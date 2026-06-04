דקה מבית ההוראהדיני טבילת כלים: מה דינם של פותחן, מספריים ופטיש שניצלים? • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00דיני טבילת כלים: מה דינם של פותחן, מספריים ופטיש שניצלים? • צפודיני טבילת כלים: מה דינם של פותחן, מספריים ופטיש שניצלים? • צפו10100:00/2:10שערורייה בחוף הים: הצעירים מבני ברק שהטריפו את חוף גורדון באופנועים | צפוקובי רוזן|12:48• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאדיני טבילת כלים: מה דינם של כלי פלסטיק, עץ ופורצלן ומה מטבילים בלי ברכה? • צפוהרב נחום נוסבכר|03.06.26הרב עמרם פרידהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:הרב יגאל כהן בירכה מיוחדת ליניב בן משיח על המופע בהפרדה מלאה בקיסריהאיציק אוחנה|12:45"הייתי כמו בובת סמרטוטים": צעירה חרדית נחנקה, שערות נתלשו מראשהיוסי נכטיגל|09:32"קריסה כלכלית": הנתונים המצמררים מאחורי גזירת הגיוסדוד הכהן|09:28 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:פיצוץ חריג בשטח פתוח ליד העיר החרדית: בן 27 פונה במצב קשהדניאל הרץ|03.06.26הרצח המסעיר של האברך בכולל בבני ברק; החקירה בישורת האחרונהדניאל הרץ|03.06.26הבכיר החילוני במשרד רה"מ תקף: "הניסיון לשנות את החרדים - לא דמוקרטי" | צפוחנני ברייטקופף|03.06.26
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