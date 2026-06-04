כיכר השבת
"אחז בו באחיזת חנק"

חצי שנה אחרי שהציל יהודים בפיגוע: המוסלמי הגיבור הואשם בתקיפת אביו

חצי שנה אחרי שהפך לסמל בינלאומי של גבורה - כתב אישום בגין אלימות במשפחה | הדרמה שמאחורי הכותרות (בעולם)

משתלט על המחבל (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

דרמה משפחתית מזעזעת באוסטרליה: אחמד אל-אחמד, המוסלמי שהפך לסמל בינלאומי של גבורה לאחר שהציל את חייהם של עשרות יהודים ב חנוכה הקטלני בסידני, עומד כעת בפני כתב אישום חמור בבית המשפט באוסטרליה.

על פי הדיווחים שפורסמו היום (ראשון) בתקשורת המקומית, כתב אישום הוגש נגד אל-אחמד בגין עבירות של אלימות במשפחה, לאחר שתקף את אביו ואחז בו "באחיזת חנק".

לפי הדיווחים, הוצא נגדו צו הרחקה והוא נדרש לשמור על מרחק של 100 מטרים לפחות ממגום מגוריו וממקום עבודתו של אביו. האירוע המדובר התרחש כחצי שנה לאחר מעשה הגבורה שהפך אותו לגיבור לאומי.

כזכור, אל-אחמד זכה לפרסום עולמי נרחב בעקבות הפיגוע הקשה בבונדי ביץ' בסידני. במהלך האירוע הנורא, פתחו באש שני מחבלים, אב ובנו בשם סג'יד ונאביד אכרם, שהושפעו מאידאולוגיית דאעש הרצחנית, לעבר מאות יהודים שחגגו במקום את חג החנוכה במסיבה המונית על החוף.

במסע הקטל האנטישמי רצחו השניים 15 בני אדם ופצעו כ-40 נוספים. בעיצומו של הירי התקבלו תיעודים יוצאי דופן של אל-אחמד, כאשר הוא מזנק באומץ לב על האב, נאבק עמו בידיים חשופות, מנטרל אותו ולוקח את נשקו. במעשיו ההרואיים מנע אסון כבד בהרבה.

"המטרה שלי הייתה רק לקחת ממנו את הרובה, ולמנוע ממנו ליטול חיי אדם", סיפר אל-אחמד בראיון שפורסם לאחר הפיגוע. "קפצתי על גבו, היכיתי אותו. החזקתי אותו ביד ימין והתחלתי לומר מילים כדי להזהיר אותו: תפיל את הרובה, תפסיק לעשות את מה שאתה עושה".

פיגועחנוכהאוסטרליהסידניהטבח באוסטרליהאחמד אל אחמד
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר