בבוקר יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל,לשכת ראש הממשלה פרסמה תמונה מרגשת במיוחד: ראש הממשלה בנימין נתניהו מניח את התפילין של סמ"ר ניסים שון כרמלי הי"ד, לוחם גולני שנפל במבצע "צוק איתן" בקיץ תשע"ד.

התמונה מתעדת רגע מרגש בן ראש הממשלה מניח את התפילין של הלוחם הבודד שסיפורו ריגש את כל עם ישראל. כרמלי, יליד טקסס שעלה לארץ והתגייס לצה"ל כחייל בודד, נפל בקרבות ברצועת עזה בגיל 21.

סיפורו של שון כרמלי הפך לסמל של מסירות ואהבת הארץ. כאשר נודע על נפילתו, חבריו חששו שהלווייתו תהיה ריקה מאנשים, שכן משפחתו המורחבת נותרה בארצות הברית. אולם הרשת התגייסה, וקריאות להגיע ולכבד את הלוחם הבודד הופצו בכל רחבי הארץ.

התוצאה הייתה מדהימה: על פי הערכות משטרת ישראל, יותר מעשרים אלף בני אדם הגיעו להלוויה בבית העלמין הצבאי בחיפה. "תשמע, זה ממש לא מה שחשבנו", אמר דורי, חברו של ההרוג. "למרות הקריאה בפייסבוק, חשבתי שיגיעו כמה עשרות בודדות. כשראיתי פתאום שעוד ועוד מגיעים, זה הפתיע אותי".