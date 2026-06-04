חרדים שהתחפשו לערבים| 'החדשות הלא חשובות' עם יוסי עבדו • צפו

קרדיטים: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר| צילום: צילומים מתוך : אפליקציית V1, הפרגוד, ערוץ הכנסת, ערוץ 14, קשת 12, מיכאל שמש יהודה שלזינגר, רשתות חברתיות וסעיף 27א
פרק חדש של "החדשות הלא באמת חשובות של השבוע", בהגשת יוסי עבדו, עם הצצה לסיפורים הכי פחות רלוונטיים של השבוע שלא יותירו אתכם אדישים.
והרי הכותרות:
- בחירת מבקר המדינה הייתה אמורה להיות חשאית. היא הייתה, חוץ מהמצלמות.
- קרעי שואל: מה הגימטריה של "בוחר"?
- ש"ס מסבירה: אם אבא מסתכל מלמעלה, גם ביבי יכול.
- מירב בן ארי מול מאי גולן - ודודי אמסלם מציע פשרה
- שמחה רוטמן שולח זר ליועמשית גלי בהרב מיארה, וגם משחק קלאס עם צבי סוכות
- החום הגיע לרמת גיהנום, ביבי מרגיש חמיצות, ומאי גולן יודעת בדיוק למי מגיע.
- ליברמן לא בעד הירח, לא בעד החרדים, ואפשר רק לתהות: "ירח" ברוסית.
- טלי גוטליב בדרך לחקירה? וניסים וטורי כועס
- יאיר גולן בעד כולם, בתנאי שיהיה עם ערבים, אבל שוקולד?
מערכת החדשות מבקשת מהצופים להתפלל לרפואתו של יוסף בן זהבה ששבר את הרגל.
יוסי קורא שוב לצופים לשלוח סיפורים הזויים לוואטסאפ שלו, חושף הודעה מפתיעה שקיבל השבוע, ומזמין את השולח להתארח ישירות באולפן.
מערכת "החדשות הלא באמת חשובות" מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם. נתקלתם בסיפור הזוי השבוע? שלחו אותו לכאן לווצאפ הפרטי של יוסי, וגם תוכלו לעקוב מקרוב אחריו בסטטוס.
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