במהלך טקס יום הזיכרון שנערך בעיר לוד, נרשמה הפרת סדר חריגה כאשר נשמעו שריקות וקריאות בזמן צפירת ההתייחדות ובמהלך הטקס עצמו.

בעקבות הדיווחים שהתקבלו במקום, הוזעקו כוחות של תחנת לוד יחד עם לוחמי מג״ב, שפעלו לאיתור המעורבים. בתוך זמן קצר בוצעה פעילות מבצעית שבמהלכה נעצרה אם וארבעת ילדיה, בחשד להפרת הסדר הציבורי בזמן הטקס.

המעורבים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בלוד, לאחר שלפי החשד הפריעו למהלך הטקס ולצפירה שנערכה לזכר הנופלים.

במשטרה ציינו כי הם רואים בחומרה כל פגיעה בטקסי זיכרון ובסדר הציבורי, וכי ימשיכו לפעול נגד כל ניסיון להפריע למעמדים ממלכתיים.