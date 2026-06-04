חשיפת 'זופניק': השבוע שיגר יו"ר פורום הרשויות החרדיות ורה"ע ביתר עילית מאיר רובינשטיין מכתב חריף למפכ"ל המשטרה דני לוי, בו הודיע על כוונתם להפסיק את שיתוף הפעולה המוניציפאלי עם משטרת ישראל, בעקבות רדיפת לומדי התורה.
'זופניק' כאן כדי לספר לכם קצת על מאחורי הקלעים של המכתב. תחילה, היו אמורים לחתום אישית על המכתב כל ראשי הערים החרדיות - אלא שאחד מראשי הערים של 'דגל התורה', התנגד לחתום - למרות ההוראה של יו"ר המפלגה ח"כ משה גפני, וכך המכתב, יצא בסופו של דבר, בהכרעת רוב חברי הפורום, רק עם חתימה של היו"ר מאיר רובינשטיין.
בהמשך, משהתקבלה ברכתו של אחד ממנהיגיה הרוחניים של המפלגה, ביקש אותו ראש עיר לחתום אישית, אך היה כבר מאוחר והמכתב בחתימת יו"ר הפורום פורסם והוחלט להשאירו כפי שהוא.
• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ
חשיפת 'זופניק': דרמת ענק מטלטלת בימים אלו את אחת החסידויות המרכזיות ביותר ביהדות החרדית. ל'זופניק' נודע כי אחד מגדולי האדמו"רים, המכהן כחבר מועצת גדולי התורה, קיבל החלטה דרמטית וחסרת תקדים - לפטר באופן גורף את כל גבאי החצר המכהנים בתפקידם, גם במעונו וגם בבית המדרש.
כדי לעשות סדר חדש, הרבי מתכנן לכנס בעוד מספר שבועות את כלל החסידים לשבת התאחדות. במוצאי שבת יערכו במקום בחירות דמוקרטיות שבהן יצטרכו כלל החסידים לבחור בעצמם את הגבאים החדשים שינהלו את בית המדרש ואת ענייני החצר.
עם זאת, בשאלת השאלות מי יזכה בכיסא הנחשק של הגבאי הראשי והאישי של האדמו"ר, הוחלט על נוהל שונה. ההכרעה על זהות האיש החזק ביותר בחצר הופקדה באופן בלעדי בידיו של הבן הבכור, מי שמסומן בקרב החסידים כ"ממשיך" הבלתי מעורער.
מאחורי הקלעים, מפלס הלחץ והמתח בקרב החסידים מרקיע שחקים, ולא בגלל זהות המועמדים. בחסידות לחוצים מאוד מתרחיש מביך במיוחד שיכול להתרחש ברגע האמת: החשש הגדול הוא שבמהלך ספירת הקולות הדרמטית של ההצבעות, יתברר כי רוב החסידים, שחוששים לקחת צד או פשוט מתגעגעים להנהגה הישנה, בחרו לשים בקלפי דווקא פתק לבן.
'זופניק' מבטיח לעקוב מקרוב אחרי הקלפיות והתוצאות.
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חשיפת 'זופניק': אחת מחצרות החסידיים כמרקחה בעקבות המהלך המתוחכם, או כך לפחות הוא חשב... של אחד מאנשי התקשורת המוכרים במגזר. מזה תקופה ארוכה שאותו עיתונאי מנסה בכל דרך אפשרית להשתחל ולקשור קשרים לתוך אחת החסידויות הסגורות והנחשקות ביותר. לאחר שנתקל בכתף קרה פעם אחר פעם, הוא החליט לעקוף את כל המערכת ולהשתחל דרך פרצה מתוחכמת.
במבצע מוצלח הצליח איש התקשורת לשכור את לא אחר מאשר נכדו של האדמו"ר בכבודו ובעצמו, שישמש כנהגו הפרטי. האסטרטגיה מאחורי המהלך הייתה ברורה - שעות ארוכות יחד ברכב, שיחות נפש בדרכים, ודרך הנכד המידע הפנימי יזרום כמים והדרך אל הקודש פנימה תהיה קצרה מתמיד.
אלא של'זופניק' נודע כי יש רק בעיה אחת קטנה בתוכנית הגרנדיוזית - מתברר שהנכד המדובר מחובר לחצר של סבו בערך כמו שאתם מחוברים לבורסה בשנגחאי. רמת העניין של הנהג הצעיר בנעשה בחסידות, בפוליטיקה הפנימית או במידע חסוי - שואפת לאפס.
האם איש התקשורת יבין בקרוב שהוא משלם משכורת בשביל פול גז בניוטרל או שימשיך לחלום על הסקופ הבא בזמן שהנכד פשוט נהנה מהגה מושחר ומזגן טוב? 'זופניק' ימשיך לעקוב ולעדכן...
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הנגיד הנכבד מר ג'יי רודין הגיע במיוחד מארה"ב לראש הישיבה חבר המועצת הגאון רבי ראובן אלבז להתייעצות ולברכה בעסקיו. ראש הישיבה ברכו וציין בפניו את הזכות העצומה בתמיכתו לעולם התורה כולו.
בהמשך השבוע ראינו את ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז בשירת "תהא השעה הזאת" בכותל המערבי יחד עם תלמידיו לאחר תיקון מיוחד שערכו במקום.
את המקובל הגאון הצדיק רבי יעקב עדס ראינו השבוע סמוך לחצות לילה בכותל המערבי כשהוא מארגן מניין לתפילת ערבית.
רגע לפני הריאיון, רווי הכותרות, של ח"כ מיכאל מלכיאלי ב'אולפן כיכר', תפסנו את המראיין ישי כהן והעורך הראשי חיים אילוז, בדיון הלכתי מעמיק עם הח"כ במעלת השלום והוויתור, עם התפטרותו מהמעומדות לוועדה למינוי דיינים.
כמדי שבוע, גם השבוע פרצה לה סערה של ממש באולפן 'כיפות שחורות', הפעם בין איש 'הפלג הירושלמי' הרב ישראל טרופר לח"כ נאור שירי (יש עתיד) בשאלת "מיהו נורמלי?".
אחרי הסערה תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי בשיחה מתונה ורגועה עם הרב ישראל טרופר ותא"ל במיל' ראם עמינח. ומהעבר השני תפסנו את מפיק התוכנית נריה סעדיה עם ח"כ נאור שירי והדובר דניאל גיל.
אחרי שבשבוע שעבר 'זופניק' חשף כי "הוויכוח הלוהט" מהתוכנית 'כיפות שחורות' בין יוסי סרגובסקי למגיש 'כיפות ברזל' באתר 'סרוגים' נתנאל איזק נמשך במסדרונות, השבוע תפסנו את השניים בשיחה נעימה, נינוחה ורגועה.
אחרי שבועיים של היעדרות וגעגוע של אלפי הצופים, תחילה בגלל חג השבועות ובהמשך בגלל שבירת הרגל, 'זופניק' תפס היום ב'אולפן כיכר' את המגיש יוסי עבדו כשהוא מדדה על הקביים עם הרגל השבורה, במאמץ אדיר להגיש לכם את 'החדשות הלא חשובות'.
את איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ושבי רפפורט היועץ לענייני חרדים של נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראינו בסוד שיח עם הגברת מיכל הרצוג רעייתו של הנשיא, במהלך אירוע בבית הנשיא.
ביציאה משמחת השבע ברכות אצל יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בהשתתפותו של ראש הישיבה הגרמ"ה הירש ראה 'זופניק' את הפרשן ישראל כהן ניגש עם בנו ארי להתברך מראש הישיבה. בתיעוד נראה הגרמ"ה הירש מברך בחביבות את ארי הקטן כאשר גפני ונאמני הבית מאזינים לאיחול שיגדל בתורה.
בהמשך תפסנו את ישראל כהן בסוד שיח עם המחנך הרב מוטקה בלוי, בדיון מעמיק בדרכי ההסברה ובשיטה הנכונה, האם שמאל דוחה או ימין מקרבת והמסתעף, כשלבסוף שניהם הסכימו כי את ההכרעה צריך לקבל היו"ר משה גפני.
למי זה לא קורה? מומחה הכשרות הרב יוסף דורפמן הגיע השבוע לנתב"ג, בדרך לעוד שליחות כשרותית בחו"ל, ואז גילה שהקדים ביום והטיסה שלו נקבעה רק ליום למחרת.
הרב יאיר הדאיה שנבחר לרב העיר אילת, בקבלת פנים לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, במעמד ההכתרה בעיר.
מסע הלוויית הרבנית מרחמסטריווקא ע"ה, שהתקיים השבוע בעיירת מונסי בהשתתפות אלפי חסידים, הצריך כמובן היערכות לוגיסטית מורכבת במיוחד בכל הנוגע להכוונת התנועה וסידורי החניה במקום.
מי שנצפה בשטח כשהוא לוקח פיקוד על המערך הוא העסקן הוותיק ר' זרח משיכון סקווירא. ר' זרח, המוכר בעולם החסידות הודות לניסיונו רב השנים בניהול חניונים, נצפה מכוון את התנועה, כשהוא מצויד במכשיר הקשר המזוהה עמו ומנהל את המערך מול כל הגורמים בשטח.
ובמעבר חד: לא רק במונסי, גם בבני ברק, בשמחת החתונה של רב חסידות צאנז ז'ימגראד, הבחין 'זופניק' בעסקן החסידות כשהוא מצויד במכשיר קשר צמוד לאוזניו.'זופניק', עד עכשיו עוד לא יודע למי היה אוזנייה תואמת מאותו דגם...
האדמו"ר מלעלוב סאסנובצא שנלחץ השבוע מזה שאחיו, האדמו"ר מלעלוב סטרעטין, עלה גם על כס ההנהגה ומתחיל לערוך טישים בבני ברק, נצפה בתייעצות דחופה עם העסקן הויז'ניצאי יוסף שמעון שכטר, בתקווה שימצא לו פתרון איך להתמודד עם הבעיה.
את האדמו"ר מסערט ויז'ניץ וחסידיו ראינו בתפילה בקבר 'רחל אמנו'.
קרעסטיר שוקקת חיים: גאב"ד מאקווא, שוהה בימים האחרונים בקרעסטיר. 'זופניק' שם לב כי בעת כניסתו להכנסת אורחים של רובין, הוא לווה באברהם אבא גרינבוים, מעסקני 'רבי ישעי'לעס הויז' .
את הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית, ראינו בסוד שיח תורני עם בחורים מישיבת סאטמר בקווינס.
יהודי צרפת מתברכים מראש הישיבה הגאון רבי יצחק אזרחי מראשי ישיבת 'מיר' שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות.
הגאון רבי שלמה קנייבסקי ראש ישיבת 'קריית מלך', מברך בחופת בנו של הנגיד הרבני שלמה ברונר. חדי עין יבחינו במפיק גדי ויטמן מחזיק את המיקרופון.
המפיק ודובר זק"א מוטי בוקצ'ין חיתן השבוע באירוע מפואר את בתו הילה עם מאיר שמחה קלצקי בנו של איש העסקים גרשי קלצקי.
את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו עם הפרשן עמית סגל מ'ערוץ 12' בעמדת השידור במשכן הכנסת.
איש התקשורת אריה ארליך עורך מגזין 'משפחה', נצפה מניח תפילין לבוריס גרינשפון יועצו של יו"ר הכנסת ח"כ אמיר אוחנה, במהלך טיסה מארצות הברית לישראל.
את אנשי העסקים האחים יענקל'ה, שמוליק ודוד הלפרין, ראינו בתפילה בהילולת 'הפלא יועץ' בבולגריה.
צלם הסושיאל אבי פרטיג מצא דרך יצירתית לצלם עם אייפון באירועים של חסידויות סגורות, ממש כמו מסתערב בצבא.
הרב רונן שאולוב מסר שיעור מיוחד לעובדי 'ערוץ 14' בבית הכנסת של הערוץ.
שדרן הרדיו יהודה שוקרון בסיום מסכת במופע של הזמר יניב בן משיח שנערך בהפרדה מלאה באמפי קיסריה, במהלך הסיום עשה שוקרון חיקויים משעשעים של ראש הממשלה בנימין נתניהו ויניב בן משיח.
מנכ"ל מד"א אלי בין שיבח את היועצים האסטרטגיים האחים יענקי ויום טוב ביכלר על פעילותם למען הארגון, במופע הצדעה לידידי מד"א 'מנצחים לחיים', בבריכת הסולטן בירושלים.
לאחר מכן בשורה הראשונה ראינו את אברהם מנלה יו"ר מד"א, אלי בין מנכ"ל מד"א והאחים יענקי ויום טוב ביכלר היועצים האסטרטגיים של מד"א.
באירוע בבריכת הסולטן, 'זופניק' תפס את ההופעה הראשונה של מקהלת החובשים של מד"א ירושלים. המקהלה, שנבנתה במיוחד על ידי המפיק אלי אברמוב, מורכבת ממתנדבי הארגון, וליוותה את גדולי הזמר במהלך המופע והייתה אחת ההפתעות של הערב.
באישון לילה ראינו השבוע מתנדבים ממד"א נעמדים לתמונה משותפת עם הזמר אהרל'ה סמט, בתחנת דלק במרכז.
בכותל המערבי תפסנו את הזמר מרדכי בן דוד ומקורבו איש העסקים שלמה מלול, בתפילה מעומק הלב.
את הזמר פיני איינהורן ראינו קונה אוכל במסעדה מקומית בנתניה לאחר הופעה.
המהלך ששבר את הרשת השבוע היה התיעוד מבנייני האומה, בו נראה ליפא שמלצר מטביע בצבע את השטריימל המפואר לעיני הקהל ההמום. 'זופניק' שפשף עיניים, אבל למחרת קיבל תיעוד שחשף את הסיפור המלא - האסטרטג ואיש השיווק מנדי ויינר נצפה עם ליפא עוד לפני שבת, כשהם רוקמים יחד את ההפתעה שהצליחה להסעיר את הרשת.
לאחר מכן ראה 'זופניק' את ליפא שמלצר עם השטריימל בסמוך לבנייני האומה והתקשה לעכל שכזה שטריימל יפה נהרס באירוע.
הזמר אלקנה אדרי חגג ברית לבנו הראשון באירוע יוקרתי ב'דיויד קסטל' - ויקרא שמו בישראל: מיכאל.
הגאון הרב נתן צבי זוכובסקי יו"ר ועדת הרבנים של 'דגל התורה' והפוסק הגאון רבי עמרם פריד ומקורבו אליעזר כהן חבר מועצת העיר בני ברק, מאחלים מזל טוב לח"כ יעקב אשר שאירס את בתו עם הבחור ראובן הרשקוביץ.
באישון לילה, לאחר סיום האירוע, ראינו את רכאש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מגיע לאחל מזל טוב לח"כ יעקב אשר, מאחור נראה עוזרו יונה ויזל מתעד את המאורע.
יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי נצפה שקוע בלימוד תורה במהלך דיון במליאת הכנסת.
בהמשך ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וח"כ חיים ביטון, מחוייכים במליאת הכנסת לאחר הניצחון בבחירת מבקר המדינה עו"ד מיכאל ראבילו.
את ח"כ אורי מקלב ראינו בסוד שיח עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, מחוץ לאירוע בבני ברק.
ח"כ ארז מלול שימש כשליח ציבור בתפילת מנחה בלשכתו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, לצד ראש המטה איתי גדסי והעוזר חיים טריקי.
השר לשעבר רון דרמר נצפה בפגישה במלון 'קמפינסקי' בתל אביב.
שר החוץ גדעון סער בקביעת מזוזה בשגרירות ישראל החדשה במדינת פיג'י.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בריקוד בחתונת בתו של הרב חיים פרל הרב הראשי של כבאות והצלה לישראל.
שר התרבות והספורט מיקי זוהר, מתברך במעונו של הגאון רבי צמח מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים'.
שר הביטחון ישראל כ"ץ מתברך מהמקובל הרב נתנאל שריקי, מחוץ לאירוע באופקים.
שרת התחבורה מירי רגב ומנכ"ל משרדה משה בן זקן, בברכה והתייעצות אצל המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן'.
את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', ראינו שקוע בשיחת טלפון, בדרכו לחנוכת הגשר בעיר בני ברק על שמו של הגאון הרב משה יהודה לייב לנדא זצ"ל רב העיר.
לאחר מכן ראינו את יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון מגיע לאירוע הנחשק.
במהלך הטקס ראינו את ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, סגנו וממלא מקומו מנחם שפירא, סגני ראש העיר שלומי אלחרר, גודי סילמן ומיכאל קקון, משתוקקים לפיסת צל בין הנאומים והסיורים בחנוכת הגשר.
יהודה בוטבול ראש עיריית אלעד, בשמחת ה'וואך נאכט' לבנו של שרולי פרוכטר ראש לשכתו של סגן וממלא מקום ראש העיר יעקב דוד ברקוביץ.
ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול, השתתף באירוע שבע ברכות שערך איש יחסי הציבור ישראל רוזנפלד לאחיינתו.
את איש יחסי הציבור פנחס פלינקר, ראינו מתברך מהאדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא, באירוע שבע ברכות לבנו.
ישראל גנץ ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, בקרב ראווה עם לוחם האגרוף הישראלי אהבת השם גורדון, במועדון אגרוף בניו יורק.
את ברק שטיגליץ מנהל מחלקת תרבות וספורט באלעד ויחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער באלעד, ראינו בלימוד חברותא במהלך נופש בונציה.
ראש ישיבת 'עטרת ישראל הגאון רבי בן ציון אזרחי בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, לאחר אירוע תורני.
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף הגיע השבוע למסור שיעור בכולל 'דרכי הוראה לרבנים' שבראשות הגאון הרב יוסף אליהו, בנו של הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל, אחרי נתק של שנים.
הגאון הרב משה פרזיס שנבחר לרב העיר חולון, התארח בשיעורו השבועי של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "אני מעריץ של הרב, הוא הפסיכולוג של הדור, הרב היה שותף בבחירה שלי".
את הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, ראינו בסיור כשרות באחד המלונות בעיר.
הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', בהכנסת ספר תורה שערך נתן אלנתן יו"ר מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים שהודיע לאחרונה על התפטרותו, בשכונת קריית שלום בתל אביב, לעילוי נשמת בנו רחמים אליהו אלנתן ז"ל שנהרג לפני כשנה בתאונת אופנוע.
הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע והרב יצחק פלדמן רב בתי החולים 'אסותא', בהכנסת ספר תורה לבית החולים 'אסותא' בבאר שבע.
מתנאל נוגאוקר ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, בהתייעצות במעונו של הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והגאון הרב יוסף בן דוד רב מועצת קריית עקרון וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בכנס השתלמות נדיר בנושא 'ניקור בשר' במועצה הדתית באשדוד, בראשות יו"ר המועצה הדתית בעיר הרב עובדיה דהן והרב אברהם בוגנים מרבני מחלקת הכשרות בעיר.
וכך חגגו יום הולדת למפיק מתי גולדשטיין, במסעדה של מוטי זילבר במנהטן.
מעצב האופנה מאיר אלמליח טס בחשאי לטורקיה, לעצב חליפות בתפירה אישית למספר חברי כנסת לקראת הבחירות.
המקובל הרב נתנאל שריקי בביקור חיזוק באגף התורני בכלא 'איילון' יחד עם מפקד מחוז מרכז גונדר שלומי שגיא, מפקד הכלא גונדר משנה שרון כהן ורב מחוז מרכז הרב מאיר מגנזי.
את אנשי החסד אפי פלדמן יו"ר 'איחוד הצלה' בני ברק ומושיקו מוסקוביץ יו"ר 'נחמה והצלה לישראל', ראינו אוכלים בליל שישי ב'מוטיס' בבני ברק.
סגן אלוף במילואים יוסי לוי מנכ"ל 'איגוד שומר', זכה באות 'גיבורי החברה הישראלית' לשנת תשפ"ו, של המועצה הציונית בישראל מבית ההסתדרות הציונית העולמית.
המפיק שימי ברוורמן מרדיו 'קול חי' התארס בזיווג שני עם שירה אוירבך.
יעל בן משיח רעייתו של הזמר יניב בן משיח בהפרשת חלה יחד עם חמותה, לרגל המופע הענק שנערך השבוע בקיסריה.
השף דודו אוטמזגין מתברך מהגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא': "שתצליח בכל מעשה ידיך".
הזמר ששון שאולוב ומנהלו האישי המפיק אבי גואטה, בתפילת ערבית רגע לפני מופע ענק ב'היכל מנורה' בתל אביב.
השחקן עומר חזן ערך אירוע מכובד לכבוד אירוע מרגש של סיום מסכת אותה למד לאחרונה.
הזמרים האחים רואי וגל אדם בסיור ותפילה בציונו של הרבי מחב"ד בניו יורק, עם הרב מנדי מלכיאלי משליחי חב"ד בראשון לציון.
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