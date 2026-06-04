דקת חיזוק ביוםהתאונה המחרידה שמלמדת אותנו שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד | צפו ברבי אלימלך בידרמןהתאונה המחרידה שמלמדת אותנו ש"כל מה דעביד רחמנא לטב עביד" | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00התאונה המחרידה שמלמדת אותנו שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד | צפו ברבי אלימלך בידרמןהתאונה המחרידה שמלמדת אותנו שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/3:45עוד באותו נושאשבת ותורה - אי אפשר להשלים ביום אחר | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|03.06.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"הייתי כמו בובת סמרטוטים": צעירה חרדית נחנקה, שערות נתלשו מראשהיוסי נכטיגל|09:32"קריסה כלכלית": הנתונים המצמררים מאחורי גזירת הגיוסדוד הכהן|09:28פיצוץ חריג בשטח פתוח ליד העיר החרדית: בן 27 פונה במצב קשהדניאל הרץ|03.06.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:הרצח המסעיר של האברך בכולל בבני ברק; החקירה בישורת האחרונהדניאל הרץ|03.06.26הבכיר החילוני במשרד רה"מ תקף: "הניסיון לשנות את החרדים - לא דמוקרטי" | צפוחנני ברייטקופף|03.06.26עם כל בכירי תעשיית המוזיקה | תיעוד מחתונת הזמר שימי וייסאיציק אוחנה|03.06.26
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