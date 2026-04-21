רגעי החטיפה של שירי ביבס, והילדים אריאל וכפיר

פדוי השבי ירדן ביבס פרסם הלילה (שלישי) פוסט מצמרר ברשתות החברתיות, המוקדש לזכר בני משפחתו שנרצחו בשבי חמאס. בדברים קצרים אך עמוקים, הביע את געגועיו הכבדים לאשתו שירי ולילדיהם אריאל וכפיר הי"ד.

"הזמן עובר, הגעגוע גובר. את החלל שנשאר שום דבר לא ימלא", כתב ירדן בפוסט שעורר גל של תגובות מרגשות. "שירי, אריאל, כפיר, יוסי, מרגיט וטונטו, אוהבים אתכם הכי בעולם, תמיד בעולם. לנצח תהיו בליבנו". כזכור, משפחת ביבס נחטפה במהלך הטבח בקיבוץ ניר עוז בבוקר שמחת תורה. ירדן נחטף ראשון, כשהוא פצוע ומדמם מראשו, ותועד נגרר על ידי המחבלים. זמן קצר לאחר מכן נחטפה אשתו שירי יחד עם ילדיהם – אריאל בן ה-4 וכפיר התינוק, בן 9 חודשים בלבד. תמונתה של שירי המבוהלת, עוטפת את שני בניה בשמיכה בעודה מוקפת חמושים, הפכה לאחד הדימויים המזעזעים ביותר מאותו יום נורא. הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן, נרצחו באותו בוקר וגופותיהם אותרו כשבועיים לאחר מכן.

ירדן עם בנו כפיר הי"ד ( צילום: מתוך אינסטגרם )

במהלך הפסקת האש הראשונה בנובמבר 2023, ציפו בישראל לשחרורם של שירי והילדים, אך חמאס טען כי נהרגו בתקיפה ישראלית. טענה זו נדחתה על ידי ישראל ונתפסה כטרור פסיכולוגי.

ירדן שוחרר בסוף נובמבר 2023 במסגרת עסקת החטופים הראשונה, אך נותר לבדו ללא משפחתו. מאז שחרורו, הוא משתף מעת לעת את כאבו העמוק ברשתות החברתיות, תוך שמירה על זכרם של יקיריו.

ירדן ביבס ( צילום: עמוד האינסטגרם "זוכרים את ביבס" )

יצוין כי לפני מספר חודשים התברר כי בנובמבר 2023 ביצעו כוחות צה"ל ושב"כ מבצע מיוחד בשם "לב אדום" במטרה לחלץ את בני משפחת ביבס. במהלך המבצע נפלו שני לוחמים מסיירת גבעתי, סמ"ר אוריה איימלק גושן וסמ"ר אורי ג'רבי הי"ד. רק בחלוף זמן התברר כי שירי והילדים כבר לא היו בין החיים באותו שלב.

בחודשים האחרונים פרסם ירדן מספר פוסטים מרגשים, ביניהם פוסט ביום הולדתו השלישי של כפיר, בו כתב: "אני מצטער שהבאתי אותך לעולם כזה אכזר". גם לקראת ראש השנה האחרון שיתף תמונה עם המשפחה וכתב: "בלעדיכם החגים הם לא חגים בשבילי".