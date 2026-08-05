בנט וגינזבורג ( צילום: דוברות )

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד', נפתלי בנט, הודיע היום (רביעי) על הצטרפותו של ח"כ איתן גינזבורג לרשימת המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. גינזבורג, שכיהן כשר התקשורת בממשלה הקודמת, עזב את מפלגת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ לאחר שבע שנות פעילות במסגרתה.

ההודעה על ההצטרפות מגיעה על רקע משבר עמוק במפלגת גנץ, שספגה בשבועות האחרונים מכת פרישות כואבת. לפני גינזבורג עזבו את המפלגה חברי הכנסת חילי טרופר ואורית פרקש הכהן, כאשר הסקרים מצביעים על צניחה מתמשכת במספר המנדטים הצפויים למפלגה.

ח"כ איתן גינזבורג ( צילום: כיכר השבת )

"אין זמן לניסוי וטעייה" גולן יהיה שר ביטחון? הקשרים של ישראל עם קטאר ינותקו? צפו בתשובה של איזנקוט בני סולומון | 15:03 לח"כ גינזבורג ניסיון בשירות הציבורי, מלבד כהונתו כשר התקשורת, שימש כסגן יו"ר הכנסת, יו"ר ועדת הכנסת וראש עיריית רעננה. הוא רב-סרן במילואים ועורך דין בהכשרתו, בעל תארים ראשונים במשפטים וממשל מהמרכז הבינתחומי הרצליה ותואר שני במדע המדינה מאוניברסיטת תל אביב. "אני שמח ונרגש להצטרף לנפתלי בנט ולנבחרת 'ביחד' המצוינת והמנוסה ביותר לתיקון ישראל", מסר גינזבורג. "לאחר ארבע שנים קשות, לממשלה הבאה לא יהיו רגעי חסד, אין זמן לניסוי וטעייה. מדינת ישראל זקוקה לממשלה שתעבוד מיומה הראשון כדי לתקן את הנזק שנעשה ולהוביל שינויים גדולים באמצעות תכניות עבודה מפורטות". גינזבורג הוסיף: "מהיכרותי ועבודתי עם נפתלי בנט כשעמד בראשות ממשלת השינוי, אני משוכנע שהוא האיש המתאים ובעל היכולת, הכישורים והניסיון להובלת התיקון הנדרש. ביחד נחזיר את המדינה למסלול".

בנט ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

בנט: "נבחר ציבור מקצוען ומסור"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בירך על ההצטרפות: "איתן הוא נבחר ציבור מקצוען, מסור ומוכשר במיוחד. עתיר ניסיון בשלל תפקידים ובעל יכולת ביצוע מוכחת. הצטרפותו של איתן לנבחרת התיקון של ישראל היא עדות לכך שאנחנו לא צריכים דקה של חסד כדי להתחיל לתקן את המדינה".

בנט הדגיש: "אנחנו יודעים מה בדיוק צריך לתקן, ואיך בדיוק נעשה זאת. ביחד נתקן".

ההצטרפות מגיעה בתקופה סוערת עבור מפלגת 'ביחד', כאשר הסקרים מצביעים על צניחה במספר המנדטים הצפויים. עם זאת, בנט ממשיך לגייס אליו דמויות מנוסות מהזירה הפוליטית, במטרה להציג אלטרנטיבה ממשלתית מוכנה לפעולה מיידית.

בני גנץ ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המשבר במפלגת גנץ

על פי הנמסר ממפלגת כחול לבן, גנץ זימן בחודש מאי בעת שפרש - את גינזבורג לפגישה נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות. יו"ר המפלגה הציב לגינזבורג אולטימטום עד השעה 12 להודיע לגבי עתידו הפוליטי, ובסופו של דבר הגיעה ההודעה על הפרישה.

במפלגת כחול לבן ביקרו את גינזבורג: "כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה".

גינזבורג מצטרף לשורה של דמויות שעזבו לאחרונה את גוש המרכז-שמאל ומחפשות בית פוליטי חדש. בתוך כך, גנץ סיכם עם ח"כ חילי טרופר שלא יפרוש מהכנסת הנוכחית, "על מנת לא להעניק קול נוסף לקואליציה שתסייע לה לקדם את חוק ההשתמטות ולפגוע בחיילי צה"ל והחברה הישראלית". גינזבורג מתגורר ברעננה ולו שני בנים תאומים.