שיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, יחד עם מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, שיגרו הבוקר (חמישי) הודעת גינוי רשמית וחריפה יוצאת דופן לכלל השופטים ועובדי מערכת המשפט בישראל. זאת בעקבות אירוע אלימות חסר תקדים וחמור ביותר שהתרחש אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט נעם סולברג.

ההתפרעויות, שפרצו ככל הנראה על רקע פסק הדין שניתן שלשום וביטל את איסור ביקורי הצלב האדום, הפכו במהרה למפגן אלימות קשה. פורעים שהגיעו למקום החלו להשתולל, שברו חלונות ועציצים, וגרמו נזק מכוון וישיר למבנה ביתו ולרכבו של המשנה לנשיא סולברג. האירוע כולו התרחש כאשר השופט סולברג, רעייתו, ילדיו ונכדיו שהו בתוך הבית והיו עדים ישירים למעשי הוונדליזם והאימה.

יצחק עמית: "ניסיונות להפחיד שופטים לא ישפיעו על מלאכתם"

במכתבם המשותף, הוקיעו הנשיא יצחק עמית והשופט עוזיאל את האירוע בשפה שאינה משתמעת לשני פנים והגדירו אותו כניסיון בוטה להלך אימים על נושאי משרה שיפוטית. "מדובר בחציית קו אדום, התנהגות שחורגת בהרבה מגבולות המחאה הלגיטימית ומהווה ניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית ובני משפחותיהם", קבע הנשיא עמית.

הנשיא הוסיף והדגיש כי הרשות השופטת רואה בפגיעה בסולברג קריאת תיגר על מערך הממשל כולו: "מעשי האלימות החמורים שכוונו למשנה לנשיא ולמשפחתו, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. אנו מוקיעים כל גילוי אלימות, ובפרט גילויי אלימות המכוונים כלפי שופטים ונושאי משרות ציבוריות עקב תפקידם".

לצד הגינוי החד, שלח השופט עמית מסר של חוסן ועצמאות למפגינים ולציבור הרחב, כשהוא מבהיר כי לחצים מסוג זה דינם להיכשל: "ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".

התגייסות של משמר בתי המשפט וההנהלה

במכתב הביעו השופטים עמית ועוזיאל הערכה עמוקה ותודה לאנשי ונשות משמר בתי המשפט, אשר פעלו בשטח בנחישות, במהירות ובמקצועיות רבה בתיאום עם משטרת ישראל כדי להדוף את הפורעים, להשיב את הסדר על כנו ולהגן על בני המשפחה.

כמו כן, הודו לעובדי הנהלת בתי המשפט אשר נרתמו באופן מיידי ומלווים ברגישות את המשנה לנשיא, תוך מתן סיוע מקיף ומהיר לשיקום נזקי הרכוש הקשים שנגרמו במקום.

הנשיא עמית ומנהל בתי המשפט חתמו את פנייתם בהצהרה כי ביטחונם האישי ותחושת המוגנות של השופטים והעובדים מצויים בראש מעייניהם ומהווים תנאי יסוד ליכולתה של המערכת לשרת את הציבור. הם הפצירו בעובדים שחשים מצוקה בעקבות האירועים החריגים שלא להישאר לבד ולפנות לנשיאי בתי המשפט ולמנהלים, שדלתם פתוחה בפניהם תמיד.