגדרו כ'עריקים' בהוראת שעה לחצי שנה. החוק נועד לאפשר הסדרת מעמדם של לומדי התורה עד שתקום ממשלה חדשה שתכריע בסוגיית חוק הגיוס. "כיכר השבת" מעביר את הדיון בשידור חי.
שידור חי: הדיון בבג"ץ על 'חוק המעצרים' (הרשות השופטת)
בהחלטה חריגה, הממשלה לא תיוצג כלל בדיון. יו"ר ש"ס דרעי הוביל קו לפיו הממשלה לא תטען נגד פסילת החוק, בשל ההבנה שבכל מקרה שופטי בג"ץ יפסלו אותו. כזכור, בשבוע שעבר הוציא בית המשפט העליון צו שעצר את כניסת החוק לתוקף עוד לפני שפורסם ברשומות.
"אסור להיות שותף בהצגה הזאת"
בריאיון באולפן 'כיכר השבת' הסביר אריה דרעי את ההחלטה החריגה: "אין לנו אמון בבית המשפט העליון. אנחנו מראש יודעים את התוצאה. אסור לנו להיות חלק במשחק הזה, להראות כביכול נעשה צדק. 'הנה, יש הגנה, יש זה, תשמיעו את הדברים שלכם'. אסור להיות שותף בהצגה הזאת".
"זה יהיה דיון ציבורי רק שמראש התוצאה שלו ברורה", הוסיף דרעי. "אנחנו צריכים להגיד להם: 'אנחנו לא מכירים בסמכות שלכם. אנחנו יודעים מראש מה התוצאה של הדבר הזה'".
יו"ר ש"ס תקף בחריפות את הצו שהוציא בג"ץ בשבוע שעבר: "מי שהולך ומוציא צווי ביניים כשעוד לא פורסם החוק ברשומות, עוד לא נכנס לתוקף... מה היה קורה, ריבונו של עולם? אם שבוע אחד לא היו עוצרים – זה היה בלתי הפיך? בשביל זה מוציאים צווים? על חוק שהכנסת חוקקה ועבדה עליו במשך חודשים ארוכים ושבועות ארוכים? זה ברור, אתה רואה את התוצאה מראש, לכן אסור לשחק את המשחק".
הייעוץ המשפטי: החוק נחקק בהליך פגום
כזכור, הייעוץ המשפטי לכנסת הצטרף לייעוץ המשפטי לממשלה וקבע כי חוק המעצרים נחקק בהליך פגום ובניגוד לחוק יסוד. הביקורת המרכזית של הייעוץ המשפטי לכנסת נוגעת לשימוש שעשתה הקואליציה במנגנון "דין רציפות" - כלי שמאפשר להמשיך הצעת חוק קיימת במקום לפתוח הליך חדש.
הייעוץ המשפטי קבע כי הכנסת השתמשה בכלי הרציפות על הצעת חוק שעסקה בנושא שונה לחלוטין. "'צינור' הרציפות שהיה אמור לחבר בין הצעת החוק המקורית לבין החוק הסופי - נקטע", נכתב בסיכום התשובה לבג"ץ, "ויש בכך משום פגם היורד לשורשו של הליך החקיקה".
עורכי הדין מטעם הכנסת הבהירו כי חוק הוראת השעה נחשב מבחינה משפטית ל"נושא חדש", ולפיכך הליך חקיקתו "אינו תואם את הוראות תקנון הכנסת, וכפועל יוצא מכך – אינו תואם את הוראות סעיף 19 לחוק-יסוד: הכנסת". מדובר בקביעה חריגה במיוחד, שכן הייעוץ המשפטי לכנסת אמור להגן על חוקיות החקיקה, ולא לחשוף את פגמיה.
גם היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה תשובה שבה היא מבקשת מבג"ץ לפסול את החוק, בטענה שהוא פוגע בשוויון ומנוגד לצורכי הביטחון.
0 תגובות