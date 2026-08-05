סקר חדש: ש"ס מתחזקת ל-11 מנדטים | גוש הימין עם 62 מנדטים

סקר מנדטים חדש של חברת NEXT DATA שבוצע על ידי שלמה פילבר ופורסם אמש (שלישי) בערוץ 14 מציג תמונה מעודדת עבור גוש הימין: ש"ס בראשות אריה דרעי מתחזקת לעומת סקרים אחרונים ושומרת על כוחה הנוכחי בכנסת עם 11 מנדטים.

על פי הסקר, גוש הימין בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו משיג רוב של 62 מנדטים, גוש מרכז שמאל זוכה ל-48 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים במצטבר.

הליכוד מובילה, איזנקוט שני

מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר במפה הפוליטית עם 31 מנדטים. מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-22 מנדטים ומבססת את מעמדה כמפלגה השנייה בגודלה.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט זוכות ל-8 מנדטים כל אחת.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס - כאמור - בראשות אריה דרעי מתחזקת לעומת סקרים קודמים ושומרת על כוחה הנוכחי בכנסת עם 11 מנדטים. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים ונותרת יציבה.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכות ל-6 מנדטים כל אחת. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים לכל רשימה.

על פי הסקר, מספר מפלגות נמצאות מתחת לאחוז החסימה: בל"ד עם 2.9%, מפלגת בית ציוני מילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עם 1.9%, מפלגת זהות בראשות משה פייגלין עם 1.3%, עופר וינטר עם 1.2%, גלעד ארדן עם 0.7% ומפלגת כחול לבן עם 0.5% בלבד.