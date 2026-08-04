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אלקטרז הישראלי

"כאן במקום הזה, יהיו תנינים" | כך נראית תעלת התנינים שבן-גביר יוזם

למרות החלטת המחוזי לאסור את קידום כלא התנינים של בן-גביר, השר לביטחון לאומי קיים היום סיור עם השרה עידית סילמן כדי להמחיש מקרוב את הרעיון שיובא מארצות הברית | כך נראה כלא אלקטרז הישראלי (חדשות) 

כלא התנינים (צילום: המשרד לביטחון לאומי / המשרד להגנת הסביבה)

לאחר פסיקת המחוזי לאסור על קידום כלא התנינים של בן-גביר, השר לביטחון לאומי הגיע למקום כשהוא מלווה בשרה להגנת הסביבה עידית סילמן.

השרה סילמן: "אחרי ישיבות ודיונים בנושא של הבאת תנינים סביב בתי הכלא של הנוחבות, הגעתי לפה עם השר לביטחון לאומי - לכאן, לכלא קציעות, למקום שבו יש מחבלים שפשעו, רצחו ואנסו בבני עמנו, שיידעו שאנחנו מביאים לכאן משילות וריבונות הלכה למעשה, על פי החוק ועל פי המותר, על פי הכרזה מדויקת, תוך כדי דאגה לרווחתם של בעלי החיים, שיידעו כל המחבלים שמי שפוגע בבני עמנו יסיים בלינה שמסביבו תנינים."

: "כאן, במקום הזה, אמורים להיות תנינים. בית המשפט הוציא צו ותוקע שוב מקלות בגלגלים לדברים שאנחנו עושים, וזה פשוט מדהים כמה זה מפחיד אותם. גם בעזה, גם ביו״ש, השיח הוא שהם מפחדים. במזרח התיכון, בעל הבית, צריך להשתגע - ככה זה עובד. אז אינשאללה, תנינים. נאבק בבית המשפט, ואחרי זה גם עונש מוות למחבלים. אין כרגע פיגועים, אבל אם יש פיגועים - עונש מוות!"

איתמר בן גבירעידית סילמןכלא קציעות

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