תוכנית "כיפות שחורות" של 'כיכר השבת' בפרק נוסף וסוער, בו צפים הקרעים הבוערים ביותר ברחוב החרדי והישראלי, בהנחיית יוסי סרגובסקי. הפרק נפתח בצל הבשורה הכואבת על נפילתו בקרב של סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר ז"ל, רופא בגדוד שקד של גבעתי.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, אנ"ש, רץ ברשת ואיש השבוע.

השבוע התארחו בפאנל:

מה בתכנית?

טענת ה"פריבילגיות": ח"כ נאור שירי תקף בחריפות את ההנהגה החרדית ואמר: "ברוך הבא למדינת חוק. אתם פריבילגיים שנהנים מזכויות המדינה. מי שלא נותן - לא מקבל. אם זה היה תלוי בי, הייתי סוגר את השאלטר על כל הפריבילגיות שלכם".

אכיפה בררנית מול מחבלים וערבים: איש הפלג הירושלמי, הרב ישראל טרופר, הגיב בטונים צורמים: "מחבלים ונוח'בות מקבלים את כל הזכויות, ארנונה וביטוח לאומי - ורק בחורי הישיבות הפכו לפושעים. זו תורת הבלוף של הדמוקרטיה". כשנשאל ח"כ שירי מדוע אין סנקציות דומות על הציבור הערבי, השיב: "מדינת ישראל קבעה שהיא לא רוצה שבחורים ערבים בגיל 18 יתגייסו".

הקריאה למרד של גפני: חברי הפאנל דנו בהוראתו של יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, לנציגים החרדים להפסיק כל שיתוף פעולה עם המשטרה. ח"כ שירי כינה זאת "מרד ברשויות ואובדן קשר עם המציאות" , בעוד אבי ארנטרוי הבהיר כי מדובר באמירה פוליטית לגיטימית שמטרתה לדרוש שיקול דעת במקום שבו המדינה נכנסת לכאוס.

עימות ה"אבולוציה" הסוער: הדיון האידאולוגי גלש לפסים אישיים קשים כאשר הרב טרופר וח"כ שירי התעמתו על ערכי הציונות מול הגלות. בשיא הוויכוח הטיח הרב טרופר בח"כ שירי: "אתה מאמין שסבא רבא שלך ישב בכלוב ואכל בננות והפרצוף שלך הגיע מפיצוץ? אני לא מאמין בחרטות האלו, אני מאמין בשכל הישר". "מלחמת אזרחים" ברחובות? בהמשך הציגו המשתתפים עמדות מנוגדות לחלוטין בנוגע לתמונות הקשות מההפגנות השבוע, שכללו פריצה לבית קצין משטרה ותקיפת חייל צה"ל.

ח"כ נאור שירי: "זו פשיטת רגל תרבותית ומוסרית של מערכת החינוך החרדית. לפרוץ לקצין הביתה? לטפל באלימות באדם שנפל מאופנוע? איזה דור מגדלים פה?".

הרב טרופר (הפלג הירושלמי): "אני לא משתתף במיזם הזעזוע המלאכותי הזה. אני מזדעזע פי 100 מהפריצה של הקלגסים לבתים של בחורי ישיבות כדי לאזוק אותם בעוון לימוד תורה. החייל שהותקף - צבע המדים שלו גרם לכך שיזהו אותו בהפגנה כאויב שבא לפגוע בהם, אין פה שום שנאה אישית".

אבי ארנטרוי ביקש להרגיע את הרוחות, גינה כל סוג של אלימות, אך הסביר את הרקע: "חנכו בחורים צעירים כל חייהם בצורה אחת, ופתאום דוחקים אותם לפינה שהם לא יודעים איך לצאת ממנה. תמיד יש שוליים שיעשו דברים שלא אמורים לעשות".

והפינות הקבועות:

רץ ברשת - הסרטון של ראש הממשלה בנימין נתניהו על המלחמה בלבנון שבתוך שעות הפך למגוחך ולא רלוונטי באדיבותו של הנשיא טראמפ.

מי איש השבוע? ח"כ נאור שירי בחר בציניות ביו"ר ש"ס אריה דרעי ("העובד המצטיין"), תא"ל במיל' ראם עמינח הצטרף לבחירה בעקבות דבריו של דרעי; אבי ארנטרוי בחר ב"בחור הישיבה" שהם העתיד שלנו והרב טרופר בחר בקצין משטרה מהעיר מודיעין שסיים אירוע של נתינת דו"ח תנועה שהתפתח למהומות בלי רימוני עשן ופיצוצים.

