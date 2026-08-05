כיכר השבת
בחירות 2026

סקר חדש: ש"ס מתחזקת ל-11 מנדטים | גוש הימין עם 62 מנדטים

ש"ס מתחזקת לעומת סקרים קודמים ומצליחה לשמור על כוחה עם 11 מנדטים • הליכוד מובילה עם 31, 'ישר!' עם 22 | גוש הימין משיג רוב של 62 מנדטים (פוליטי מדיני)

יו"ר ש"ס אריה דרעי באולפן 'כיכר' (צילום: כיכר השבת)

סקר מנדטים חדש של חברת NEXT DATA שבוצע על ידי שלמה פילבר ופורסם אמש (שלישי) בערוץ 14 מציג תמונה מעודדת עבור גוש הימין: בראשות אריה דרעי מתחזקת לעומת סקרים אחרונים ושומרת על כוחה הנוכחי בכנסת עם 11 מנדטים.

על פי הסקר, גוש הימין בראשות ראש הממשלה משיג רוב של 62 מנדטים, גוש מרכז שמאל זוכה ל-48 מנדטים, והמפלגות הערביות מקבלות 10 מנדטים במצטבר.

הליכוד מובילה, איזנקוט שני

מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר במפה הפוליטית עם 31 מנדטים. מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-22 מנדטים ומבססת את מעמדה כמפלגה השנייה בגודלה.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 10 מנדטים, בעוד 'ישראל ביתנו' בראשות אביגדור ליברמן ומפלגת 'ביחד' בראשות זוכות ל-8 מנדטים כל אחת.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס - כאמור - בראשות אריה דרעי מתחזקת לעומת סקרים קודמים ושומרת על כוחה הנוכחי בכנסת עם 11 מנדטים. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים ונותרת יציבה.

מפלגת 'עוצמה יהודית' בראשות איתמר בן גביר ו'הציונות הדתית' בראשות בצלאל סמוטריץ' זוכות ל-6 מנדטים כל אחת. במגזר הערבי, חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות 5 מנדטים לכל רשימה.

על פי הסקר, מספר מפלגות נמצאות מתחת לאחוז החסימה: בל"ד עם 2.9%, מפלגת בית ציוני מילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל עם 1.9%, מפלגת זהות בראשות משה פייגלין עם 1.3%, עופר וינטר עם 1.2%, גלעד ארדן עם 0.7% ומפלגת כחול לבן עם 0.5% בלבד.

בנימין נתניהוש"סנפתלי בנטהליכודסקרבחירות 2026

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר