דרמה משפחתית מזעזעת באוסטרליה: אחמד אל-אחמד, המוסלמי שהפך לסמל בינלאומי של גבורה לאחר שהציל את חייהם של עשרות יהודים בפיגוע חנוכה הקטלני בסידני, עומד כעת בפני כתב אישום חמור בבית המשפט באוסטרליה.

על פי הדיווחים שפורסמו היום (ראשון) בתקשורת המקומית, כתב אישום הוגש נגד אל-אחמד בגין עבירות של אלימות במשפחה, לאחר שתקף את אביו ואחז בו "באחיזת חנק".

לפי הדיווחים, הוצא נגדו צו הרחקה והוא נדרש לשמור על מרחק של 100 מטרים לפחות ממגום מגוריו וממקום עבודתו של אביו. האירוע המדובר התרחש כחצי שנה לאחר מעשה הגבורה שהפך אותו לגיבור לאומי.

כזכור, אל-אחמד זכה לפרסום עולמי נרחב בעקבות הפיגוע הקשה בבונדי ביץ' בסידני. במהלך האירוע הנורא, פתחו באש שני מחבלים, אב ובנו בשם סג'יד ונאביד אכרם, שהושפעו מאידאולוגיית דאעש הרצחנית, לעבר מאות יהודים שחגגו במקום את חג החנוכה במסיבה המונית על החוף.

במסע הקטל האנטישמי רצחו השניים 15 בני אדם ופצעו כ-40 נוספים. בעיצומו של הירי התקבלו תיעודים יוצאי דופן של אל-אחמד, כאשר הוא מזנק באומץ לב על האב, נאבק עמו בידיים חשופות, מנטרל אותו ולוקח את נשקו. במעשיו ההרואיים מנע אסון כבד בהרבה.

"המטרה שלי הייתה רק לקחת ממנו את הרובה, ולמנוע ממנו ליטול חיי אדם", סיפר אל-אחמד בראיון שפורסם לאחר הפיגוע. "קפצתי על גבו, היכיתי אותו. החזקתי אותו ביד ימין והתחלתי לומר מילים כדי להזהיר אותו: תפיל את הרובה, תפסיק לעשות את מה שאתה עושה".