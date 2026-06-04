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שיגר אזהרה

"הרבה מעבר": ההתייחסות והאזהרה של הרצוג למהומות בביתו של סולברג | צפו

בדברים שנשא היום בטקס פרס חיים הרצוג, אביו, לתרומה ייחודית למדינה, בחר הנשיא יצחק הרצוג להתייחס למהומות האלימות אמש, מחוץ לביתו של נשיא העליון הרצוג: "זה כבר מעבר לאלימות" | והייתה לו אזהרה. צפו (בארץ)

10תגובות
| צילום: צילום: עומר מירון, מקליט: בן פרץ

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (חמישי) בנאום פומבי שנשא, לאירועים אמש בביתו של שופט העליון סולברג. את הדברים, המתפרסמים גם לצפייה בכתבה זו, אמר הנשיא במסגרת טקס פרס חיים הרצוג לתרומה ייחודית למדינת ישראל.

״בבוקר הזה, כשאנו מתכנסים להענקת פרס לזכר אבי, הנשיא השישי חיים הרצוג, אינני יכול שלא לראות לנגד עיני את צוואתו, בדמות המאבק הנחרץ שלו, נגד כל סוג של אלימות", הוא אמר.

לדבריו, "התופעות המחרידות שראינו אמש, הן כבר הרבה מעבר לאלימות, רק לפני שבוע דיברתי כאן על ההתבהמות שמאיימת על חיינו והנה עוד דוגמא לכך. הטלת אימה על סמל שלטון, שופט בבית המשפט העליון, התקפה ישירה על ביתו ועל משפחתו - תופעות מסוכנות ומחרידות שעל כולנו להוקיע במלוא החומרה".

הרצוג הוסיף: "הפורעים הקיצוניים הללו, שתקפו אמש את ביתו של השופט סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו – "לית דין ולית דיין" ואיש הישר בעיניו יעשה. זוהי איננה פגיעה באדם, זהו איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזו דעה או תפיסת עולם.

"אנחנו כפסע לפני אסון, ואנחנו מוכרחים לעצור. התופעות הללו והאלימות הזו, מאיימות להטביע את כולנו. ואנחנו מוכרחים להיות מאוחדים, במאבק נחרץ ונחוש כדי לא לאפשר זאת בשום פנים ואופן״.

(צילום: מעיין טואף/לע״מ)
(צילום: מעיין טואף/לע״מ)

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0 תגובות

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10
מתלונן על אלימות אבל הוא וחבריו מפעילים את האלימות הגדולה ביותר כנגד עם ישראל
ערבוביא
9
האלים כאן זה סולברג! האשמה צריכה להפוך צד. הרצוג אתה שותף לאלימות ומגבה אותה.
יוסי
8
חבל שהרצוג לא היה נשיא בזמן האלימות הקפלניסטית, בשלש שנים האחרונות, אולי הוא היה קצת מרסן אותם, על ידי המחאות שלו נגדם,
בש
7
חשבתי שנעלם לו הלשון, חבחור טען לא לפני הרבה זמן שכל דבר מפלג צריך לעשות בהסכמה, היכן הוא לזעוק על מעצר ורדיפת בני הישיבות ללא עוול בכפם...
יוסי
6
לקחת לחם ומטרנה מתינוקות ומשפחות ברוכות ! זאת אלימות ! לסולברג יש מספיק כסף לתקן את הגקוזי והכניסה לוילה...צביעות השמאל פשוט מדהימה
יהודי של אמת
5
פתאום נזכר לפתוח את פיו, איפה אתה עד עכשיו???
מוחמד
4
למה לפרוץ לבית של תלמיד ישיבה באישון ליל זה לא אלימות?
משה
3
תאמין לי הרצוג אתה מבוזבז, אולי תהיה רה''מ?
יאיר
2
ומה עם האלימות מול בחורי ישיבות ואברכים שכל אשמתם היא ללמוד תורה ? מה עם האלימות של שוטרים שמתנהגים בצורה מזעזעת מול מפגינים חרדים? זו בושה
מיכאל
1
מענין איפוא הוא נעלם שהחברים האנריכסטים שלו זרקו פצצות ליד בית ראש הממשלה היזהרו מן הצבועים
יהודי

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