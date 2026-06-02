ביבי צריך אריה חזק?

הציטוטים חושפים: זה מה שחושב דרעי על ראש הממשלה נתניהו - וההאשמה החמורה נגדו

ברקע המתיחות הפנימית בין המפלגות החרדיות והעימות מול ראש הממשלה נתניהו וגוש הימין, ציטוטים של יו"ר ש"ס דרעי חושפים את דעתו האמיתית מי אשם במצב | לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב" | ומה הוא חושב על יהדות התורה? כל הציטוטים (חרדים, פוליטי)

נערכים לבחירות. דרעי ונתניהו (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

ציטוטים חסרי תקדים שנחשפו הערב (שלישי) של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, מציגים קו תקיף וחריף במיוחד נגד ראש הממשלה ונגד השותפה החרדית הנוספת, יהדות התורה.

על פי הדיווח בחדשות 13, בשיחות סגורות שקיים, הטיל את האחריות למשבר הפוליטי האחרון ישירות על כתפיו של נתניהו, ומתח ביקורת קשה על התנהלותו סביב סוגיית חוק הגיוס הרגישה.

בדבריו התייחס יו"ר ש"ס למתיחות הקשה שנוצרה מול מנהיג הציבור הליטאי, וטען כי התבטאויותיו של נתניהו הן שהובילו לפיצוץ. לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב לחוק הגיוס".

בשיחות שקיים, התייחס דרעי לאפשרות שיהדות התורה תחבור לגוש מתנגדי נתניהו לאחר הבחירות: "הם ייכנסו לממשלת שמאל אם תוקם כזאת אחרי הבחירות". לעומת זאת, הוא הבהיר כי ש"ס לא תצא למהלך שכזה: "לא ניכנס לעולם לממשלת שמאל. אנחנו יודעים כבר מה זה שמאל ומה הם יעשו פה".

דרעי לא היסס לסמן את הגורמים שמובילים, לדעתו, את הובלת יהדות התורה לגוש מתנגדי נתניהו מאחורי הקלעים, ואף תקף אישית את מוטי בבצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, כשטען כי הוא "עושה הכל כדי להקים ממשלת שמאל".

בנימין נתניהואריה דרעייהדות התורהגוש הימיןמוטי בבצ'יק

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אמר האיש שקידם את אוסלו עם השמאל וההוא שזכה לשבחים מאנשי השמאל על מתינותו הצבאית
יענק
2
או שהוא טיפש פוליטית או שהוא צמוד לגובים,הרי זו האמירה הכי מטומטמת שאפשר לומר אנחנו תמיד בכיס של ביבי
שלומי
1
דווקא בעת הזו כשהשותפים האשכנזים מגלים חוסר יציבות פוליטית השמירה על מפעל חייו של מרן זצ"ל דורשת לא להשאיר אף ספרדי בחוץ חובתו של ראש התנועה לעשות כצוואת רבינו עובדיה יוסף זצ"ל להתעלות מעל משקעי העבר ליזום שלום פנימי ולהחזיר את כולם הביתה
שלום ספרדי

