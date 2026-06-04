הפורעים הקיצונים בחרו אמש (רביעי) כיעד להפגנה אלימה ומסוכנת דווקא את המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, בשל עמדתו התקיפה בעד מעצרי בני ישיבות.

זהו פסק הדין, שפרסם לפני כחודש וחצי, שהורה למשטרה לשתף פעולה במעצר תלמידי ישיבות ושהביא לטענת הפורעים לאירועי האלימות נגד ביתו ומשפחתו. יצוין כי במערכת הפוליטית גינו בחריפות את האירוע האלים והמסוכן אמש.

השופט סולברג התייחס לעובדה שהמשטרה מסרבת לקחת חלק פעיל ומרכזי במעצר תלמידי הישיבות וכתב בהחלטה שפרסם: "בהקשר זה נמסר לנו, הן בכתב, הן בדיון על-פה, כי גם בעת הזאת, נמנעת המשטרה מעיכוב משתמטים ועריקים בעת מפגשי אקראי, חרף סמכותה לעשות כן; וכי לשיטת המשטרה, אין בידה לסייע בפעולות יזומות של המשטרה הצבאית למעצר עריקים ומשתמטים. זאת, הגם שלשם ביצוע פעולות כגון דא בסביבה אזרחית, נדרשת המשטרה הצבאית לשיתוף פעולה מצד המשטרה".

השופט סולברג מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה: "מדיניות זו של המשטרה, שעיקרה באי-ביצוע פעולות אכיפה נגד משתמטים בריכוזי אוכלוסייה חרדים, נומקה בכך שלפעולות אלו נלוות במקרים רבים הפרות סדר נרחבות, ובכך שלטובת ביצוען נדרשת המשטרה לכוח אדם נוסף.

"גם כאן, אין לנו לומר אלא את המובן מאליו. אמנם, ברי כי משאבי המשטרה אינם בלתי מוגבלים, ונתון לה שיקול דעת רחב לקבוע סדרי עדיפויות באכיפה, תוך איזון בין שיקולים ואינטרסים שונים. יחד עם זאת, "הימנעות מוחלטת של המשטרה מלהפעיל את סמכויותיה, בבחינת הותרת הסמכות כאבן שאין לה הופכין, לא חוסה תחת טענות בדבר סדרי עדיפויות; ואילוצי תקציב או משאבים חסרים אינם קולב לתלות עליו כל חידלון".

"המשטרה אינה פועלת על-פי חובתה להפעיל את סמכויותיה, ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. זאת לא ניתן לקבל", הוסיף סולברג בביקורת נגד המשטרה.

בסיום דבריו בנושא האכיפה, הורה סולברג למשטרת ישראל: "חובה על המשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא, ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי. זאת אף ביתר שאת, בהתחשב בכך שמדובר, כאמור, ב"הפרת חוק המונית, מוּדעת ומתמשכת".

"לא למותר לציין", סיכם סולברג: "כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה, באמצעות הפרות סדר רחבות – בבחינת 'חוטא יוצא נשכר' – הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו. אין לקבל מצב שבו "אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ" (איוב כב, ח) ו'כל דאלים – גבר' (ראו גם את אשר אמרנו בהקשר זה בפסקה 53 לפסק הדין)".

בסיום דבריו, חזר סולברג על ההוראה למשטרה, הוראה שהובילה למעצר תלמידי ישיבות על ידי משטרת התנועה והסגרתם למשטרה הצבאית: "המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי משתמטים מקרב הציבור החרדי, על יסוד אמת מידה שוויונית ביחס לציבור הכללי.

"בפרט, ומבלי למצוֹת, אין להלום מדיניות של הימנעות ממימוש סמכויות עיכוב או מעצר כלפי אדם שהמשטרה מזהה כמי שהשתמט משירות צבאי אגב פעילות אחרת שלה".