חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא' ואיש התקשורת אברהם קרויזר התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת ישי כהן לסיכום שבוע סוער במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית.

בפתח התוכנית התייחסו חברי הפאנל להפגנה הסוערת והאלימה שהתקיימה בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. השאלה המרכזית שעלתה: האם הסיעות החרדיות צריכות לגנות בפומבי את האלימות המגיעה מתוך המגזר החרדי, כולל בהפגנות הפלג הירושלמי שהתקיימו השבוע.

הדיון עסק בשאלה האם ההפגנות האלימות אכן הובילו להפסקת מעצר תלמידי הישיבות, כפי שטוענים חלק מהמפגינים. לטענתם, החשש של המשטרה ממהומות ברחבי הארץ הוא שהביא לשינוי המדיניות. חברי הפאנל בחנו את הטענה הזו מול המציאות בשטח ואת המחיר שמשלם הציבור החרדי בעקבות חציית הקווים האדומים בהפגנות.

נקודה מרכזית נוספת שעלתה בדיון הייתה השתיקה המפתיעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראשי הסיעות החרדיות דרשו ממנו לגנות את מעצר לומדי התורה, אך נתניהו לא סופר אותם ולא הגיב לדרישותיהם. חברי הפאנל ניסו להבין מה עומד מאחורי השתיקה הזו ומה המשמעות הפוליטית שלה.

חוק יסוד לימוד התורה - מאבק אמיתי או הצגה?

בהמשך הדיון עסקו חברי הפאנל בדרישת הסיעות החרדיות להעביר את חוק יסוד לימוד התורה, וזאת כשלוש וחצי שנים לאחר הקמת הממשלה. השאלה המרכזית שהועלתה: האם מדובר במאבק אמיתי של הסיעות החרדיות, או שמא זו הצגה לציבור שנועדה להימנע מאחריות על הכישלון בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

הפאנל בחן את העיתוי המוזר של הדרישה הזו, בעיקר לאור העובדה שהממשלה פועלת כבר תקופה ארוכה ללא שהנושא הזה עמד על הפרק.

חברי הפאנל הציגו נקודות מבט שונות על המניעים האמיתיים מאחורי המהלך ועל השאלה האם הציבור החרדי צריך להאמין למאבק הזה.