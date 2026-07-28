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חודשו האיומים מאיראן

מהלך דרמטי במפרץ: ארה"ב ואיראן מקדמות הפסקת אש בת 10 ימים

וושינגטון וטהרן מקדמות הסכם לחידוש השיט במצר הורמוז • טראמפ מזהיר: אם המגעים ייכשלו - הלחימה תתחדש מיידית | איראן מאיימת בתגובה חריפה (בעולם)

הנשיא טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

מהלך דיפלומטי משמעותי מתגבש במפרץ הפרסי: , ועומאן מקדמות מגעים לחידוש השיט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת עשרה ימים בין הצדדים. כך דיווח הבוקר (שלישי) העיתון האמריקאי "וול סטריט ג'ורנל".

על פי הדיווח, במסגרת ההסכם המתגבש, איראן תפתח מחדש את המצר לתנועת כלי שיט, ובתמורה תסיר ארצות הברית את המצור הימי שהטילה על הנמלים האיראניים. המהלך מגיע לאחר שבועות של מתיחות גוברת באזור ותקיפות הדדיות שסיכנו את נתיבי השיט הבינלאומיים החיוניים.

נקודת מחלוקת מרכזית: אגרות המעבר

במרכז המחלוקת בין הצדדים עומדת דרישתה של טהרן לגבות אגרות מעבר מספינות שיחצו את המצר. הנשיא אישר כי שיחות בנושא אכן מתקיימות, אך הבהיר והזהיר בנחרצות כי אם המגעים ייכשלו - הלחימה והתקיפות באזור יתחדשו באופן מיידי.

כפי שדיווחנו קודם אמש, טראמפ הבהיר בריאיון לאתר אקסיוס כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית הינו קצר ביותר. "לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל", כך השיב הנשיא האמריקני כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים.

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איראן מזהירה: "הרחבה של המלחמה"

בתוך כך, מטה "חאתם אל-אנביא", מפקדת החירום של איראן, שיגר אזהרה חריפה לעבר וושינגטון בעקבות המתיחות הגוברת בנתיבי השיט במפרץ. בהודעת המפקדה נאמר: "ארה"ב, בתוקפנותה המתמשכת ובערעור היציבות באזור, ואחרי הטלת מצור ימי בלתי-חוקי על איראן, איימה על ספינות איראניות, כלי שיט מסחריים ומכליות נפט במים הטריטוריאליים של ארצנו, בשלושת הימים האחרונים".

המפקדה האיראנית הוסיפה והזהירה: "אנחנו מזהירים כי הפעולה האמריקנית הזו היא הרחבה של המלחמה באזור". האזהרה מגיעה על רקע דיווחים על העברת מפקדים וציוד צבאי איראני לחות'ים בתימן, במטרה לחזק את יכולות התקיפה של הארגון נגד נתיבי השיט הבינלאומיים.

בנימין נתניהוארה"באיראןדונלד טראמפסעודיהמצרי הורמוז

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