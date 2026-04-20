דוחה: אם וארבעת ילדיה שרקו בשמחה בזמן טקס יום הזכרון | כך זה הסתיים

אם וארבעת ילדיה נעצרו בלוד בחשד להפרת סדר במהלך טקס יום הזיכרון | המשטרה פעלה בעקבות שריקות וקריאות בזמן הצפירה (בארץ)

מעצר המפריעים (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך טקס יום הזיכרון שנערך בעיר לוד, נרשמה הפרת סדר חריגה כאשר נשמעו שריקות וקריאות בזמן צפירת ההתייחדות ובמהלך הטקס עצמו.

בעקבות הדיווחים שהתקבלו במקום, הוזעקו כוחות של תחנת לוד יחד עם לוחמי מג״ב, שפעלו לאיתור המעורבים. בתוך זמן קצר בוצעה פעילות מבצעית שבמהלכה נעצרה אם וארבעת ילדיה, בחשד להפרת הסדר הציבורי בזמן הטקס.

המעורבים הועברו לחקירה בתחנת בלוד, לאחר שלפי החשד הפריעו למהלך הטקס ולצפירה שנערכה לזכר הנופלים.

במשטרה ציינו כי הם רואים בחומרה כל פגיעה בטקסי זיכרון ובסדר הציבורי, וכי ימשיכו לפעול נגד כל ניסיון להפריע למעמדים ממלכתיים.

משטרהמעצרלודטקסיום הזכרון

