כיכר השבת
יטמן לצד אחיו

סוף מר: זוהתה גופתו של הבחור החשוב אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל | ההורים קמו מהשבעה לצורך הזיהוי

טרגדיה שאין לה סוף: לאחר עשרה ימי חרדה ותפילות, אותרה בחוף הרצליה גופתו של הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל, שטבע יחד עם אחיו בערב שבת קודש • ההורים שקמו באמצע ימי השבעה על הבן הראשון, זיהו את גופת הבן השני • מסע הלוויה קורע לב בדרך להר המנוחות (דיין האמת)

הבחור אברהם ישעיהו שפיגל ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

ענן כבד של יגון וצער עוטף את העולם היהודי בעולם כולו, עשרה ימים של תקווה שנגוזו במצולות הסתיימו היום בשעות הערב בבשורה המרה מכל. גופתו של הבחור החשוב אברהם ישעיהו (אבי) שפיגל ז"ל (17), מתלמידי ישיבת 'תושיה' בתפרח, אותרה מול חופי הרצליה, ובכך נחתמה הטרגדיה הכפולה שזעזעה כל לב יהודי.

מאז יום שישי לפני כשבוע וחצי, אז נסחפו שני האחים למצולות בחוף צאנז בנתניה, לא ידעה המשפחה והקהילה מנוח. בעוד האח, הבחור יששכר דב ז"ל, נמשה כשהוא במצב אנוש ונפטר ביום שני בלילה, אברהם ישעיהו נותר נעדר.

האחים אברהם ישעיהו וישכר דב ז"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

במשך עשרה ימים נערכו חיפושים נרחבים בים ומהאוויר, בהשתתפות כוחות כבאות, שיטור ימי ומתנדבי איחוד הצלה, עד אשר זוהתה הגופה בצהריים על ידי דייג ורחפן של איחוד הצלה סמוך לחוף סידנא עלי בהרצליה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בחוף, והגופה הועברה לזיהוי סופי.

המחזה קורע הלב התרחש כאשר ההורים, הגאון רבי שלמה שפיגל, ראש ישיבת הקיבוץ "שפיגל", ורעייתו שתחי', נאלצו לקום מהשבעה על בנם הראשון ב'רמת שלמה', ולצאת למסע הזיהוי הנורא של בנם השני.

כזכור, רק לפני ימים ספורים ליוו אלפים למנוחת עולמים את הבן יששכר דב ז"ל. בהספד שטלטל את המשתתפים וזעזע את השמיים, זעק האב: "שלושה שותפים באדם - אבא, אמא והקב"ה. קיבלנו פיקדון כל כך טוב, בחור שתמיד נמשך לתורה. אנחנו מחזירים את הפיקדון מושלם וטהור".

מסע הלוויית הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל
מסע הלוויית הבחור יששכר דב שפיגל ז"ל (צילום: יצחק ורדי)

שיא הכאב נרשם בהלוויה, כשהאב השכול פנה אל הבן המונח לפניו וזעק בקול חנוק מדמעות: "איפה אבי? עכשיו אתה עולה לשמיים, תבקש שנמצא אותו! למה אשכל גם שניכם יום אחד?". כעת, נראה כי זעקתו של האב פילחה את הרקיעים, ואברהם ישעיהו ז"ל מובא למנוחת עולמים.

המנוח ז"ל נחשב לאחד מבחירי הבחורים בישיבת 'תפרח', שקוע בלימודו ובדבקותו, והיה אהוב על רבותיו וחבריו. הטרגדיה התרחשה בערב שבת של 'בין הזמנים', כאשר יצאו האחים לטבול בים לכבוד שבת קודש.

אברהם ישעיהו ז"ל ייטמן בשעות הקרובות לצד אחיו יששכר דב ז"ל בהר המנוחות בירושלים.

וּבִלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים.

תהא נשמתם של שני האחים ז"ל, צרורה בצרור החיים.

ברוך דיין האמתהרב שלמה שפיגליששכר דוב שפיגלאברהם ישעיהו שפיגל

24
הלב נקרע לחתיכות כאב נורא ה' ירחם עליינו ויגאל אותנו במהרה אמן
יוסי
23
ה' ישמור, כואב הלב ...
משיחח
22
השם ישמור, אבידה קשה לכולנו.
עם ישראל
21
הלב נשבר שתי אחים מתוקים💔💔💔💔💔
אני
20
ברוך דיין האמת המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ושנשמע מכם רק בשורות טובות מכאן ולהבא בעזרת השם משיח עכשיו
אריק
19
והחי יקח אל ליבו. יש להנהיג חובה על כל בחור ישיבה לקנות חגורת הצלה נוחה ללבישה ואיתה להיכנס למים. כמעט בלתי אפשרי לטבוע עם חגורת הצלה גם כשיש מערבולות.
יהושע
18
"בקרוביי אקדש"
מנחם
17
רבונו של עולם בבקשה גאולה ברחמים..שבענו מיצינו את כוס התרעלה אנא גאל אותנו כל עוד יש לנו כח לצעוק
שבר על שבר
16
יא חסרה על הבחורים האלה הלב בוכה איזו גזירה קשה על ההורים לקום מהשבעה לזיהוי רחמנא ליצלן שהצדיקים האלה יפתחו שערי שמיים לרחמים על עם ישראל
פנחס
15
בשורה מזעזעת שבורא עולם ישלח נחמה למשפחת שפיגל המכובדת ה' ישמור על כל בחורי הישיבות שלנו מכל רע תנצב"ה
הערשל

