כיכר השבת
הורה לעצור תלמידי ישיבות

הורה למשטרה לעצור תלמידי ישיבות: פסק הדין של השופט סולברג שהצית את זעם הקיצונים

הציטוטים של השופט סולברג, שהפכו אותו ליעד עבור הפורעים הקיצונים | בהחלטה שפרסם תקף סולברג בחריפות את מחדל האכיפה בריכוזים החרדיים, הורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר, ודרש לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית: "לא ניתן לקבל מצב שבו 'כל דאלים גבר' והחוטא יוצא נשכר" (חרדים)

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יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג (יונתן זינדל, פלאש 90)

הפורעים הקיצונים בחרו אמש (רביעי) כיעד להפגנה אלימה ומסוכנת דווקא את המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, בשל עמדתו התקיפה בעד מעצרי בני ישיבות.

זהו פסק הדין, שפרסם לפני כחודש וחצי, שהורה למשטרה לשתף פעולה במעצר ושהביא לטענת הפורעים לאירועי האלימות נגד ביתו ומשפחתו. יצוין כי במערכת הפוליטית גינו בחריפות את האירוע האלים והמסוכן אמש.

השופט סולברג התייחס לעובדה שהמשטרה מסרבת לקחת חלק פעיל ומרכזי במעצר תלמידי הישיבות וכתב בהחלטה שפרסם: "בהקשר זה נמסר לנו, הן בכתב, הן בדיון על-פה, כי גם בעת הזאת, נמנעת המשטרה מעיכוב משתמטים ועריקים בעת מפגשי אקראי, חרף סמכותה לעשות כן; וכי לשיטת המשטרה, אין בידה לסייע בפעולות יזומות של המשטרה הצבאית למעצר עריקים ומשתמטים. זאת, הגם שלשם ביצוע פעולות כגון דא בסביבה אזרחית, נדרשת המשטרה הצבאית לשיתוף פעולה מצד המשטרה".

השופט סולברג מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה: "מדיניות זו של המשטרה, שעיקרה באי-ביצוע פעולות אכיפה נגד משתמטים בריכוזי אוכלוסייה חרדים, נומקה בכך שלפעולות אלו נלוות במקרים רבים הפרות סדר נרחבות, ובכך שלטובת ביצוען נדרשת המשטרה לכוח אדם נוסף.

"גם כאן, אין לנו לומר אלא את המובן מאליו. אמנם, ברי כי משאבי המשטרה אינם בלתי מוגבלים, ונתון לה שיקול דעת רחב לקבוע סדרי עדיפויות באכיפה, תוך איזון בין שיקולים ואינטרסים שונים. יחד עם זאת, "הימנעות מוחלטת של המשטרה מלהפעיל את סמכויותיה, בבחינת הותרת הסמכות כאבן שאין לה הופכין, לא חוסה תחת טענות בדבר סדרי עדיפויות; ואילוצי תקציב או משאבים חסרים אינם קולב לתלות עליו כל חידלון".

"המשטרה אינה פועלת על-פי חובתה להפעיל את סמכויותיה, ולאכוף את הדין על משתמטים מקרב הציבור החרדי. זאת לא ניתן לקבל", הוסיף סולברג בביקורת נגד המשטרה.

בסיום דבריו בנושא האכיפה, הורה סולברג למשטרת ישראל: "חובה על המשטרה לסייע לרשויות האכיפה של הצבא, ולהתחיל לפעול לאכיפת חובת הגיוס גם על בני הציבור החרדי. זאת אף ביתר שאת, בהתחשב בכך שמדובר, כאמור, ב"הפרת חוק המונית, מוּדעת ומתמשכת".

"לא למותר לציין", סיכם סולברג: "כי המסר החברתי העולה מכך שהמשטרה נמנעת מלפעול דווקא כלפי מי שמנסים לסכל את פעולות האכיפה, באמצעות הפרות סדר רחבות – בבחינת 'חוטא יוצא נשכר' – הוא מסר שלא ניתן להשלים עמו. אין לקבל מצב שבו "אִישׁ זְרוֹעַ – לוֹ הָאָרֶץ" (איוב כב, ח) ו'כל דאלים – גבר' (ראו גם את אשר אמרנו בהקשר זה בפסקה 53 לפסק הדין)".

בסיום דבריו, חזר סולברג על ההוראה למשטרה, הוראה שהובילה למעצר תלמידי ישיבות על ידי משטרת התנועה והסגרתם למשטרה הצבאית: "המדינה נדרשת לפעול בשקידה ראויה ובמהירות האפשרית לנקיטת הליכים פליליים ממשיים כלפי משתמטים מקרב הציבור החרדי, על יסוד אמת מידה שוויונית ביחס לציבור הכללי.

"בפרט, ומבלי למצוֹת, אין להלום מדיניות של הימנעות ממימוש סמכויות עיכוב או מעצר כלפי אדם שהמשטרה מזהה כמי שהשתמט משירות צבאי אגב פעילות אחרת שלה".

גיוס חרדיםנעם סולברגמעצר תלמידי ישיבה

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7
המציאות שבה שופטים מכתיבים את אכיפת הגיוס ברחובות שלנו היא תמרור אזהרה לכולנו כשהסכנה אורבת לפתחו של כל בחור ישיבה הפיצול בתוכנו הוא המותרות הכי מסוכנות שיש לנו הגיע הזמן שגדולי התורה וההנהגה יקראו לאיחוד שורות של כל הקהילות זה כוחנו מול האיומים מבחוץ כשנהיה גוש אחד אף שופט לא יוכל להורות על רדיפת ל
זה הזמן לאחדות
6
הלחץ המשפטי הזה על עולם התורה לא יעזור לאף אחד אי אפשר לשנות תרבות ואמונה של מגזר שלם באמצעות צווים ומעצרים של משטרת התנועה. צריך לנהוג בחוכמה ובסבלנות, וכל האלימות הזו מול הבית של השופט היא חרפה שרק עושה לנו נזק ומציגה את הציבור באור שלילי
שמעון
מי ששונא אותך כבר שנא אותך לפני
הפוך רק ככה מבינים פה .
5
הניסיון לפתור סוגיה חברתית והיסטורית מורכבת כל כך באמצעות משטרת התנועה והסגרות לצבא הוא פשוט חוסר הבנה של המציאות בשטח. כפייה משפטית אגרסיבית מעולם לא עבדה מול ציבור אידיאולוגי והיא רק תנעל את הדלתות בפני אלו שכן שוקלים להשתלב בשוק התעסוקה והשירות
רוזנברג
4
בסוף היום כולנו אחים. אני רואה את הקיטוב הזה וזה פשוט שובר את הלב. צריך למצוא את העמק השווה, כי אם לא נחיה יחד בטוב, לא נחיה כאן בכלל. מספיק עם האש והדם הזה.
זמיר
3
מעניין מאד שאנשי קפלן הפכו את המדינה לא שמענו ממנו מדוע המשטרה מאפשרת כל דאלים גבר רק לגבי החרדים התעורר כבודו איפה ואיפה אמרו חכמים רואים זאת כולם
יובל מלחי
2
יבוא יום והוא קרוב, שרוב הציבור יעיף את כל השופטים לכל הרוחות! הם אשמים בהכל!!! לכוון ב'השיבה שופטנו' במקום לחלום בתפילה
דוד
1
בקפלן הוא לא אמר את זה כל דאלים גבר
יצחק

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