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לבקשת הרבנית קוק: בית הדין מכר את המחלה של המקובל - לגוי

בית הדין בטבריה מכר לגוי את מחלתו של המקובל רבי דב קוק, כפי הסגולה הידועה המובאת בספרים קדמוניים | למקובל הוסיפו את השם 'חזקיהו', כסגולה לרפואה (חרדים)

2תגובות
המקובל הצדיק רבי דב קוק (צילום: מכון שיח יצחק)

לבקשת הרבנית קוק: בית דין בעיר טבריה מכר את המחלה של המקובל רבי דב קוק לגוי, כפי הסגולה הידועה המובאת בספרי קדמונים, בין היתר בספרי החיד"א והחתם סופר.

| צילום: צילום: עץ חיים

מוקדם יותר היום דיווחנו כי בהתאם לדברי חז"ל הקדושים כי "שינוי השם קורע גזר דינו של אדם", נשאל המשגיח, הגה"צ רבי דן סגל בנושא הוספת שם למקובל.

המשגיח הורה לאחר התלבטויות שונות להוסיף את השם 'חזקיהו' כסגולה לעורר רחמי שמים מרובים. המשגיח בירך את הרב ברפואה שלמה ומהירה.

גם חמיו של המקובל, הגר"י זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן' הביע הסכמתו על הוספת השם. ושמו של הרב לתפילה מעתה: רבי חזקיהו דב הכהן בן שושנה.

הרב דב קוקהרבנית קוק

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0 תגובות

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2
כמה הגוי שילם? לפחות עשו עסק טוב?
עזרא
1
מה זאת אומרת מכרו את המחלה לגוי
יאיר

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