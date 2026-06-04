הצלת חיים בגבעת הישיבה: מבצע ענק ורחב היקף שנערך ביום רביעי השבוע בישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק, הניב נתון מדהים של למעלה מ-1,000 דגימות מח עצם חדשות שהצטרפו למאגר הלאומי של ארגון 'עזר מציון'. המבצע, שעורר הדים רבים, הפך לשיחת היום בעולם הישיבות כולו, לאחר שהציג שילוב מנצח של התגייסות טוטאלית למען הצלת נפשות לצד שמירה קפדנית על סדרי הלימוד בישיבה.

המבצע המורכב לא יצא לפועל בן רגע. קדמו לו שבועות ארוכים של הכנה מדוקדקת ותיאום לוגיסטי רחב היקף. במהלך התקופה שקדמה למבצע, קיימו הבחורים שיחות הסבר מעמיקות על משמעות דגימות מח העצם, פשטות הבדיקה (הנלקחת באמצעות דגימת רוק פשוטה) והפוטנציאל העצום הטמון בה להצלת חולי סרטן ומחלות קשות אחרות.

הבחורים, שביקשו לרדת לעומקם של דברים, הפנו שאלות הלכתיות ורפואיות רבות לראשי הישיבה. ראשי הישיבה מצידם העניקו לנושא חשיבות עליונה, דנו בדברים בכובד ראש והבהירו כי מדובר בחובה גמורה של הצלת חיים ובזכות עצומה שאין למעלה ממנה.

בתחילת השבוע פורסם מכתב מיוחד ויוצא דופן עליו חתמו בעבר, ראשי הישיבות הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, שבו הם קוראים לבחורים ליטול חלק במצווה נעלה זו של פיקוח נפש. ראש הישיבה, הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ביקש להדגיש את גודל השעה והוסיף בכתב ידו על גבי המכתב מילים נחרצות, לפיהן ההשתתפות במבצע והרחבת המאגר היא "חיוב גמור". התבטאות חריגה וחד משמעית זו יצרה תכונה רבה בקרב בני הישיבה והובילה להתייצבות המונית.