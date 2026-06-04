חשיפת 'זופניק': השבוע שיגר יו"ר פורום הרשויות החרדיות ורה"ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין מכתב חריף למפכ"ל המשטרה דני לוי, בו הודיע על כוונתם להפסיק את שיתוף הפעולה המוניציפאלי עם משטרת ישראל, בעקבות רדיפת לומדי התורה.

'זופניק' כאן כדי לספר לכם קצת על מאחורי הקלעים של המכתב. תחילה, היו אמורים לחתום אישית על המכתב כל ראשי הערים החרדיות - אלא שאחד מראשי הערים של 'דגל התורה', התנגד לחתום - למרות ההוראה של יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני, וכך המכתב, יצא בסופו של דבר, בהכרעת רוב חברי הפורום, רק עם חתימה של היו"ר מאיר רובינשטיין.

בהמשך, משהתקבלה ברכתו של אחד ממנהיגיה הרוחניים של המפלגה, ביקש אותו ראש עיר לחתום אישית, אך היה כבר מאוחר והמכתב בחתימת יו"ר הפורום פורסם והוחלט להשאירו כפי שהוא.

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חשיפת 'זופניק': דרמת ענק מטלטלת בימים אלו את אחת החסידויות המרכזיות ביותר ביהדות החרדית. ל'זופניק' נודע כי אחד מגדולי האדמו"רים, המכהן כחבר מועצת גדולי התורה, קיבל החלטה דרמטית וחסרת תקדים - לפטר באופן גורף את כל גבאי החצר המכהנים בתפקידם, גם במעונו וגם בבית המדרש.

כדי לעשות סדר חדש, הרבי מתכנן לכנס בעוד מספר שבועות את כלל החסידים לשבת התאחדות. במוצאי שבת יערכו במקום בחירות דמוקרטיות שבהן יצטרכו כלל החסידים לבחור בעצמם את הגבאים החדשים שינהלו את בית המדרש ואת ענייני החצר.

עם זאת, בשאלת השאלות מי יזכה בכיסא הנחשק של הגבאי הראשי והאישי של האדמו"ר, הוחלט על נוהל שונה. ההכרעה על זהות האיש החזק ביותר בחצר הופקדה באופן בלעדי בידיו של הבן הבכור, מי שמסומן בקרב החסידים כ"ממשיך" הבלתי מעורער.

מאחורי הקלעים, מפלס הלחץ והמתח בקרב החסידים מרקיע שחקים, ולא בגלל זהות המועמדים. בחסידות לחוצים מאוד מתרחיש מביך במיוחד שיכול להתרחש ברגע האמת: החשש הגדול הוא שבמהלך ספירת הקולות הדרמטית של ההצבעות, יתברר כי רוב החסידים, שחוששים לקחת צד או פשוט מתגעגעים להנהגה הישנה, בחרו לשים בקלפי דווקא פתק לבן.

'זופניק' מבטיח לעקוב מקרוב אחרי הקלפיות והתוצאות.

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חשיפת 'זופניק': אחת מחצרות החסידיים כמרקחה בעקבות המהלך המתוחכם, או כך לפחות הוא חשב... של אחד מאנשי התקשורת המוכרים במגזר. מזה תקופה ארוכה שאותו עיתונאי מנסה בכל דרך אפשרית להשתחל ולקשור קשרים לתוך אחת החסידויות הסגורות והנחשקות ביותר. לאחר שנתקל בכתף קרה פעם אחר פעם, הוא החליט לעקוף את כל המערכת ולהשתחל דרך פרצה מתוחכמת.

במבצע מוצלח הצליח איש התקשורת לשכור את לא אחר מאשר נכדו של האדמו"ר בכבודו ובעצמו, שישמש כנהגו הפרטי. האסטרטגיה מאחורי המהלך הייתה ברורה - שעות ארוכות יחד ברכב, שיחות נפש בדרכים, ודרך הנכד המידע הפנימי יזרום כמים והדרך אל הקודש פנימה תהיה קצרה מתמיד.

אלא של'זופניק' נודע כי יש רק בעיה אחת קטנה בתוכנית הגרנדיוזית - מתברר שהנכד המדובר מחובר לחצר של סבו בערך כמו שאתם מחוברים לבורסה בשנגחאי. רמת העניין של הנהג הצעיר בנעשה בחסידות, בפוליטיקה הפנימית או במידע חסוי - שואפת לאפס.

האם איש התקשורת יבין בקרוב שהוא משלם משכורת בשביל פול גז בניוטרל או שימשיך לחלום על הסקופ הבא בזמן שהנכד פשוט נהנה מהגה מושחר ומזגן טוב? 'זופניק' ימשיך לעקוב ולעדכן...

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הנגיד הנכבד מר ג'יי רודין הגיע במיוחד מארה"ב לראש הישיבה חבר המועצת הגאון רבי ראובן אלבז להתייעצות ולברכה בעסקיו. ראש הישיבה ברכו וציין בפניו את הזכות העצומה בתמיכתו לעולם התורה כולו.