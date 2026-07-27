מאות תלמידי כיתות ח' מאזור בדרום התכנסו למעמד 'כבוד התורה' מרומם ורב רושם, לרגל חגיגת עשרות סיומי מסכתות שגרפו התרגשות רבה.

את המעמד המרומם כיבדו בנוכחותם גדולי התורה ורבני הקהילות בדרום, ובראשם ראש ישיבת תושיה תפרח הגאון רבי אביעזר פילץ, רב הקהילה בנתיבות הגר"ש מונטג, הגר"מ ברויאר, רב הקהילה באופקים הגרי"א פינקוס, ורב הקהילה בקריית גת הגר"א מכלוף.

רגעי השיא של האירוע נרשמו בעת סיומי המסכתות של תלמידי כיתות ח', אשר זכו לאחר שנה רצופה של עמל ויגיעה להגיע להישג מרשים של עשרים ושישה סיומי מסכתות. התלמידים הצעירים הוכיחו כי כאשר מעניקים את הכלים הנכונים, הליווי האישי והחיבור המיוחד לתורה, ניתן להגיע לפסגות רוחניות שאינן משתמעות לשתי פנים.

בדבריהם שנשאו במהלך המעמד, עמדו הרבנים על מעלת לימוד התורה ועל החשיבות העצומה של יצירת מסגרת אישית לכל תלמיד ותלמיד. בדבריהם הדגישו כי הקשר הקבוע עם אברך תלמיד חכם יוצר חיבור עמוק לתורה, מעניק לתלמיד דמות של בן תורה להידמות אליה, ומסייע לו לצמוח ברוחניות, בלימוד ובמידות. כמו כן, הוסיפו הרבנים כי הדרך הסלולה לגדול בתורה היא באמצעות לימוד בחברותא בשעות הערב.