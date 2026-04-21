כיכר השבת
יום הזיכרון

תמונה מרגשת: רה"מ נתניהו הניח את התפילין של סמ"ר שון כרמלי הי"ד

ראש הממשלה הניח את התפילין של סמ"ר ניסים שון כרמלי הי"ד שנפל במבצע 'צוק איתן' • החייל הבודד שעשרות אלפים ליוו בהלווייתו  (חרדים)

רה"מ נתניהו מניח תפילין, הבוקר (צילום: מעיין טואף/ לע״מ.)

בבוקר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,לשכת ראש הממשלה פרסמה תמונה מרגשת במיוחד: ראש הממשלה בנימין נתניהו מניח את התפילין של סמ"ר ניסים שון כרמלי הי"ד, לוחם גולני שנפל במבצע "צוק איתן" בקיץ תשע"ד.

התמונה מתעדת רגע מרגש בן ראש הממשלה מניח את התפילין של הלוחם הבודד שסיפורו ריגש את כל עם ישראל. כרמלי, יליד טקסס שעלה לארץ והתגייס ל כחייל בודד, נפל בקרבות ברצועת עזה בגיל 21.

ניסים שון כרמלי הי"ד

סיפורו של שון כרמלי הפך לסמל של מסירות ואהבת הארץ. כאשר נודע על נפילתו, חבריו חששו שהלווייתו תהיה ריקה מאנשים, שכן משפחתו המורחבת נותרה בארצות הברית. אולם הרשת התגייסה, וקריאות להגיע ולכבד את הלוחם הבודד הופצו בכל רחבי הארץ.

התוצאה הייתה מדהימה: על פי הערכות , יותר מעשרים אלף בני אדם הגיעו להלוויה בבית העלמין הצבאי בחיפה. "תשמע, זה ממש לא מה שחשבנו", אמר דורי, חברו של ההרוג. "למרות הקריאה בפייסבוק, חשבתי שיגיעו כמה עשרות בודדות. כשראיתי פתאום שעוד ועוד מגיעים, זה הפתיע אותי".

הלוויתו של סמ"ר שון כרמלי (צילום: עוז מועלם - ynet)

יצוין כי במהלך טקסי יום הזיכרון השנה, התייחס למלחמת התקומה הנוכחית ואמר: "בשנתיים וחצי האחרונות אנחנו מצויים במלחמה רב-זירתית שלא הייתה כמותה מאז מלחמת העצמאות". ראש הממשלה הדגיש כי "25,648 חללי מערכות ישראל שאליהם מצטרפים ברק כלפון ולידור פורת - החללים האחרונים מהמערכה בלבנון".

התמונה המרגשת של התפילין משמשת תזכורת לכוחה של האחדות הישראלית בשעת צרה, ולמסירותם של חיילי צה"ל - בין אם גדלו בארץ ובין אם עלו אליה ממרחקים.

יום הזיכרוןניסים שון כרמליבנימין נתניהוצה"למשטרהיוסי סרגובסקי

1
אמן שיניח תפילין כל חייב
יוסף חיים נעים

