בישיבת מליאת הכנסת הערב (שלישי) חוק הפיזור צפוי לעבור בקריאה ראשונה, יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ אורי מקלב נשא דברים חריפים ונוקבים על רקע אי-הסדרת מעמדם של לומדי התורה והרדיפה המתמשכת אחר בני הישיבות. בפתח דבריו הבהיר מקלב כי הכנסת מתפזרת משום שהקואליציה "לא עמדה ביעדים ולא עמדה במחויבות שלה להסדרת מעמדם של לומדי התורה בארץ ישראל".

ח"כ מקלב תיאר את המציאות הקשה שנוצרה אצל לומדי התורה בתקופת הממשלה ואמר: "במשמרת הזו, לומדי התורה ניתנים למשיסה, להכפשה, למעצרים, לרדיפה ולחנק כלכלי ולא אנושי, וזה נעשה במשמרת הזו". והוסיף כי "חלק לא מבוטל מכל הרוע הזה ומכל הרדיפה, נעשה על ידי חלק מהקואליציה הזו, שהיא במשך תקופה ארוכה עושה את זה באדיקות רבה".

"התנכרות למחויבות היסודית"

לדברי מקלב, אותה התנהלות מבטאת התנכרות למחויבות היסודית כלפי עולם התורה, כאשר "הם מתכחשים למה שאנחנו הבנו שזה חוק יסוד של הקואליציה הזאת". ח"כ מקלב הדגיש כי לומדי התורה הם "כיפת מגן", והוסיף כי מדובר בדבר הנדרש גם נוכח מצבה של ארץ ישראל "מול אויבים רבים" המבקשים לפגוע בה.

בהמשך קרא מקלב לשרים לעצור את הרדיפה: "במשמרת שלכם מבצעים מעצרים אכזריים ומנוכרים כנגד לומדי תורה". מקלב זעק את זעקתם של משפחות לומדי התורה לאור הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם הבסיסיות, ובייחוד כאשר סיעה שלמה נמנעה מלתמוך בחוק המעונות בתחילת השבוע.

"התנכרות של סיעה שלמה בקואליציה לאימא, לעולליה, לטפיה, שרוצה לפרנס את משפחתה, ומה שהיא רוצה זה הסדר וסידור לילדים, גם את זה לא מאפשרים בעוון שהאבא של הילדים האלה לומד תורה בארץ ישראל", אמר מקלב בכאב.