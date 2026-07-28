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לא הופעלו התרעות

חיל האוויר יירט כטב"ם בגבול ירדן | מקור השיגור בבדיקה

כלי טיס בלתי מאויש זוהה בגבול ירדן ויורט בהצלחה • הכטב"ם לא חצה לשטח הארץ | התרעות לא הופעלו על פי מדיניות (צבא וביטחון)

אילוסטרציה יירוט (צילום: דוד כהן, פלאש 90)

חיל האוויר יירט הבוקר (שלישי) כלי טיס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן, כך נמסר מדובר . הכטב"ם לא חצה לשטח מדינת ישראל, ומקור השיגור נמצא כעת בבדיקה.

על פי הנמסר, מערכות חיל האוויר זיהו את כלי הטיס הבלתי מאויש בשלב מוקדם ויירטו אותו בהצלחה לפני שהספיק לחדור למרחב האווירי הישראלי. האירוע התרחש באזור הגבול עם ירדן, כאשר הכטב"ם נותר בשטח מעבר לגבול.

בהתאם למדיניות הקיימת, לא הופעלו התרעות לאזרחים במהלך האירוע. מדיניות זו נקבעה מראש למקרים בהם כלי טיס עוין מזוהה ומיורט מחוץ לשטח הארץ, ואינו מהווה איום ישיר על אוכלוסייה אזרחית.

גורמי ביטחון בוחנים כעת את מקור השיגור של כלי הטיס הבלתי מאויש. בשנים האחרונות התמודדו כוחות הביטחון עם מספר מקרים של חדירות כטב"מים מכיוון ירדן, חלקם שוגרו על ידי ארגוני טרור הפועלים באזור.

צה"לכטב"ם

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