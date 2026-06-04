משרד הבריאות פרסם הבוקר (חמישי) התרעה דחופה למשפחות בירושלים ובתל אביב, לאחר שכלב ביתי נגוע במחלת הכלבת הסתובב באזורים מרכזיים בשתי הערים במשך למעלה משבוע. הרשויות קוראות להורים לגלות ערנות מרבית ולברר עם ילדיהם האם באו במגע עם הכלב, שהסתובב גם ברכבת ובחופי הים של תל אביב.

על פי הפרטים שפורסמו על ידי משרד הבריאות, מדובר בגור בגודל בינוני בצבע חום בהיר ולבן, עם כפות רגליים לבנות, שהסתובב בעיר העתיקה בירושלים בין התאריכים 22 במאי ל-2 ביוני 2026. ההודעה על הכלב הנגוע התקבלה במשרד הבריאות רק ביום 3 ביוני, כשבוע לאחר תחילת החשיפה.

יצוין כי עד כה זוהו 25 אנשים שנחשפו לכלב, והם כבר הופנו לקבלת טיפול מונע נגד כלבת. החקירה האפידמיולוגית עדיין נמשכת, ומשרד הבריאות חושש כי מספר הנחשפים עשוי לעלות באופן משמעותי.

מירושלים לתל אביב ברכבת

הפרטים שחשף משרד הבריאות מצביעים על מסלול תנועה מדאיג במיוחד. ביום חמישי, 28 במאי, הכלב הגיע עם בעליו ברכבת מתחנת נבון בירושלים לתחנת השלום בתל אביב בסביבות השעה 15:30, כשהוא עם מחסום פה. לאחר מכן שהו בקניון עזריאלי והמשיכו לחופי הכלבים - חוף הילטון צפון וחוף מציצים - דרך רחובות קפלן ודיזנגוף.

בחופים, הכלב בא במגע עם כלבים אחרים ועם ילדים, מה שמעלה חשש משמעותי להתפשטות המחלה. בסביבות השעה 19:00 שבו הכלב ובעליו ברכבת מתחנת השלום לתחנת נבון - הפעם כשהכלב ללא מחסום פה, דבר שהגדיל את הסיכון לחשיפה של נוסעים נוספים.

קריאה דחופה להורים ולבעלי חיות מחמד

משרד הבריאות מבקש מכל מי שהיה במגע, או שבעלי החיים שברשותו באו במגע עם הכלב הנגוע או עם בעל חיים משוטט באזור האירוע בין התאריכים 22 במאי ל-2 ביוני כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות המחוזית ירושלים.

לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים. משרד הבריאות מדגיש כי מדובר במצב של פיקוח נפש ממש, שכן מחלת הכלבת היא חשוכת מרפא ומסתיימת כמעט תמיד במוות ללא טיפול מונע בזמן.

הורים לילדים נדרשים לברר עם ילדיהם באופן מיידי אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים באזורים הנזכרים, ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות. בעלי חיות מחמד מתבקשים ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי לצורך וידוא מצב חיסונם של חיות המחמד שלהם.

הנחיות מצילות חיים

משרד הבריאות מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת. הדרך היחידה למניעת מוות היא קבלת חיסון בסמוך לנשיכה.

כידוע, מחלת הכלבת מועברת דרך רוק של בעל חיים נגוע, בדרך כלל באמצעות נשיכה או שריטה. התסמינים כוללים חום, כאבי ראש, חולשה ואי נוחות במקום הנשיכה. ללא טיפול, המחלה מתקדמת לשיתוק, התקפי זעם, פחד ממים וקשיי נשימה, ומסתיימת כמעט תמיד במוות.

משרד הבריאות מבקש להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים, ומדגיש כי ערנות ופנייה מיידית לטיפול רפואי עשויים להציל חיים.