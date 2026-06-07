כיכר השבת
"מתיש את המוטיבציה"

תלמיד ישיבה דובר ערבית רצה להתגייס למשטרה; זו התגובה שקיבל

בעוד הדרג הפוליטי מרבה לדבר על גיוס חרדים, המציאות בשטח מציירת תמונה עגומה: בוגר ישיבות נשוי ודובר ערבית, המבקש לתרום מיכולותיו למערך החקירות של המשטרה, נתקל בחומה ביורוקרטית מסורבלת. במקום מסלול גיוס ישיר, המערכת כופה עליו הליכי חיול צבאיים מתישים, שגורמים למועמדים בעלי מוטיבציה גבוהה לוותר על הרצון לשרת ולתרום (בארץ)

3תגובות
מחאות 'הפלג' במחלף גנות (צילום: שמוליק קורלנסקי)

יש לי את הידע, יש לי את המוטיבציה, אז למה המערכת לא נותנת לי להיכנס?

כך פתח 'ש', בחור ישיבה בן 23, נשוי, את המייל המתוסכל ששלח למערכת 'כיכר השבת'. 'ש', בוגר הישיבות הקדושות, הבין את צו השעה. המצב הביטחוני הרעוע והחשיבות הקריטית של מערך החקירות בתוך משטרת ישראל לא נעלמו מעיניו. הוא לא חיפש קיצורי דרך ולא ביקש פטורים הוא רק ביקש להעמיד את הידע המקצועי שלו, ובראשם השפה הערבית שבפיו, לטובת ביטחון הציבור.

אבל המציאות, כך מתברר, מסובכת הרבה יותר מכל הסיסמאות הפוליטיות על .

כשפנה 'ש' לגופים הרלוונטיים, הוא גילה שחומת הביורוקרטיה עבה הרבה יותר מהמוטיבציה שלו. במקום מסלול ישיר שבו ינצלו את כישוריו כחוקר וכדובר ערבית, המערכת שלחה אותו באופן אוטומטי למסלול ה'שח"ם' (שירות חובה משטרתי) מסלול שבעצם דורש ממנו לעבור קודם כל דרך צה"ל, לעבור הליכי חיול צבאיים, ורק לאחר מכן, אולי, להגיע למשטרה.

האבסורד הגדול הוא הניסיון של המערכת לדחוף כל מועמד חרדי לתוך תבנית אחת, הוא כותב בתסכול. "זה לא משנה שאני מביא איתי ידע קריטי לחקירות, זה לא משנה שאני בחור ישיבה נשוי. במקום לבנות מסלול גיוס ישיר למשטרה גוף שזקוק נואשות לכוח אדם מיומן המערכת בוחרת להעביר את המועמדים דרך מסלול חיול צבאי שמעכב, מסרבל, ובעיקר מתיש את המוטיבציה.

הסיפור של 'ש' הוא לא מקרה בודד. הוא משקף את הניתוק בין הצהרות הדרגים הבכירים בחדרי הישיבות לבין הפרקטיקה המייאשת בשטח. בכל מקום אליו 'ש' הגיע, הוא נתקל ב"כתפיים קרות". פקידים שמגלגלים אחריות, ביורוקרטיה שמתישה את המועמד הנחוש ביותר, והתחושה הכואבת שגם כשחרדי מגיע עם כל הנתונים, המערכת תעשה הכל כדי לסבך את הדרך.

למה המערכת מתעקשת לטרטר אותי במסלולים לא רלוונטיים?, הוא שואל. "למה אני צריך לעבור דרך 'צה"ל' כדי להגיע למקום שאליו אני מכוון מראש? התחושה היא של סיבון מוחלט. אחד מפנה לשני, השני לא מבין מי אחראי, והשורה התחתונה היא שמי שבא עם מוטיבציה יוצא עם דלת טרוקה בפרצוף.

השורה התחתונה שמציב 'ש' צריכה להטריד את קובעי המדיניות: אם מדינת ישראל באמת רוצה לשלב חרדים בתפקידים משמעותיים, היא צריכה להפסיק לסבן את המועמדים במסלולים עקיפים.

כשאדם מגיע למשטרה עם יכולות מוכחות ורצון לתרום, והמערכת פשוט לא יודעת איך לעכל אותו בלי לשלוח אותו למסלולי חיול של הצבא זו לא בעיה של המועמד. זו בעיה של המערכת. היא זו שצריכה לעשות חשבון נפש, לפני שהיא תאבד גם את אלו שבאמת רוצים להתגייס.

גיוס חרדים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
הבא למועדון, ככה זה כל השחם, הם גם בודדים ביחידות הם לא כגדוד או כמחלקה, אתה יכול להגיע לחקירות עם שוטרות ושוטרים ערביים בלי מניינים בלי כלום... אז אל תתלהב להיכנס ישירות למשטרה. לפחות בטירונות של צה"ל מקבלים גם החרדים סכיני גילוח בפקל הזויים הצבא הזה
ברוך
2
פשוט בושה. המערכת לא רוצה באמת לשלב, היא רוצה לשלוט. במקום לנצל כישרון של דובר ערבית שרוצה להשפיע, מטרטרים אותו בביורוקרטיה צבאית כדי לשבור לו את המוטיבציה. הכל מתוכנן כדי לדפוק אותנו ולהשאיר אותנו מחוץ למוקדי ההשפעה. לא טעויות - שיטה
יוסי שטרית
1
הם רוצים חילון מלא ובשר תותחים . לא באמת רוצים שילוב
יוסי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר