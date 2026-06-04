ראשי היסעות החרדיות, אריה דרעי, משה גפני ויצחק גולדקנופף, הוציאו לאחר חצות לילה (בין רביעי לחמישי) הודעת גינוי משותפת בעקבות ההתפרעות האלימה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.

בהודעה גינו השלושה בתוקף את האלימות, אך במקביל תקפו את מערכת המשפט על "מסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה".

"אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון", נכתב בהודעה. "התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים".

עם זאת, הבהירו ראשי הסיעות החרדיות כי הם מתנגדים באופן מוחלט לאלימות. "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית", הדגישו.

בהמשך ההודעה, דרשו דרעי, גפני וגולדקנופף מראשי מפלגות הימין לגנות גם את "הרדיפה המתמשכת והאכזרית" כלפי לומדי התורה. "אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות", נכתב בהודעה. "דמם של לומדי התורה אינו הפקר".

65 מפגינים נעצרו במקום

כזכור, עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של השופט סולברג במחאה על הגברת האכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התגייסו לצה"ל. במהלך ההתפרעות ניפצו המפגינים חלונות, שברו כדים ועציצים בכניסה לבית, והשחיתו את רכבו של השופט.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום והשיבו את הסדר תוך דקות ספורות. בסיום הפעולה עיכבו השוטרים 65 מתפרעים שהיו במקום ונטלו חלק בהפרת הסדר האלימה. החשודים הועברו לחקירת המשטרה, ובתום חקירתם יובאו בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

חקירת האירוע הוטלה על ימ"ר ש"י, וחוקרי המשטרה גבו עדויות במקום. חוקרי הזיהוי הפלילי שהוזעקו אף הם, אספו ממצאים וראיות לקידום החקירה.

לאחר חצות לילה הסתיימה הערכת מצב עם סגל הפיקוד של מחוז ש"י באשר להפרת הסדר האלימה וגרימת נזק לביתו ורכושו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון.

נתניהו שוחח עם סולברג

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם השופט נועם סולברג. ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו, דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט, והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים.

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".

בכירים בפלג הירושלמי ביקשו להבהיר שאין להם קשר לאירועים שהתרחשו מחוץ לבית השופט. האירוע החריג מתווסף לשורה של מחאות סוערות שנרשמו בימים האחרונים בעקבות גל המעצרים של בני ישיבות.