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מזרקת לבה

תיעודים מרהיבים: הר הגעש התפרץ לעיני התושבים - מספר כפרים פונו

הר הגעש פואגו בגואטמלה החל להתפרץ בעוצמה רבה, תוך שהוא פולט ענני גז ואפר ענקיים לצד זרמי לבה במורדות ההר | בעקבות ההתפרצות, הורו הרשויות על פינוי מספר כפרים | ההתפרצות תועדה במצלמות של מטיילים (בעולם) 

| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

הר הגעש פואגו בגואטמלה החל להתפרץ בעוצמה רבה, תוך שהוא פולט ענני גז ואפר ענקיים לצד זרמי לבה במורדות ההר. בעקבות ההתפרצות, נרשמה עלייה חדה ברמת הסיכון באזורים הסמוכים.

במכון לסייסמולוגיה, וולקנולוגיה, מטאורולוגיה והידרולוגיה של גואטמלה מזהירים מפני ההתפתחות בשטח. "ההתפרצות מגבירה את רמת הנפיצות שלה. מזרקת לבה בגובה של בין 200 ל-300 מטרים התפתחה מעל הלוע", נמסר בדוח הרשמי.

בעקבות התחזקות ההתפרצות, הורו הרשויות על פינוי מונע של כ-50 משפחות, המונות כ-250 בני אדם, מהכפרים אל פורבניר ולאס לחטיאס. הסוכנות לניהול אסונות הכריזה על רמת התרעה כתומה והזהירה מפני כמות אפר רבה.

התפרצות הר הגעש
התפרצות הר הגעש| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

קלודין אוגלדס, מזכירה מבצעת של הסוכנות לניהול אסונות, אישרה כי האירוע החל בשעות הבוקר והקצין במהלך היום. כצעד זהירות נוסף, נחסם לתנועה כביש 14 המרכזי ומשרד החינוך הודיע על השעיית הלימודים באזור.

הר הגעש פואגו נחשב לאחד הפעילים ביותר במדינה, כאשר התפרצות קודמת שלו בשנת 2018 גבתה את חייהם של מאות בני אדם, הובילה להרס כפר שלם והשפיעה על כ-1.7 מיליון תושבים.

גואטמלההר הגעש פואגו
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