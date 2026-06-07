שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום (ראשון) בחריפות רבה את חברי הכנסת החרדים, אחרי ביקורים אצל בחורי ישיבות עצורים, בעקבות אי גיוס לצה"ל כהוראת גדלוי ישראל.

"בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי", צייץ סמוטריץ' בחשבון שמפעיל ברשת X. הוא הוסיף ותקף: "איזו בושה. איזה חוסר מודעות. איזה ​ניתוק ואטימות".

סמוטריץ' צירף לציוץ תמונה מהסרטון שפרסם מוקדם יותר היום חבר הכנסת יצחק גולדקנופף מיהדות התורה, מחוץ לכלא 10, שם ביקר מספר תלמידי ישיבות עצורים.

"הגעתי היום לכלא 10 יחד עם הרמטכ"ל שלי, מוטי בבצ'יק, כדי לבקר את הצורים השוהים פה בכלא 10", אמר גולדקנופף בסרטון.

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"קשה לי היה לשבת איתם, קשה לי היה לדבר איתם, קשה לי היה לראות את המצב שלהם - למה הם עצורים. הם עצורים בגלל דבר אחד: בגלל שהם לומדי תורה. אם זה ממשתמט, אם זה עריק, או דבר אחר".

הוא הוסיף: "אנחנו לא מבינים. 2,000 שנה היינו בגלות, הגענו לארץ ישראל, לא שיצרו אחים שלנו, בנים שלנו, אחים שלנו, ידידים שלנו – הכל בגלל סיבה אחת: שהם לומדי תורה. הדבר הזה חייב להיפסק".