כיכר השבת
"קרב של ערכים ואידאולוגיה״

"לא ניתן למשוך את זה הרבה זמן": יהדות התורה דורשת לקדם פיזור הכנסת מיידית

ח"כ מקלב יצא בנאום חריף במליאת הכנסת כנגד המעצרים: "לומדי התורה ניתנים למשיסה, להכפשה ולמעצרים" • | והציב דרישה בשם יהדות התורה: לקדם לקריאה שנייה ושלישית מיידית (חרדים)

בישיבת מליאת הכנסת הערב (שלישי) חוק הפיזור צפוי לעבור בקריאה ראשונה, יו"ר סיעת יהדות התורה נשא דברים חריפים ונוקבים על רקע אי-הסדרת מעמדם של לומדי התורה והרדיפה המתמשכת אחר בני הישיבות. בפתח דבריו הבהיר מקלב כי הכנסת מתפזרת משום שהקואליציה "לא עמדה ביעדים ולא עמדה במחויבות שלה להסדרת מעמדם של לומדי התורה בארץ ישראל".

ח"כ מקלב תיאר את המציאות הקשה שנוצרה אצל לומדי התורה בתקופת הממשלה ואמר: "במשמרת הזו, לומדי התורה ניתנים למשיסה, להכפשה, למעצרים, לרדיפה ולחנק כלכלי ולא אנושי, וזה נעשה במשמרת הזו". והוסיף כי "חלק לא מבוטל מכל הרוע הזה ומכל הרדיפה, נעשה על ידי חלק מהקואליציה הזו, שהיא במשך תקופה ארוכה עושה את זה באדיקות רבה".

"התנכרות למחויבות היסודית"

לדברי מקלב, אותה התנהלות מבטאת התנכרות למחויבות היסודית כלפי עולם התורה, כאשר "הם מתכחשים למה שאנחנו הבנו שזה חוק יסוד של הקואליציה הזאת". ח"כ מקלב הדגיש כי לומדי התורה הם "כיפת מגן", והוסיף כי מדובר בדבר הנדרש גם נוכח מצבה של ארץ ישראל "מול אויבים רבים" המבקשים לפגוע בה.

בהמשך קרא מקלב לשרים לעצור את הרדיפה: "במשמרת שלכם מבצעים מעצרים אכזריים ומנוכרים כנגד לומדי תורה". מקלב זעק את זעקתם של משפחות לומדי התורה לאור הפגיעה המתמשכת בזכויותיהם הבסיסיות, ובייחוד כאשר סיעה שלמה נמנעה מלתמוך בחוק המעונות בתחילת השבוע.

"התנכרות של סיעה שלמה בקואליציה לאימא, לעולליה, לטפיה, שרוצה לפרנס את משפחתה, ומה שהיא רוצה זה הסדר וסידור לילדים, גם את זה לא מאפשרים בעוון שהאבא של הילדים האלה לומד תורה בארץ ישראל", אמר מקלב בכאב.

"לא ניתן למשוך את זה הרבה זמן"

בסיום דבריו אמר ח"כ מקלב: "לא רק ארץ ישראל נקנית בייסורים, גם תורת ישראל", והבהיר כי הדרישה היא שהממשלה תביא לקריאה שנייה ושלישית את פיזור הכנסת, "ואנחנו לא ניתן למשוך את הדבר הזה הרבה זמן". כשהוא חותם באמירה נחרצת: "בקרב של ערכים ואידיאולוגיה ושל חיובים ושל היסטוריה מדור לדור, מול רוע, רשעות ואכזריות, הצד הערכי והאידיאולוגי הוא זה שינצח".

יצוין כי חוק הפיזור עבר אמש בקריאה טרומית ברוב של 106 תומכים וללא מתנגדים. על פי החוק, הבחירות לכנסת העשרים ושש יחולו בין כ"ו באלול התשפ"ו (8 בספטמבר 2026) ליום ט' בחשוון התשפ"ז (20 באוקטובר 2026). בכנסת מעריכים כי הבחירות יתקיימו בחודש חשוון ולא בחודש אלול או בעשרת ימי תשובה, כפי שדרשו בתחילה בש"ס וב'יהדות התורה'.

4
העסקנים צוחקים על חשבונינו
תחוקים
3
בסערת הוויכוחים שוכחים את חלקו העיקר של בג"ץ בכל האנרכיה הזאת, הם ורק הם דחפו לזה ביודעין, הם ידעו טוב מאד שזה יהיה התוצאה, את זה הם רצו, שירדפו חרדים ברחובות ויקחו מהם את כל הזכויות, כמובן שכל זה מתפוצץ כעת, וזה רק הקדמה, מדובר רק בפלג שהוא מיעוט, תארו לכם שכל היהדות החרדית תצא למחות, זה יהיה סוף ה
חיים
2
חחחחחחח
שיבי
1
דיבורים... דיבורים
אברך

