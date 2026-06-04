חרדים שהתחפשו לערבים| 'החדשות הלא חשובות' עם יוסי עבדו • צפו

קרדיטים: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר - צילומים מתוך : אפליקציית V1, הפרגוד, ערוץ הכנסת, ערוץ 14, קשת 12, מיכאל שמש יהודה שלזינגר, רשתות חברתיות וסעיף 27א קרדיטים: הגשה: יוסי עבדו | כתיבה: יוסף חיים מימון | עריכה: ידידיה כהן | צילום: נריה סעדיה, אבי לודמיר | צילום: צילומים מתוך : אפליקציית V1, הפרגוד, ערוץ הכנסת, ערוץ 14, קשת 12, מיכאל שמש יהודה שלזינגר, רשתות חברתיות וסעיף 27א 10 10 0:00 / 9:12

פרק חדש של "החדשות הלא באמת חשובות של השבוע", בהגשת יוסי עבדו, עם הצצה לסיפורים הכי פחות רלוונטיים של השבוע שלא יותירו אתכם אדישים.