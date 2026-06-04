המהומות מחוץ לבית סולברג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פרטים חדשים מתבררים בעקבות אירוע ההתפרעות החריג אמש מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. על פי דיווח היום (חמישי) ב-Ynet, במודיעין המשטרתי התקבלה כבר בשעות הצהריים של אתמול אינדיקציה ממשית על כך שיש מי שמתכנן לקיים מחאה.

אולם למרות המידע המוקדם שהתקבל בידי גורמי האכיפה, לא עלה בידי המשטרה למקד את המיקום המדויק בו תתקיים ההתקהלות. כשל מודיעיני זה מנע היערכות מתאימה למניעת האירוע בטרם התפתח לכדי הפרת סדר חמורה. גורם במשטרה התייחס לטענות וציין בקצרה בדיווח כי "העניין נבחן". כזכור, עשרות מפגינים קיצוניים הגיעו אמש בהפתעה לביתו של השופט סולברג, ניפצו חלונות, שברו עציצים וגרמו נזק כבד למבנה ולרכבו של השופט. האירוע התרחש כאשר השופט סולברג, רעייתו, ילדיו ונכדיו שהו בתוך הבית והיו עדים ישירים למעשי הוונדליזם. לפי הדיווח, 62 מפגינים נעצרו בעקבות ההתפרעות. העצורים העבירו את הלילה בתוך האוטובוס שבו נעצרו, באמצעותו ניסו לכאורה לעזוב את המקום לאחר האירוע. כוחות משטרה גדולים עצרו את האוטובוס לאחר שהמפגינים גרמו לנזק הכבד. החשבון הפוליטי: המניע הנסתר לגינוי החרדי נגד הפריצה לסולברג יהודה גליקמן | 14:24 העצורים צפויים להתייצב היום בבית משפט השלום בירושלים, שם יתקיים דיון בעניינם בנוגע לבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. המשטרה צפויה לבקש הארכת מעצר משמעותית לחלק מהחשודים, בהתחשב בחומרת האירוע.

מהמחאות ליד ביתו של נועם סולברג ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

האירוע עורר גל גינויים חריף ממערכת הפוליטית. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי הוא "מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג" והבהיר כי "גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הבהיר: "חופש המחאה הוא זכות יסוד, אך הוא אינו כולל את חופש האנרכיה. אני מגנה בכל תוקף את הקומץ הקיצוני שיידה אבנים, נהג באלימות והפר את הסדר מול ביתו של השופט סולברג". לדבריו, "זו אינה דרכה של תורה וזו אינה דרכה של מדינה דמוקרטית".

בית השופט סולברג, אמש ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

ראשי הסיעות החרדיות: "מגנים את האלימות אך דמם של לומדי התורה אינו הפקר"

ראשי הסיעות החרדיות, אריה דרעי, משה גפני ויצחק גולדקנופף, הוציאו לאחר חצות הלילה הודעת גינוי משותפת. בהודעה גינו השלושה בתוקף את האלימות, אך במקביל תקפו את מערכת המשפט על "מסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה".

"אנו כאובים ומזועזעים ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון", נכתב בהודעה. "התרענו פעם אחר פעם כי צעדים אלו יובילו להקצנה ולאנרכיה, ולצערנו אנו רואים כיצד החששות הללו מתממשים". עם זאת, הבהירו: "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות, מכל סוג שהוא. האלימות מנוגדת לדרכה של תורה ופסולה בתכלית".

בהמשך ההודעה, דרשו ראשי הסיעות מראשי מפלגות הימין לגנות גם את "הרדיפה המתמשכת והאכזרית" כלפי לומדי התורה. "אנו דורשים מראשי מפלגות הימין, שמיהרו ובצדק לגנות את האירוע, לגנות גם את הרדיפה המתמשכת והאכזרית כלפי לומדי התורה ובני הישיבות. דמם של לומדי התורה אינו הפקר", נכתב בהודעה.

נשיא בית המשפט העליון: "מתקפה ישירה על שלטון החוק"

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, יחד עם מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, שיגרו הבוקר הודעת גינוי רשמית וחריפה יוצאת דופן לכלל השופטים ועובדי מערכת המשפט בישראל. במכתבם המשותף, הוקיעו השניים את האירוע בשפה שאינה משתמעת לשני פנים והגדירו אותו כניסיון בוטה להלך אימים על נושאי משרה שיפוטית.

"מדובר בחציית קו אדום, התנהגות שחורגת בהרבה מגבולות המחאה הלגיטימית ומהווה ניסיון לפגוע בתחושת הביטחון של נושאי משרה שיפוטית ובני משפחותיהם", נכתב במכתב. עמית הבהיר בתוקף: "ניסיונות הפחדה לא ירתיעו אותנו, שופטי ישראל ימשיכו לפסוק ללא מורא".

הרקע לאירוע הוא פסק הדין שניתן שלשום וביטל את איסור ביקורי הצלב האדום, שהתקבל בידי חלק מהציבור החרדי בזעם רב. עדכונים נוספים בהמשך.