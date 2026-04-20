רגעי החטיפה של שירי ביבס, והילדים אריאל וכפיר

יפית גושן, אימו של לוחם סיירת גבעתי סמ"ר אוריה איימלק גושן הי"ד, חשפה לראשונה היום (שני), במהלך טקס פתיחת אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בבית יד לבנים את הנסיבות של נפילת בנה בקרבות ברצועת עזה.

לדבריה, בנה נפל במהלך מבצע צבאי מיוחד שקיבל את השם "לב אדום", שמטרתו הייתה חילוץ בני משפחת ביבס – האם שירי וילדיה הקטנים אריאל וכפיר – מציפורני ארגון הטרור בחאן יונס. החשיפה שופכת אור על המאמצים הכבירים והמסוכנים שביצעו כוחות הביטחון בניסיון להשיב את החטופים, ובפרט את בני משפחת ביבס שהפכו לאחד מסמלי המלחמה הקשים ביותר. סמ"ר אוריה גושן נפל בקרב הגבורה יחד עם חברו ליחידה, סמ"ר אורי ג'רבי הי"ד, בעיצומן של הפעולות לאיתור מקום הימצאם של בני המשפחה. רק בחלוף הזמן, ולאחר חקירות מודיעיניות מעמיקות, התברר כי המבצע הנועז התקיים בשעה שהאם וילדיה כבר לא היו בין החיים, שכן על פי ההערכות הם נרצחו בשלב מוקדם בהרבה, ככל הנראה כחודש בלבד לאחר הטבח בשמחת תורה.

בדבריה המרגשים בטקס, תיארה האם את תחושת השליחות שליוותה את בנה ואת חבריו ליחידה. היא ציינה כי עבור אוריה, ההשתתפות במבצע לחילוץ חטופים לא הייתה רק משימה צבאית רגילה, אלא סגירת מעגל היסטורית עבור מי שגדל על ערכי הכמיהה לירושלים והקשר העמוק לארץ ישראל.

לדבריה, השכול בשנה האחרונה הפך ממושג מופשט למציאות יומיומית כואבת עבור משפחות רבות כל כך, והיא קראה לציבור להיות ראויים להקרבה העצומה של הנופלים דרך שמירה על אחדות בעם.