חיזבאללה הודיע היום (חמישי) כי הוא דוחה את הצעת הפסקת האש של הנשיא טראמפ, וכי על ישראל לסגת מכל לבנון ולהימנע מתקיפה בכל שטחה, כך לפי הצהרה שפרסם היום הארגון.

בתחילת השבוע, דווח כי הנשיא טראמפ "השיג" הסכם הפסקת אש במסגרתו ישראל תוכל להמשיך לתקוף בדרום-לבנון, אולם תימנע מתקיפה בביירות.

איראן הסכימה על בסיס הסכמות אלו להמשיך בשיחות עם נציגי ארה"ב. אולם כעת, לאחר ההודעה של חיזבאללה אשר ככל הנראה מתואמת עם איראן, ייתכן כי טהרן תפעיל לחץ על טראמפ לכך שישראל תסיג לחלוטין את כוחותיה מלבנון, מצב שייצור משבר חסר תקדים בין ירושלים לוושינגטון.

בהצהרה שפורסמה היום הובהר כי "חיזבאללה דוחה את הצהרת וושינגטון ומגעים ישירים בין לבנון לישראל. חיזבאללה אומר שפרישת הנשק של הארגון היא קו אדום.

• חזבאללה דורש נסיגה מלאה של ישראל מלבנון.

• חזבאללה אומר שכל הפסקת אש חייבת לכסות את כל לבנון

• חזבאללה אומר שההתנגדות תימשך כל עוד כוחות ישראליים נשארים בלבנון.

• חזבאללה אומר שהוא לא התחייב להפסיק מתקפות.

• חזבאללה מזהיר שצפון ישראל "לא יהיה בטוח" כל עוד כפרים לבנוניים נתונים להתקפות.

• חזבאללה דוחה כל מעורבות זרה בהחלטות הנוגעות לנשק שלו.

• חזבאללה קורא לממשלת לבנון לסיים משא ומתן עם ישראל.

יש לציין כי בשלב זה איראן טרם הצטרפה להצהרה, אולם ההערכה הרווחת היא כי הדברים תואמו עם טהרן, דרישות שנציגיה צפויים לשים על שולחן המשא ומתן עם שליחי הנשיא טראמפ.