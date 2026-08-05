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"ערבים רוצים לחיות"

פעילי שמאל פשטו על מטה 'הציונות הדתית' עם דם על הידיים | תיעוד

פעילי שמאל מארגון "עומדים ביחד" ניסו לחדור למטה מפלגת 'הציונות הדתית' בשוהם | הפעילים הגיעו עם מה שנראה כדם על הידיים ובצעקות "ערבים רוצים לחיות" | המשטרה פינתה אותם (פוליטי)

פעילי השמאל במטה הציונות הדתית
פעילי השמאל במטה הציונות הדתית| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

פעילי שמאל מארגון "עומדים ביחד" ניסו הבוקר (רביעי) לחדור למטה מפלגת 'הציונות הדתית' בשוהם, כך לפי הודעת המפלגה.

הפעילים הגיעו עם מה שנראה כדם על הידיים ובצעקות "ערבים רוצים לחיות".

בעקבות כך, עובדי המפלגה נותרו נצורים במקום והונחו לא לצאת ממשרדיהם. לאחר הגעת כוחות המשטרה, פעילי השמאל עזבו את מטה המפלגה.

ח"כ אוהד טל, יו"ר סיעת הציונות הדתית, אמר כי "‏בשמאל הקיצוני מבינים היטב את המהפכה שמפלגת הציונות הדתית הביאה: בהתישבות, בביטחון, בכלכלה, ועוד. ‏לא נעצור!".

ממפלגת הציונות הדתית נמסר כי "להסתה של יאיר גולן וחבריו, ולשתיקה של גדי איזנקוט, נגד המתיישבים, רואים תוצאות בשטח. אנו דורשים מהמשטרה לחקור את האירוע, ולהבטיח את ביטחונם של עובדי המפלגות בישראל. אין מקום לאלימות במגרש הפוליטי.

"על מנהיגי האופוזיציה גדי איזנקוט, נפתלי בנט וחילי טרופר, לגנות את אלימות השמאל הקיצוני שמונע מהסתה נגד ציבור המתיישבים".

הפעילים במטה 'הציונות הדתית' (צילום: מתוך החשבון של עומדים ביחד ברשת X)

מארגון 'עומדים ביחד' נמסר כי "הגענו הבוקר למטה של מפלגת הציונות הדתית, מפלגה שמעבירה כספים ותומכת בפעילות חוות הטרור בגדה המערבית. שר האוצר סמוטריץ' מעביר את הכסף של אזרחי ישראל לטרור מתנחלים ששורף כפרים, מנשל ומגרש אנשים מאדמותיהם ובתיהם ושורף לנו את העתיד.

"הפלסטינים הם הקורבנות של המדיניות הזאת, אבל גם אנחנו, אזרחי ישראל, בכסף שלנו הם מממנים טרור במקום לדאוג לנו לרווחה ושיקום. לא נפסיק להיאבק עד שיפרקו את החוות ויעצרו את הטרור. עד שיהיה שלום ישראלי פלסטיני".

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