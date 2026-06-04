דקת חיזוק ביום התאונה המחרידה שמלמדת אותנו שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד | צפו ברבי אלימלך בידרמן התאונה המחרידה שמלמדת אותנו ש"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)