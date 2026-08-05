דבריו של בן גביר - צילום: דוברות דבריו של בן גביר | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 0:22

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא לפני זמן קצר (רביעי) בהתקפה חריפה נגד יו"ר מפלגת "הדמוקרטים" יאיר גולן, בעקבות דבריו על נושא גיוס החרדים. בן גביר הכריז כי עוצמה יהודית תעתור לוועדת הבחירות המרכזית לפסול את גולן מהתמודדות בבחירות.

"יאיר גולן הוא שונא ישראל, אוטו-אנטישמי שמפיץ עלילות דם גזעניות נגד המגזר החרדי", מסר בן גביר בהודעה. השר הוסיף ותקף: "בזמן שהוא טוען שהחרדים הם 'אנשים חסרי השכלה ויכולת פיזית', אנחנו כבר גייסנו למג"ב, למשטרה ולגופי הביטחון הלאומי 1,400 חרדים". בן גביר הבהיר כי מיד עם הגשת הרשימות, תגיש עוצמה יהודית עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את גולן מהתמודדות בבחירות "בשל הגזענות הדוחה שלו". דברי גולן שעוררו את הסערה "כאן במקום הזה, יהיו תנינים" | כך נראית תעלת התנינים שבן-גביר יוזם קובי ישראל | 04.08.26 בשיא החום: חתנו הקנאי של האדמו"ר מבוהוש הלהיט את הרוחות נגד 'נתיבים' שאול כהנא | 04.08.26 כזכור, יאיר גולן אמר בראיון: "נושא גיוס החרדים הוא קורבן לפופוליזם זול. אי אפשר לגייס את כל החרדים, זה דבר לא מעשי גם אם יהיה חוק משגע. אי אפשר ליצור להם תנאי הפרדה בין גברים לנשים, גיוס חרדים זה תהליך, צריך לארגן מחדש את כל המערכת". גולן הוסיף כי הוא בעד שיהיו מספר דרכים לשרת, "כולל בשב"ס, מד"א, בתי חולים ועוד". דבריו אלה עוררו סערה פוליטית, והיו אף שטענו כי הוא פוגע במחנה המתנגד לממשלה.

יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מתיחות באופוזיציה

יצוין כי גולן נמצא בימים אלה במרכז סערה פוליטית נוספת, לאחר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף אותו בחריפות. ליברמן הצהיר בכנס פומבי כי לא יאפשר למפלגת "הדמוקרטים" לקבל תיקים בכירים כמו ביטחון, ביטחון פנים או משפטים בכל ממשלה עתידית, ואף הציע לגולן "לשתוק" כדי לסייע לגוש.

גולן מצידו השיב בחריפות והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי ההסתה של קמפיין נתניהו. העימות בין שני מנהיגי האופוזיציה מעיד על המתיחות הגוברת בגוש, בעוד הבחירות מתקרבות.

נציגי עוצמה יהודית מסרו כי העתירה לפסילת גולן תוגש בימים הקרובים, מיד לאחר הגשת הרשימות הסופית לבחירות.