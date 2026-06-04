כיכר השבת
גינוי חריף ברשות השופטת

 הנשיא עמית על תקיפת סולברג: "זו מתקפה ישירה על שלטון החוק במדינה"

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מוקיע בחריפות את הפורעים שחוללו אנרכיה מחוץ לביתו של השופט סולברג, ניפצו חלונות והטילו אימה על בני משפחתו. עמית מבהיר בתוקף: "ניסיונות הפחדה לא ירתיעו אותנו, שופטי ישראל ימשיכו לפסוק ללא מורא" (משפט)

21תגובות
יצחק עמית, נשיא העליון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

שיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, יחד עם מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, שיגרו הבוקר (חמישי) הודעת גינוי רשמית וחריפה יוצאת דופן לכלל השופטים ועובדי מערכת המשפט בישראל. זאת בעקבות אירוע אלימות חסר תקדים וחמור ביותר שהתרחש אמש מחוץ לביתו של המשנה ל, כבוד השופט נעם סולברג.

ההתפרעויות, שפרצו ככל הנראה על רקע פסק הדין שניתן שלשום וביטל את איסור ביקורי הצלב האדום, הפכו במהרה למפגן אלימות קשה. פורעים שהגיעו למקום החלו להשתולל, שברו חלונות ועציצים, וגרמו נזק מכוון וישיר למבנה ביתו ולרכבו של המשנה לנשיא סולברג. האירוע כולו התרחש כאשר השופט סולברג, רעייתו, ילדיו ונכדיו שהו בתוך הבית והיו עדים ישירים למעשי הוונדליזם והאימה.

יצחק עמית: "ניסיונות להפחיד שופטים לא ישפיעו על מלאכתם"

במכתבם המשותף, הוקיעו הנשיא יצחק עמית והשופט עוזיאל את האירוע בשפה שאינה משתמעת לשני פנים והגדירו אותו כניסיון בוטה להלך אימים על נושאי משרה שיפוטית. "מדובר בחציית קו אדום, התנהגות שחורגת בהרבה מגבולות המחאה הלגיטימית ומהווה ניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית ובני משפחותיהם", קבע הנשיא עמית.

הנשיא הוסיף והדגיש כי הרשות השופטת רואה בפגיעה בסולברג קריאת תיגר על מערך הממשל כולו: "מעשי האלימות החמורים שכוונו למשנה לנשיא ולמשפחתו, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. אנו מוקיעים כל גילוי אלימות, ובפרט גילויי אלימות המכוונים כלפי שופטים ונושאי משרות ציבוריות עקב תפקידם".

לצד הגינוי החד, שלח השופט עמית מסר של חוסן ועצמאות למפגינים ולציבור הרחב, כשהוא מבהיר כי לחצים מסוג זה דינם להיכשל: "ניסיונות להפעיל לחץ, להפחיד או להרתיע שופטים לא ישפיעו על מילוי תפקידם. שופטי ישראל ימשיכו לבצע את מלאכתם במקצועיות, בעצמאות וללא מורא, בהתאם לדין ולחובתם לציבור".

התגייסות של משמר בתי המשפט וההנהלה

במכתב הביעו השופטים עמית ועוזיאל הערכה עמוקה ותודה לאנשי ונשות משמר בתי המשפט, אשר פעלו בשטח בנחישות, במהירות ובמקצועיות רבה בתיאום עם משטרת ישראל כדי להדוף את הפורעים, להשיב את הסדר על כנו ולהגן על בני המשפחה.

כמו כן, הודו לעובדי הנהלת בתי המשפט אשר נרתמו באופן מיידי ומלווים ברגישות את המשנה לנשיא, תוך מתן סיוע מקיף ומהיר לשיקום נזקי הרכוש הקשים שנגרמו במקום.

הנשיא עמית ומנהל בתי המשפט חתמו את פנייתם בהצהרה כי ביטחונם האישי ותחושת המוגנות של השופטים והעובדים מצויים בראש מעייניהם ומהווים תנאי יסוד ליכולתה של המערכת לשרת את הציבור. הם הפצירו בעובדים שחשים מצוקה בעקבות האירועים החריגים שלא להישאר לבד ולפנות לנשיאי בתי המשפט ולמנהלים, שדלתם פתוחה בפניהם תמיד.

אלימותגינוייצחק עמיתנועם סולברג

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19
איפה הייתם השופטים המזועזעים שתקפו את ראש הממשלה וחברי כנסת ומיררו להם את החיים למה לא צייצתם ? צבועים שכמוכם אתם אלה שתוקפים את השלטון כבר שנים אתם אלה שמעודדים אנרכיה ומתערבים בעבודת הממשלה ופוגעים בביטחון המדינה
יחיאל
18
צריך להמשיך להפגין מול ביתם של השופטים והיומשית , אבל בלי אלימות
ברכי
נכון
נכון
17
השופטים אשמים לכל המצב הקיצון המיותר והלא מכבד אף אחד. עמית, "במקרה" נרדמת כשאיימו באש על ראש הממשלה ועוד? תשפוט בצדק את כולם!!!
אא
16
לעשות אנרכיה ולשבור חלונות זה מעשה של אנשים חסרי חינוך ואין לזה שום קשר לתורה או ליהדות אבל עמית, המכתב שלך לא יכסה על העובדה שאתם בעליון פוגעים שוב ושוב בביטחון המדינה ובמסורת וזה כואב לכולנו
אבנר
15
עמית במו ידיו הרס את החוק על איזה שלטון חוק הוא מדבר .הממשלה לא הכירה בסמכותו להיות נשיא והוא מתחצף.אתה לוזר אחד גדול
אריק
14
כבוד השופט עמית, לעשות בלאגן ולגרום נזק לרכוש של שופט יהודי זה דבר אסור שמרחיק את הגאולה ויוצר חילול ה' גדול אבל התסכול ברחוב מגיע מזה שאתם דואגים לביקורים של מחבלים בזמן שהחטופים והחיילים שלנו סובלים תחשבו על זה
ניסים
התסכול נובע מכך שחיילים מחרפים נפשם בעוד החרדים ממאנים לתת יד ולהתגייס. מה שכן, תקציבים והנחות ע"ח חילונים שלא מקבלים הטבות אלו למרות שמתגייסים הם רוצים לקבל מהמדינה.
טליה
13
מה אתה משחק אותה גיבור גדול ואומר ששופטי ישראל ימשיכו לפסוק ללא מורא? מי מפחיד אותך בכלל? אנחנו רק רוצים שתהיו בני אדם ותפסיקו לתת מתנות למחבלים בזמן מלחמה המכתב המלומד שלך לא עושה עלינו שום רושם
זמיר
12
והפעילות שלכם היא תגובה ישירה נגד עולם התורה ???
מוריס
11
מבחינתם, רק הם החוק. שתקפו בתים של שרים, ירו רימון תאורה על בית ראש הממשלה בקיסריה, ניסו להצית את אזור בית ראש הממשלה בירושלים, עשו מצור על אשתו של ראש הממשלה, חסמו את כל המדינה, זה לא פגיעה בחוק. אבל שמישהו עושה אחוז אחד ממה שקפלן עשו נגד השופטים זה נקרא תוקפים את מערכת החוק. חבורה של נודות נפוחים
משה
10
איפה היית השופט כשזרקו בקבוקי תבערה על שוטרים וצרו על משרדי קוהלת עם תיל דוקרני כאילו מדובר במלחמה? כשרדפו את החרדים והפחידו ילדים קטנים רק בגלל הפתק ששמנו בקלפי, בג"ץ שלכם נתן לזה גיבוי וקרא לזה מחאה אפקטיבית עכשיו כששברו כמה עציצים בחצר את עושה דרמות בטלוויזיה? הכל קרה בהכשר שלכם ומי שזרע חול יקצו
צבי

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