כיכר השבת
פרק קורע

חרדים שהתחפשו לערבים| 'החדשות הלא חשובות' עם יוסי עבדו • צפו

מבקר המדינה נבחר בחשאי ותועד בגלוי, חברי הכנסת של הקואליציה מתקשים לשמור סוד בקלפי, שמחה רוטמן מחלק פרחים ומשחק קלאס, יאיר גולן מורח שוקולד, וליברמן לא בעד הירח ולא בעד החרדים | וגם: מי באמת הולך לגיהנום? | יוסי עבדו בפרק מטורף של 'החדשות הלא חשובות' • צפו (אולפן כיכר)

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קרדיטים: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר
קרדיטים: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר| צילום: צילומים מתוך : אפליקציית V1, הפרגוד, ערוץ הכנסת, ערוץ 14, קשת 12, מיכאל שמש יהודה שלזינגר, רשתות חברתיות וסעיף 27א

פרק חדש של "החדשות הלא באמת חשובות של השבוע", בהגשת יוסי עבדו, עם הצצה לסיפורים הכי פחות רלוונטיים של השבוע שלא יותירו אתכם אדישים.

והרי הכותרות:

  • בחירת מבקר המדינה הייתה אמורה להיות חשאית. היא הייתה, חוץ מהמצלמות.
  • קרעי שואל: מה הגימטריה של "בוחר"?
  • ש"ס מסבירה: אם אבא מסתכל מלמעלה, גם יכול.
  • מירב בן ארי מול מאי גולן - ודודי אמסלם מציע פשרה
  • שמחה רוטמן שולח זר ליועמשית גלי בהרב מיארה, וגם משחק קלאס עם צבי סוכות
  • החום הגיע לרמת גיהנום, ביבי מרגיש חמיצות, ומאי גולן יודעת בדיוק למי מגיע.
  • לא בעד הירח, לא בעד החרדים, ואפשר רק לתהות: "ירח" ברוסית.
  • טלי גוטליב בדרך לחקירה? וניסים וטורי כועס
  • יאיר גולן בעד כולם, בתנאי שיהיה עם ערבים, אבל שוקולד?

מערכת החדשות מבקשת מהצופים להתפלל לרפואתו של יוסף בן זהבה ששבר את הרגל.

יוסי קורא שוב לצופים לשלוח סיפורים הזויים לוואטסאפ שלו, חושף הודעה מפתיעה שקיבל השבוע, ומזמין את השולח להתארח ישירות באולפן.

מערכת "החדשות הלא באמת חשובות" מזמינה אתכם לא לשמור את הצחוק לעצמכם. נתקלתם בסיפור הזוי השבוע? שלחו אותו לכאן לווצאפ הפרטי של יוסי, וגם תוכלו לעקוב מקרוב אחריו בסטטוס.

[לחצו כאן לשליחת חומרים ליוסי בוואטסאפ ולמעקב אחרי הסטטוס]

בנימין נתניהואביגדור ליברמןשמחה רוטמןגלי בהרב-מיארהשלמה קרעידודי אמסלםיאיר גולןטלי גוטליבצבי סוכותמאי גולןניסים ואטוריהחדשות (הלא באמת חשובות) של השבועמירב בן ארייוסי עבדו
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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או סוף סוף יוסי יתגעגנו אליך
דוד

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