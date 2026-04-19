ירק על הנהג החרדי: תושב מזרח ירושלים נעצר בעקבות תיעוד מטריד

שוטרי תחנת הראל עצרו היום גבר ערבי בן 32 ממזרח ירושלים בחשד למעורבות באירוע אלימות ואיומים כלפי נהג מונית חרדי, שתועד ופורסם ברשתות החברתיות.

התקרית אירעה ביום השואה בכביש 1 סמוך למחלף שער הגיא. במהלך נסיעה בכביש התפתח עימות בין השניים, שבמהלכו ירק החשוד לעבר נהג המונית, הניף לעברו ידיים בתוקפנות והשמיע איומים.

התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות הוביל לפתיחה מהירה של פעולות חקירה מצד המשטרה.

עם קבלת הסרטון, החלו שוטרי תחנת הראל בפעולות לאיתור המעורב, שבסופן הוא אותר ונעצר והועבר לחקירה בתחנה. בהמשך צפויה המשטרה להביאו לדיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרו.

במשטרה מציינים כי הם רואים בחומרה מקרים של אלימות ואיומים בכבישים, ופועלים באופן נחוש נגד עבירות מסוג זה במטרה לשמור על ביטחון הציבור והסדר בדרכים.