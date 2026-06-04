האם סערת עופות הפטם ועוף ה'בראקל' חוזרת לכותרות? במהלך ביקור הוד שערך הדיין הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, אב"ד 'כתר תורה' במעונו של הגאון רבי משה שטרנבוך, העלה על השולחן את השאלה אשר שוב מסעירה את עולם הכשרות.

הגר"י גולל בפני הגר"מ את פרטי המערכה המחודשת שמנהלים גורמים מסוימים נגד אכילת עוף הפטם המצוי, העופות הרגילים הנמצאים בכל בית יהודי. והזכיר לפוסק את הימים שבהם התעוררה הסערה לראשונה לפני מספר שנים, עת ניסו גורמים שונים להחדיר לשוק את עוף ה'בראקל' ולאסור את העופות הרגילים.

הגר"י ציין כי כבר אז, פסק הפוסק באופן חד משמעי כי ניתן להמשיך ולאכול את עופות הפטם המקובלים ללא כל חשש ופקפוק, ואף הגדיל עשה ושיגר אז שליח מיוחד ובקי מטעמו כדי לבדוק מקרוב את תהליכי השחיטה והכשרות, ואישר את הדברים לחלוטין.

עוד הוסיף הדיין בפני הגר"מ, כי סמך את ידיו על אותו פסק הלכה מפורסם, ועל פי תשובתו של הפוסק אף כתב והדפיס את הדברים להיתר בספרי ההלכה שחיבר.

כעת, לאור הפרסומים המחודשים והמודעות המופצות בימים אלו המבקשות לאסור שוב את העופות הרגילים ולעורר בהלה בקרב הציבור, ביקש הגר"י זעפראני לשמוע מכלי ראשון האם חל שינוי כלשהו בעמדת ההלכה, והאם הפוסק עדיין עומד על משמרתו בעניין זה.

הגר"מ שטרנבוך השיב תשובתו על אתר בנחרצות רבה: "מה שהיה – היה". בדבריו אלו חתך הפוסק את הספקות ואישר באופן רשמי כי פסק ההלכה המקורי והידוע, המכשיר את עופות הפטם הרגילים ואשר עליו סמכו גדולי ישראל מאז ומעולם, ממשיך לעמוד בתוקפו ללא שום שינוי, ואין לציבור לחשוש מהפרסומים השונים.