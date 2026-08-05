טיוטת ההסכם המשפיל, והבעייה: "ההתנהלות מול חמינאי קשה מאד"

על פי דיווח בסוכנות הידיעות AP, איראן ועומאן השלימו את טיוטת ההסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, וכעת היא ממתינה לאישורו הסופי של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי.

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודה הערב בריאיון לטלוויזיה האיראנית כי ההתנהלות מול חמינאי "קשה מאוד" בתקופה האחרונה.

לפי פרטי ההסכם המתגבש, הכניסה למפרץ הפרסי תתבצע דרך נתיב בפיקוח איראן, בעוד שהיציאה תהיה דרך נתיב שבפיקוח עומאן. בנוסף, צפויה גביית "דמי שירות" מכלי השיט שיעברו במצר. עם זאת, גורמים המעורים במו"מ מדגישים כי עדיין נותרו מחלוקות בנוגע לאופן הגדרת השליטה במצר, ולכן ההסכם טרם הושלם.

המהלך נועד להפחית את המתיחות באזור ולאפשר את חידוש המשא ומתן בין איראן לארצות הברית בנושא תוכנית הגרעין. במקביל, איראן הזהירה את מדינות המפרץ כי כל תקיפה אמריקנית מחודשת בשטחה תוביל לפגיעה בתשתיות אנרגיה באזור.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי עסקה עשויה להיחתם בימים הקרובים, אך הבהיר שאם המגעים ייכשלו, איראן צפויה לעמוד בפני תגובה צבאית. במקביל, החות'ים בתימן הודיעו כי תקפו מכלית נפט סעודית במפרץ עדן, בטענה כי מדובר באכיפת המצור הימי שהכריזו עליו.