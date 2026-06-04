כיכר השבת
65 חשודים נעצרו

ראשי הסיעות החרדיות גינו את האלימות בבית סולברג והדגישו: "דמם של לומדי התורה אינו הפקר" 

ראשי היסעות החרדיות הוציאו הודעת גינוי  משותפת בעקבות ההתפרעות בבית המשנה לנשיא העליון השופט סולברג: "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות" • הדגישו: "התרענו פעם אחר פעם כי הצעדים יובילו להקצנה ולאנרכיה" | דרשו מראשי הימין לגנות גם את הרדיפה כלפי לומדי התורה | 65 חשודים נעצרו (חרדים)

12תגובות
בית השופט סולברג, אמש (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

ראשי היסעות החרדיות, אריה דרעי, משה גפני ויצחק גולדקנופף, הוציאו לאחר חצות לילה (בין רביעי לחמישי) הודעת גינוי משותפת בעקבות ההתפרעות האלימה מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג.

בהודעה גינו השלושה בתוקף את האלימות, אך במקביל תקפו את מערכת המשפט על "מסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה".

"אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון", נכתב בהודעה. "התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים".

עם זאת, הבהירו ראשי הסיעות החרדיות כי הם מתנגדים באופן מוחלט לאלימות. "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית", הדגישו.

בהמשך ההודעה, דרשו דרעי, גפני וגולדקנופף מראשי מפלגות הימין לגנות גם את "הרדיפה המתמשכת והאכזרית" כלפי לומדי התורה. "אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות", נכתב בהודעה. "דמם של לומדי התורה אינו הפקר".

65 מפגינים נעצרו במקום

כזכור, עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של השופט סולברג במחאה על הגברת האכיפה נגד שלא התגייסו לצה"ל. במהלך ההתפרעות ניפצו המפגינים חלונות, שברו כדים ועציצים בכניסה לבית, והשחיתו את רכבו של השופט.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום והשיבו את הסדר תוך דקות ספורות. בסיום הפעולה עיכבו השוטרים 65 מתפרעים שהיו במקום ונטלו חלק בהפרת הסדר האלימה. החשודים הועברו לחקירת המשטרה, ובתום חקירתם יובאו בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם.

חקירת האירוע הוטלה על ימ"ר ש"י, וחוקרי המשטרה גבו עדויות במקום. חוקרי הזיהוי הפלילי שהוזעקו אף הם, אספו ממצאים וראיות לקידום החקירה.

לאחר חצות לילה הסתיימה הערכת מצב עם סגל הפיקוד של מחוז ש"י באשר להפרת הסדר האלימה וגרימת נזק לביתו ורכושו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון.

נתניהו שוחח עם סולברג

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם השופט נועם סולברג. ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו, דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט, והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים.

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הבהיר: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג".

בכירים בפלג הירושלמי ביקשו להבהיר שאין להם קשר לאירועים שהתרחשו מחוץ לבית השופט. האירוע החריג מתווסף לשורה של מחאות סוערות שנרשמו בימים האחרונים בעקבות גל המעצרים של בני ישיבות.

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12
איפה כתוב בשולחן ערוך שמותר להזיק לאחרים, או לחסום כבישים ברשות הרבים,
יואל
11
טוב עשו ראשי הסיעות בגינוי האלימות דרכה של תורה אינה באלימות אבל הגינוי הוא רק חצי מהעבודה כדי לעצור את הרדיפה המשפטית אנחנו חייבים להפסיק את הפירוד בתוכנו כשניראה כציבור מאוחד וחזק איש לא יעז לרמוס את לומדי התורה הגיע הזמן שגדולי ישראל וההנהגה יקראו לכל הקהילות שפרשו לשוב הביתה זה צו השעה להצלת עול
ספרדי שרוצה אחדות
10
כבוד השר בן גביר יש הרבה חרדים שהצביעו לך איך תסתכל בעינים של אותם מצביעים לפני הבחירות?
שרון
9
איפה היו כל יפי הנפש האלה כששפכו את דמם של הציבור המסורתי והחרדי ורמסו כל חלקה טובה בארץ? פתאום כשזה מגיע לחצר שלהם הם נזכרים לזעוק אבל כשהתורה והלומדים שלה נרדפים יום יום בגיבוי בעלה השתיקה שלהם רועמת לשמיים
רונן
8
הניסיון הציני שלך לנכס את סיסמת אין לי ארץ אחרת בשם אליטת הפרוגרס של בג"ץ הוא שיא של ניתוק והתנשאות תרבותית להשוות שבירת עציצים לפוגרום ולליל הבדולח זו זילות מבישה של ההיסטוריה היהודית במיוחד מול שתיקת בעלך לנוכח שלוש שנות אנרכיה הגיע הזמן שתבינו שהארץ הזו אינה נחלה פרטית של מגדל השן והעם השפוי כבר
צבי
7
איזה עיוות דין מחפיר באולמות המשפט כשבעלך וחבריו שותקים מול השפלת הורים שכולים של גיבורי שביעי באוקטובר וגוררים חברת כנסת יהודייה בכוח החוצה ומנגד שופטים ברחמנות מטורפת שמאלי שפגע בשוטרת בקנס עלוב, והופכים למגינים של מחבלי נוח'בה ומסתננים שפוגעים באחים שלנו לא ייתכן שדווקא בתוך בית משפט יהודי ירדפו
מתושלח
6
במשך שלוש שנים בעלך והחברים שלו במגדל השן של בג"ץ נתנו גיבוי לשמאל להבעיר כבישים ולפלג את העם ועכשיו את בוכה על עציצים וקוראת לזה פוגרום וליל הבדולח? איזו זילות מחפירה של המושגים האלו בשעה שרק אתמול נזכרנו בטבח הפרהוד בעיראק שבו נרצחו ונאנסו אחינו ואת משווה את זה לגינה שלך רק כי אתם חושבים שכולנו הו
נחמן
5
הנה הצביעות של מערכת המשפט שרומסת ברגל גסה את כבודם של הורים שכולים קדושים ושל נבחרי הציבור מהמחנה הלאומי בעלך וחבריו שותקים כשגוררים חברת כנסת יהודייה בכוח ובאותו זמן הופכים למגינים הגדולים של מסתננים ומחבלי נוח'בה שפלים בבג"ץ זו פגיעה נוראה בחיילי כוח 100 ובביטחון המדינה וכל זה קורה בגלל הגאווה המ
עמר
4
לגנות ולומר אבל התרענו שזה יקרה זה בדיוק כמו הערבים שאומרים שהיאהוד אשם במעשי הרצח שלהם כי אנו חיים פה וכו.. בושה ואובדן דרך התורה האמיתית
צבי הירש
3
לבן הגביר, אין אלימות גדולה יותר מאשר חוק הכופה על האזרח וכ"ש חוק כנגד תורת השם לטעון כנגד המוחים בחוקי פורקי העול כנגד ה' ותורתו שהם האלימים, זו לא רק סיפור חצי האמת כהרגלך אלא סילוף וגילוי פנים
סמוטגביר

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