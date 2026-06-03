עיר חדשה תבנה באוקיינוס באורך קילומטר וחצי עם 80,000 תושבים

ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית ( צילום: יצרן )

תשכחו מכל מה שידעתם על ספינות תענוגות; ה-"Freedom Ship" היא לא יעד לחופשה, היא עיר מדינה ריבונית שנועדה למגורי קבע. עם תקציב דמיוני של מעל 16 מיליארד דולר, העיר הצפה מתוכננת לאכלס 50,000 תושבי קבע, 20,000 אנשי צוות ו-10,000 תיירים. המבנה כל כך מאסיבי, שהוא יהיה גדול פי כמה מהספינות הגדולות ביותר בעולם כיום, כמו ה-"Icon of the Seas".

ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית ( צילום: יצרן )

העיר תונע באמצעות אנרגיה גרעינית ותהיה גדולה מדי עבור כל נמל קיים על פני כדור הארץ. בשל כך, היא תישאר תמיד במים בינלאומיים ותשלים הקפה של העולם מדי שנתיים עד שלוש שנים. התושבים לא ירגישו מחסור: התוכניות כוללות בתי ספר, אוניברסיטאות, בנקים, ואפילו אצטדיון ספורט עם 15,000 מושבים.

ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית ( צילום: יצרן )

כדי להתנייע לאורך הקילומטר וחצי של הספינה, התושבים ישתמשו במערכת חשמלית דמויית טראם שתחבר בין האזורים השונים. הגג של העיר יכלול שמונה מנחתי מסוקים וצי של מעבורות שיעבירו נוסעים אל החוף ובחזרה. בנוסף, המקום יציע פארק מים ענק, שני מוזיאונים, אקווריום עצום ומרחבים ירוקים פתוחים שנועדו להעניק תחושה של "חיים רגילים" בלב הים. גן העדן האחרון באירופה: זה משאל העם שיכריע את עתידה של שוויץ ישראל גראדווהל | 09:52 החזון של ה-"Freedom Ship" החל עוד בשנות ה-90 על ידי המהנדס נורמן ניקסון, אך הפרויקט הוקפא לאחר מותו ב-2012. כיום, תחת הנהגתו של המנכ"ל רוג'ר גוץ', התוכניות קמות לתחייה.

ה-"Freedom Ship" – עיר צפה המונעת באנרגיה גרעינית ( צילום: יצרן )

למרות האופטימיות של הצוות, המכשול העיקרי נותר גיוס ההון – סכום עתק של 16.16 מיליארד דולר. גוץ' מבהיר כי ברגע שיושג המימון, הבנייה (שצפויה להתרחש באינדונזיה) תימשך כארבע שנים. "אנחנו בטוחים מאוד שנוכל להוציא את זה לפועל, אבל ההון הוא המפתח," אמר גוץ' בראיון ל-Telegraph.

אם הפרויקט יצא לפועל, הוא עשוי לסמן את תחילתו של עידן חדש שבו האנושות אינה מוגבלת עוד ליבשה, אלא יוצרת לעצמה מרחבי חיים חדשים וריבוניים על פני המים.

ואם חשבתם לשריין לכם דירה רק שתדעו - שבשל גודלה העצום, העיר לא תוכל לעגון באף נמל בעולם ותשהה באופן קבוע במים בינלאומיים.