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הכדור במגרש של טראמפ

הדרמה נמשכת: איראן מצטרפת לדרישה - ומציבה תנאי בלתי אפשרי להפסקת אש עם ארה"ב

לאחר נאומו של נעים קאסם מנהיג חיזבאללה, גם משמרות המהפכה הצטרפו לדרישה לסיים את המלחמה בכל החזיתות - כולל נסיגה ישראלית מלבנון כולה | ההחלטה נתונה כעת לפתחו של הנשיא טראמפ, שנאלץ לקבל החלטה אם להפעיל לחץ על ישראל לסגת מלבנון כדי לקבל הפסקת אש עם איראן (מדיני) 

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל (צילום: הבית הלבן)

משמרות המהפכה ב הודיעו כי הם מתנים הפסקת אש אזורית עם ארה"ב בנסיגה ישראלית מלבנון ובעצירת הלחימה בכל החזיתות.

מדובר בהתפתחות דרמטית במיוחד הקושרת את שתי החזיתות באופן ברור, ומציבה דילמה בלתי אפשרית בפני .

"​לא תירשם יציבות באזור המזרח התיכון ללא נסיגה של ישראל מהשטחים הלבנוניים הכבושים אל מעבר לגבולות המוכרים באופן בינלאומי", כך הבהירו היום משמרות המהפכה האסלאמית של איראן.

בהצהרה שפרסם ארגון הטרור נדרשת ישראל להכיר בשלמותה הטריטוריאלית של לבנון ולהפסיק לאלתר את כל התקפותיה נגד תושבי המדינה.

המשמעות היא כי איראן כבר אינה מסתפקת בהימנעות מתקיפה בביירות מצד ישראל, ודורשת כעת נסיגה מוחלטת של הכוחות, בלעדיה לא יהיה הסכם עם ארה"ב.

​הודעת משמרות המהפכה, אשר פורסמה בסוכנות הידיעות פארס, קובעת כי הסכמתה של טהרן להפסקת אש אזורית מותנית באופן מוחלט ביישום הפסקת אש נרחבת בכל החזיתות, ובהן החזית הלבנונית. על פי העמדה האיראנית, הניסיונות לגבש הסכמים מדיניים בתמיכת הממשל בוושינגטון לא יניבו את התוצאות הרצויות עבור ישראל.

​בהצהרה הרשמית נאמר כי "תושבי לבנון לא יאפשרו למשטר הגזלן להשיג באמצעות הסכם כפוי את מה שנכשל להשיג בשדה הקרב בתמיכת המשטר רוצח הילדים של ארצות הברית".

​כעת נותר להמתין ולראות אם הנשיא טראמפ יתעשת למול הסחיטה האיראנית והציר השיעי באזור, או שיכפה שוב על ראש הממשלה נתניהו את דרישותיה טהרן.

איראןדונלד טראמפמשמרות המהפכההסכם עם איראן

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