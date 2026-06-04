נחשף: המוסד העביר נשק מחמאס וחיזבאללה להפלת המשטר באיראן

פרטים חדשים שנחשפים היום (חמישי), באישור הצנזורה, שופכים אור על אחד המבצעים הנועזים ושהאפתניים שניהל המוסד לאחרונה נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן - בניסיון להפילה.

לפי דיווח של העיתונאי עמית סגל, המוסד העבירה כלי נשק ותחמושת שנלקחו מחמאס ומחיזבאללה, במהלך המלחמה בעזה ובלבנון, לכורדים מתנגדי המשטר באיראן.

המחתרות הכורדיות, המחזיקות באידיאולוגיה אנטי-משטרית מובהקת ובדרישות לזכויות לאומיות, נמצאות בחיכוך מתמיד עם כוחות הביטחון של איראן. ישראל, במסגרת הניסיות לגייס אותה, הביאה לא, מסתבר גם כלי נשק ותחמושת מחמאס וחיזבאללה.

השבוע, בטקס הפרידה מראש המוסד דדי ברנע, נשא דברים ראש הממשלה בנימין נתניהו והתייחס לפעולות המוסד מול איראן. בלי לפרט מידי.נתניהו אמר: דדי, במשמרת שלך נעשו דברים גדולים, אירוע הפרידה הזה חותם את המשמרת שלך בראשות 'המוסד'. אלו היו חמש שנים דחוסות ודרמטיות – מהשנים הגורליות ביותר בתולדותינו".

עוד אמר ראש הממשלה: ״יידע כל חורש רעה נגד ישראל שמזימותיו ייכשלו. המחיר שהוא ישלם יהיה כבד ביותר. המחיר שאיראן כבר שילמה הוא כבד מאוד. היסודות של משטר-האימים הזה באיראן נסדקו. הוא לא ישוב להיות מה שהיה, ואני אומר לכם - סופו ליפול".