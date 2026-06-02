קרן הינד רג’אב, ארגון פרו פלסטיני העוסק בעיקר בציד חיילי צה"ל בחו"ל, הודיע כי הגיש תלונה לרשויות בהודו נגד חייל מילואים ישראלי שמטייל במדינה.

לפי הודעת הארגון, הוגשה פנייה למשטרת הודו, למשרד הפנים ההודי ולרשות ההגירה, בדרישה לעצור את החייל באופן מיידי.

הארגון טוען כי בידיו תיק חקירה מפורט הכולל סרטונים, תיעודים ופרסומים ברשתות החברתיות, שלפיהם החייל השתתף והיה מעורב בהריסת מבני מגורים ברצועת עזה במהלך שירותו במילואים.

הארגון טוען כי המעשים המיוחסים לו מהווים עבירות של פשעי מלחמה לפי אמנת ז’נבה הרביעית, וכי הודו מחויבת לפעול מכוח החוק המקומי שלה לאכיפה של אמנות בינלאומיות.

בהודעת הארגון אמר דיאב אבו ג’אהג’ה, המנהל הכללי של הקרן, כי “הוא איננו תייר אלא פושע מלחמה שלכאורה נהנה מאירוח בהודו בזמן שהוא נמלט מהשלכות מעשיו”. הוא הוסיף כי לטענתו “הסרטונים מראים אותו מפעיל מטענים שהחריבו שכונות שלמות בעזה”.

מדובר בחלק ממערכה משפטית רחבה יותר שמנהל הארגון במספר מדינות, הכוללת עשרות תלונות נגד חיילים ישראלים בחו״ל. עד כה לא פורסמה תגובה רשמית של הרשויות בהודו לטענות או לבקשת המעצר.