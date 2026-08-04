בפרשה חריגה ומדאיגה שנחשפה, נעצר יעקב פרל, חסיד סאטמר אמריקני שהגיע לישראל, בחשד לביצוע משימות ריגול עבור המודיעין האיראני.

פרל, נגדו הוגש כתב אישום, ביצע משימות מודיעיניות חמורות, ביניהן תיעוד מפורט של ביתו של הרמטכ"ל לשעבר רא"ל הרצי הלוי וחשיפת סידורי האבטחה של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - והכול תמורת בצע כסף בזמן מלחמה.

על פי הדיווח בחדשות 12, פרל החל לעבוד עבור המודיעין האיראני לאחר שהגיע לישראל. מעברו השני של קו הטלפון ישב מפעיל איראני שהחל להטיל עליו משימות, אחת אחרי השנייה. "סוף סוף אתה כאן ועכשיו אפשר להתחיל להתקדם באמת לפני שבת", כתב לו המפעיל.

המשימה הראשונה: איתור ביתו של הרמטכ"ל לשעבר

לאחר שקיבל תדרוך מבצעי בהתכתבות עם המפעיל האיראני, פרל קיבל את המשימה הראשונה: לאתר את ביתו של הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל הרצי הלוי. בשלב הראשון תיעד פרל את הרחובות באזור, ואחר כך הגיע עד הכניסה לביתו של הלוי.

מיד לאחר מכן פנה המפעיל האיראני למרגל וביקש ממנו לעבור דירה בסמיכות לביתו של הלוי. הוא סיפק לו מפה מדויקת וכתב: "המטרה העיקרית שלנו היא למצוא בית באזור הירוק. האנשים שם דתיים יותר לא תהיה לך בעיה להשתלב. אשלח לך היום 1,200 דולר. 1,000 דולר הם התשלום על השלמת שתי המשימות האחרונות והיתר מיועדים להוצאות בהמשך".

תיעוד השר בן גביר וסידורי האבטחה שלו

המשימה הבאה שקיבל פרל הייתה חמורה אף יותר: תיעוד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי הפרסום בחדשות 12, המרגל החסידי סיפק עבור מפעילו האיראני תיעוד מפורט, ובמרכזו - השר בן גביר מקרוב לצד סידור האבטחה המלא שלו.

חוקרי להב 433 והשב"כ עצרו את פרל, שבחקירתו הודה שגרף לכיסו כ-15,000 דולרים עבור משימותיו. יצוין כי פרל כלל לא הביע חרטה על מעשיו במהלך החקירה.

בן גביר: "חלאה הזה חבר לאיראנים כדי לרגל אחריי"

השר איתמר בן גביר הגיב בחריפות לחשיפה: "חלאה הזה חבר לאיראנים כדי לרגל אחריי ולסייע להם לחסל אותי. לצערי, זו כבר לא הפעם הראשונה שמנסים לרצוח אותי. יותר מתשע פעמים ניסו לפגוע בי".

"פעם היו אלה מקצת הבדואים בנגב שזעמו על הריסת הבנייה הבלתי חוקית, פעם משפחות מחבלים שלא השלימו עם תנאי הכליאה הקשוחים שהובלתי, וכעת גם האיראנים", הוסיף השר.

"אני לא מתכוון לרגע לשנות את דרכי, ולרגע לא אחשוש להמשיך להילחם למען ביטחון אזרחי ישראל. תודה בורא עולם. מי שמאמין - לא מפחד!".

חלק מגל מקרי ריגול איראני בישראל

המקרה של פרל מצטרף לשורה של מקרי ריגול איראני שנחשפו בחודשים האחרונים. רק לפני מספר ימים הותר לפרסום כי נעצר ערבי ישראלי תושב הצפון, שעבד כנהג אמבולנס וניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ כדי להעביר למפעילו האיראני אינפורמציה ותמונות מהיערכות בתי החולים. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ, תיעד הנאשם את נשיא המדינה יצחק הרצוג בעת ביקורו במקום.

בנוסף, לפני מספר שבועות נגזר עונש של 5 שנות מאסר על חייל סדיר בצה"ל, שהורשע בעבירות חמורות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב. החייל צילם יירוטי טילים במהלך מבצע "עם כלביא" ושלח אותם לסוכן איראני, תוך קבלת תשלום כספי.

גורמי ביטחון מזהירים מפני ניסיונות מתמשכים של גורמי אויב, ובראשם איראן, לפנות לאזרחים ישראלים ולגייס אותם למשימות ריגול. הם קוראים לציבור לדווח על כל פנייה חשודה לרשויות הביטחון.