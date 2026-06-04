כיכר השבת
דיון סוער ב'אולפן ליל שישי' • צפו

שבירת האדניות והחלונות בביתו של השופט סולברג - חציית קו אדום או מחאה לגיטימית מול רדיפת בג"ץ?

חנני ברייטקופף, אבי וידרמן ואברהם קרויזר התכנסו באולפן 'ליל שישי' עם ישי כהן לדיון סוער במיוחד • האם ההפגנות האלימות של 'הפלג' ופריצה לבית השופט סולברג הכניעו את המשטרה ומעצר תלמידי הישיבות פסק, ומי משלם את המחיר הציבורי? • וגם: מאחורי הקלעים של שתיקת נתניהו המהדהדת מול מעצר לומדי תורה, והאם הדרישה הפתאומית לחוק יסוד 'לימוד התורה' היא מאבק אמיתי או מצג שווא שנועד לכסות על הכישלון? (אולפן)

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אולפן ליל שישי | צפו בתוכנית המלאה
אולפן ליל שישי | צפו בתוכנית המלאה

חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטא' ואיש התקשורת אברהם קרויזר התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת לסיכום שבוע סוער במיוחד במערכת הפוליטית והציבורית החרדית.

בפתח התוכנית התייחסו חברי הפאנל להפגנה הסוערת והאלימה שהתקיימה בביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. השאלה המרכזית שעלתה: האם הסיעות החרדיות צריכות לגנות בפומבי את האלימות המגיעה מתוך המגזר החרדי, כולל בהפגנות הפלג הירושלמי שהתקיימו השבוע.

הדיון עסק בשאלה האם ההפגנות האלימות אכן הובילו להפסקת מעצר תלמידי הישיבות, כפי שטוענים חלק מהמפגינים. לטענתם, החשש של המשטרה ממהומות ברחבי הארץ הוא שהביא לשינוי המדיניות. חברי הפאנל בחנו את הטענה הזו מול המציאות בשטח ואת המחיר שמשלם הציבור החרדי בעקבות חציית הקווים האדומים בהפגנות.

נקודה מרכזית נוספת שעלתה בדיון הייתה השתיקה המפתיעה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ראשי הסיעות החרדיות דרשו ממנו לגנות את מעצר לומדי התורה, אך נתניהו לא סופר אותם ולא הגיב לדרישותיהם. חברי הפאנל ניסו להבין מה עומד מאחורי השתיקה הזו ומה המשמעות הפוליטית שלה.

חוק יסוד לימוד התורה - מאבק אמיתי או הצגה?

בהמשך הדיון עסקו חברי הפאנל בדרישת הסיעות החרדיות להעביר את חוק יסוד לימוד התורה, וזאת כשלוש וחצי שנים לאחר הקמת הממשלה. השאלה המרכזית שהועלתה: האם מדובר במאבק אמיתי של הסיעות החרדיות, או שמא זו הצגה לציבור שנועדה להימנע מאחריות על הכישלון בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

הפאנל בחן את העיתוי המוזר של הדרישה הזו, בעיקר לאור העובדה שהממשלה פועלת כבר תקופה ארוכה ללא שהנושא הזה עמד על הפרק.

חברי הפאנל הציגו נקודות מבט שונות על המניעים האמיתיים מאחורי המהלך ועל השאלה האם הציבור החרדי צריך להאמין למאבק הזה.

גיוס חרדיםישי כהןאבי וידרמןחנני ברייטקופףאברהם קרויזרנועם סולברגאולפן ליל שישי

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0 תגובות

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6
נראה מוזר אבל במבחן התוצאה הפלג בדכ צדקו ופגעו במטרה
יפה
5
יש איזה אישה מסויימת, מר סולברג מכיר אותה די טוב, והיא אמרה "אין מחאה אפקטיבית בלא הפרעה רצינית לסדר הציבורי", לדעתי צריך לברר מי זו המסיתה הזו וסולברג הנכבד יבוא איתה חשבון, וכמבון שישלח לה חשבונית לתשלום העציצים שנשברו
יוסי
4
רק עיוור יגיד שהפלג לא צדקו, כאן במדינה רק בהפגנות אלימות אפשר להזיז משהו, עיין ערך הפגנות האתיופים
רבקה
3
עצם הדיון ומתן לגיטימציה, גם אם לא בפה מלא, לאלימות היא כנגד התורה הקדושה. פשוט בושה.
משה
2
מה שעשו !! ועדיין זה לא מספיק!!!
דניאל
1
הגב' סולברג על שבירת חלונות וכדים כעסה כינתה זאת ליל הבדולח אני רק שאלה ולאסור בחורים ישיבה בבית סוהר על עוון לימוד תורה שבעלה הוא שותף מלא וקרא להגביר מעצרים ומתנהג כמו היוונים או כמו הקומוניסטים שתבחר היא איך לכנות בעלה עם הכיפה...
111

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