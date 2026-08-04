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אושפז עם כוויות קשות

תיעוד דרמטי מארה"ב: השוטר הפעיל טייזר בתחנת הדלק - החשוד עלה באש

בתיעוד דרמטי שפורסם בהרחבה ברשתות החברתיות נראה שוטר עושה שימוש באקדח הטייזר שברשותו בתוככי תחנת דלק, מעשה שהביא להצתת החשוד וכמעט למותו | החשוד שוקל כעת לתבוע את המדינה ואת השוטר חסר האחריות (בעולם) 

| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

תושב מדינת אריזונה מאושפז עם כוויות קשות ומנזק עצבי לאחר ששוטר פדרלי משירות הדגה וחיות הבר ירה לעברו באקדח הלם מסוג טייזר בזמן שתדלק את רכבו. התקרית, שארעה ביולי האחרון, הובילה לדליפת אש פתאומית מתחת לרכב ולפגיעה קשה באזרח קלארנס קויל.

האירוע החל כאשר קויל וחברו הגיעו לדוג בשמורת הטבע הלאומית האבאסו. לדברי קויל, שוטר ניגש אליהם וטען כי הם מסיגים גבול, ודרש מהם לעזוב את המקום באופן מיידי.

קויל שחזר את המפגש הראשוני וסיפר כי השוטר אמר להם "אתם מסיגים גבול. אתם חייבים לעזוב עכשיו. אמרתי, בסדר, מצוין. ופתאום הוא נהיה חצוף, והוא אמר, 'נו טוב, אני אתן לך דוח'. ואמרתי, 'תביא לי דוח על הסגת גבול', ונכנסתי למשאית שלי, ומכיוון שהוא אמר לעזוב, נכנסתי למשאית שלי ועזבתי."

לאחר מכן נסע קויל לתחנת דלק בשמורת האינדיאנים פורט מוהאבי, שם נתקל שוב באותו השוטר. לדבריו, בעת שיצא מחנות הנוחות בתחנה, השוטר החל לצעוק לעברו ולדרוש תעודת זהות ללא הסבר.

קויל תיאר את המתרחש בתחנה וסיפר "יצאתי עם שתי פחיות שתייה ביד והארנק שלי, והוא צורח עליי, 'תן לי את התעודת זהות שלך. תן לי את התעודת זהות שלך', ואני מסתכל. אני אומר, לא, בשביל מה? אתה יודע, אין שום סיבה שאני אתן אלא אם תסביר לי."

בזמן שקויל החל בתדלוק המשאית, השוטר הפעיל את אקדח הטייזר. הניצוץ החשמלי הצית את אדי הבנזין, וגרם ללהבה מיידית שתפסה את בגדיו של קויל והפילה אותו לקרקע.

קויל פונה לטיפול רפואי וסיפר על חומרת הפגיעה "יש לי כוויות בדרגה ראשונה ושנייה ביד שמאל ובפרק כף היד והידיים הימניות. יש לי נזק עצבי בזרת ובקמיצה."

הוא הוסיף לתאר את רגעי האימה שחווה על הרצפה בתחנת הדלק כשניסה לכבות את האש מגופו, וציין כי "ממש חשבתי, אוה, אני הולך להישרף למוות ולמות. באמת חשבתי כך."

קויל לא נעצר ולא הוגש נגדו כתב אישום כלשהו בעקבות האירוע, וכעת הוא בוחן צעדים משפטיים נגד השוטר והרשויות המעורבות בתקרית.

דובר שירות הדגה וחיות הבר של ארצות הברית מסר בתגובה כי "אנו יכולים לאשר כי השוטר שלנו הפעיל טייזר במהלך אירוע זה. אנו סוקרים ביסודיות כל הפעלה של טייזר ואין לנו תגובה נוספת כעת. שירות הדגה וחיות הבר של ארצות הברית נשאר מחוייב לבטיחות הציבור ולהבטחה כי המבקרים יוכלו ליהנות בבטחה מנופש באדמות השמורה באזור האבאסו."

שריפהאריזונהטייזר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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