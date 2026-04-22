אייל ציונוב מתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון ( צילום: מתוך חשבון היוטיוב של ציונוב )

ברבנות הראשית לישראל בוחנים בימים אלו האם קיימת דרך משפטית לפעול נגד אייל ציונוב, שמתהדר בגלימת ומצנפת הראשון לציון, מסתובב בטקסים ממלכתיים ומחלק ברכות לקהל שבטוח כי זכה לפגוש בראשון לציון בכבודו ובעצמו.

גורם בכיר ברבנות מעריך כי הסיכויים לכך מוגבלים. "ההיסטוריה המשפטית מלמדת שאין באמת דרך למנוע מאלמוני ללבוש את בגדי הרב הראשי", אמר גורם בכיר ברבנות הראשית בשיחה עם 'כיכר השבת'. יצוין כי ציונוב אינו מציג עצמו באופן מפורש כרב ראשי, ולעיתים אף מציג עצמו כ"משיח", עובדה שמסבכת את האפשרות לנקוט בצעדים משפטיים, הגם שבסופו של דבר מתהדר בלבוש השמור לראשון לציון.

ציונוב בטקס המשואות, אמש ( צילום: מתוך שידור הטקס )

אמש (שלישי), בעיצומו של טקס המשואות שהתקיים בהר הרצל, בעת שהדיין הלוחם הרב אברהם זרביב השיא משואה והקדיש אותה לבתי הדין הרבניים, התמקדה מצלמת השידור בציונוב הלבוש בבגדי הראשון לציון.

הקהל, שלא היה מודע לזהותו האמיתית, ניגש לקבל את ברכתו מתוך הבנה כי מדובר בראשון לציון והרב הראשי לישראל.

לא ברור כיצד הצליח ציונוב להיכנס לטקס הממלכתי ולשבת במקום סמוך להנהגת המדינה, אך בדרכו למקום בו התיישב, אנשים רבים ניגשו אליו לקבל ברכה, בהנחה שמדובר בראש"ל המכהן.

האירוע עורר תדהמה בקרב גורמים ברבנות הראשית, שמנסים כעת למצוא דרך להתמודד עם התופעה.

ציונוב בבית הכנסת מוסאיוף ( צילום: מתוך חשבון היוטיוב של ציונוב )

בשבוע שעבר עלה ציונוב להר הבית כשהוא לבוש בגלימת ומצנפת הראשון לציון. גורמים בשירות הביטחון הכללי, שסברו תחילה כי מדובר בראשון לציון המכהן, פנו לבכירים ברבנות הראשית לברר את נסיבות העלייה להר הבית של הדמות הרבנית הבכירה ללא תיאום מוקדם.

אולם עד מהרה התברר לגורמי הביטחון כי מדובר באלמוני שהתחפש לראשון לציון. האירוע הדגיש את הבעייתיות שבהתחזות, במיוחד כאשר היא עלולה להטעות גם גורמי ביטחון בכירים ולגרום לבלבול בנוגע לפעילותו של הרב הראשי.

הגלימה והמצנפת - סמלי המשרה

על פי המסורת הספרדית, לובש הראשון לציון גלימה בצבע כחול כהה או שחור, המקושטת מלפנים ברקמה בדוגמת עלים ופרחים בצבע זהב או כסף. על ראשו חובש הראשון לציון מצנפת כחולה כהה המעוטרת בפס תכול-לבן.

בגדים אלו, שמקורם באימפריה העות'מאנית, הפכו לסמל המשרה הרבנית הבכירה ביותר בקהילה הספרדית. ההתחזות לראשון לציון באמצעות לבישת הבגדים הללו יוצרת בלבול רב בקרב הציבור, במיוחד כאשר היא מתרחשת באירועים ציבוריים או במקומות קדושים.

ברבנות הראשית ממשיכים לבחון את האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותם, אך כאמור, הסיכויים להצלחה נראים מוגבלים בשל העובדה שציונוב אינו מציג עצמו באופן מפורש כרב ראשי.