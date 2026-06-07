תלמיד ישיבה דובר ערבית רצה להתגייס למשטרה; זו התגובה שקיבל

יש לי את הידע, יש לי את המוטיבציה, אז למה המערכת לא נותנת לי להיכנס?

כך פתח 'ש', בחור ישיבה בן 23, נשוי, את המייל המתוסכל ששלח למערכת 'כיכר השבת'. 'ש', בוגר הישיבות הקדושות, הבין את צו השעה. המצב הביטחוני הרעוע והחשיבות הקריטית של מערך החקירות בתוך משטרת ישראל לא נעלמו מעיניו. הוא לא חיפש קיצורי דרך ולא ביקש פטורים הוא רק ביקש להעמיד את הידע המקצועי שלו, ובראשם השפה הערבית שבפיו, לטובת ביטחון הציבור.

אבל המציאות, כך מתברר, מסובכת הרבה יותר מכל הסיסמאות הפוליטיות על גיוס חרדים.

כשפנה 'ש' לגופים הרלוונטיים, הוא גילה שחומת הביורוקרטיה עבה הרבה יותר מהמוטיבציה שלו. במקום מסלול ישיר שבו ינצלו את כישוריו כחוקר וכדובר ערבית, המערכת שלחה אותו באופן אוטומטי למסלול ה'שח"ם' (שירות חובה משטרתי) מסלול שבעצם דורש ממנו לעבור קודם כל דרך צה"ל, לעבור הליכי חיול צבאיים, ורק לאחר מכן, אולי, להגיע למשטרה.

האבסורד הגדול הוא הניסיון של המערכת לדחוף כל מועמד חרדי לתוך תבנית אחת, הוא כותב בתסכול. "זה לא משנה שאני מביא איתי ידע קריטי לחקירות, זה לא משנה שאני בחור ישיבה נשוי. במקום לבנות מסלול גיוס ישיר למשטרה גוף שזקוק נואשות לכוח אדם מיומן המערכת בוחרת להעביר את המועמדים דרך מסלול חיול צבאי שמעכב, מסרבל, ובעיקר מתיש את המוטיבציה.

הסיפור של 'ש' הוא לא מקרה בודד. הוא משקף את הניתוק בין הצהרות הדרגים הבכירים בחדרי הישיבות לבין הפרקטיקה המייאשת בשטח. בכל מקום אליו 'ש' הגיע, הוא נתקל ב"כתפיים קרות". פקידים שמגלגלים אחריות, ביורוקרטיה שמתישה את המועמד הנחוש ביותר, והתחושה הכואבת שגם כשחרדי מגיע עם כל הנתונים, המערכת תעשה הכל כדי לסבך את הדרך.

למה המערכת מתעקשת לטרטר אותי במסלולים לא רלוונטיים?, הוא שואל. "למה אני צריך לעבור דרך 'צה"ל' כדי להגיע למקום שאליו אני מכוון מראש? התחושה היא של סיבון מוחלט. אחד מפנה לשני, השני לא מבין מי אחראי, והשורה התחתונה היא שמי שבא עם מוטיבציה יוצא עם דלת טרוקה בפרצוף.

השורה התחתונה שמציב 'ש' צריכה להטריד את קובעי המדיניות: אם מדינת ישראל באמת רוצה לשלב חרדים בתפקידים משמעותיים, היא צריכה להפסיק לסבן את המועמדים במסלולים עקיפים.

כשאדם מגיע למשטרה עם יכולות מוכחות ורצון לתרום, והמערכת פשוט לא יודעת איך לעכל אותו בלי לשלוח אותו למסלולי חיול של הצבא זו לא בעיה של המועמד. זו בעיה של המערכת. היא זו שצריכה לעשות חשבון נפש, לפני שהיא תאבד גם את אלו שבאמת רוצים להתגייס.