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השיב תשובתו בנחרצות

האם סערת עוף הבראקל חוזרת לכותרות? צפו בתשובתו הנחרצת של הפוסק

בעיצומה של מערכה מחודשת נגד אכילת עופות הפטם הרגילים, עלה אב"ד 'כתר תורה' הגר"י זעפראני למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לשמוע דעת תורה מפי מרא דארעא קדישא • הדיין הציג את הפרסומים האחרונים המעוררים בהלה בציבור, והפוסק חתך בתשובה בקצירת האומר: "מה שהיה היה, הפסק המקורי עומד בתוקפו"! צפו בתיעוד מהקודש פנימה (חרדים)

הגרש"י זעפראני אצל הגר"מ שטרנבוך
הגרש"י זעפראני אצל הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: באדיבות המצלם

האם סערת עופות הפטם ועוף ה'בראקל' חוזרת לכותרות? במהלך ביקור הוד שערך הדיין הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, אב"ד 'כתר תורה' במעונו של , העלה על השולחן את השאלה אשר שוב מסעירה את עולם הכשרות.

הגר"י גולל בפני הגר"מ את פרטי המערכה המחודשת שמנהלים גורמים מסוימים נגד אכילת עוף הפטם המצוי, העופות הרגילים הנמצאים בכל בית יהודי. והזכיר לפוסק את הימים שבהם התעוררה הסערה לראשונה לפני מספר שנים, עת ניסו גורמים שונים להחדיר לשוק את עוף ה'בראקל' ולאסור את העופות הרגילים.

הגר"י ציין כי כבר אז, פסק הפוסק באופן חד משמעי כי ניתן להמשיך ולאכול את עופות הפטם המקובלים ללא כל חשש ופקפוק, ואף הגדיל עשה ושיגר אז שליח מיוחד ובקי מטעמו כדי לבדוק מקרוב את תהליכי השחיטה והכשרות, ואישר את הדברים לחלוטין.

עוד הוסיף הדיין בפני הגר"מ, כי סמך את ידיו על אותו פסק הלכה מפורסם, ועל פי תשובתו של הפוסק אף כתב והדפיס את הדברים להיתר בספרי ההלכה שחיבר.

כעת, לאור הפרסומים המחודשים והמודעות המופצות בימים אלו המבקשות לאסור שוב את העופות הרגילים ולעורר בהלה בקרב הציבור, ביקש הגר"י זעפראני לשמוע מכלי ראשון האם חל שינוי כלשהו בעמדת ההלכה, והאם הפוסק עדיין עומד על משמרתו בעניין זה.

הגר"מ שטרנבוך השיב תשובתו על אתר בנחרצות רבה: "מה שהיה – היה". בדבריו אלו חתך הפוסק את הספקות ואישר באופן רשמי כי פסק ההלכה המקורי והידוע, המכשיר את עופות הפטם הרגילים ואשר עליו סמכו גדולי ישראל מאז ומעולם, ממשיך לעמוד בתוקפו ללא שום שינוי, ואין לציבור לחשוש מהפרסומים השונים.

הגרש"י זעפראני אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הגרש"י זעפראני אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הגרש"י זעפראני אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
הרב משה שטרנבוךעוף הבראקלהרב שלמה ידידיה זעפראניסערת כשרות

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