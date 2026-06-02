ציטוטים חסרי תקדים שנחשפו הערב (שלישי) של יו"ר ש"ס, אריה דרעי, מציגים קו תקיף וחריף במיוחד נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ונגד השותפה החרדית הנוספת, יהדות התורה.

על פי הדיווח בחדשות 13, בשיחות סגורות שקיים, הטיל דרעי את האחריות למשבר הפוליטי האחרון ישירות על כתפיו של נתניהו, ומתח ביקורת קשה על התנהלותו סביב סוגיית חוק הגיוס הרגישה.

בדבריו התייחס יו"ר ש"ס למתיחות הקשה שנוצרה מול מנהיג הציבור הליטאי, וטען כי התבטאויותיו של נתניהו הן שהובילו לפיצוץ. לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב לחוק הגיוס".

בשיחות שקיים, התייחס דרעי לאפשרות שיהדות התורה תחבור לגוש מתנגדי נתניהו לאחר הבחירות: "הם ייכנסו לממשלת שמאל אם תוקם כזאת אחרי הבחירות". לעומת זאת, הוא הבהיר כי ש"ס לא תצא למהלך שכזה: "לא ניכנס לעולם לממשלת שמאל. אנחנו יודעים כבר מה זה שמאל ומה הם יעשו פה".

דרעי לא היסס לסמן את הגורמים שמובילים, לדעתו, את הובלת יהדות התורה לגוש מתנגדי נתניהו מאחורי הקלעים, ואף תקף אישית את מוטי בבצ'יק, האיש החזק באגודת ישראל, כשטען כי הוא "עושה הכל כדי להקים ממשלת שמאל".