הר הגעש פואגו בגואטמלה החל להתפרץ בעוצמה רבה, תוך שהוא פולט ענני גז ואפר ענקיים לצד זרמי לבה במורדות ההר. בעקבות ההתפרצות, נרשמה עלייה חדה ברמת הסיכון באזורים הסמוכים.

במכון לסייסמולוגיה, וולקנולוגיה, מטאורולוגיה והידרולוגיה של גואטמלה מזהירים מפני ההתפתחות בשטח. "ההתפרצות מגבירה את רמת הנפיצות שלה. מזרקת לבה בגובה של בין 200 ל-300 מטרים התפתחה מעל הלוע", נמסר בדוח הרשמי.

בעקבות התחזקות ההתפרצות, הורו הרשויות על פינוי מונע של כ-50 משפחות, המונות כ-250 בני אדם, מהכפרים אל פורבניר ולאס לחטיאס. הסוכנות לניהול אסונות הכריזה על רמת התרעה כתומה והזהירה מפני כמות אפר רבה.