נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום (שני) לנשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, המבקר בישראל, את ״עיטור הנשיא״ על מחויבותו העקבית והפומבית למדינת ישראל מאז כניסתו לתפקיד ב-2023.

"הנשיא מיליי מפגין תמיכה בלתי מסויגת בזירה הבינלאומית, עמד לצד משפחות החטופים ומבטא חיבור עמוק לעם היהודי ולמסורתו", נמסר מבית הנשיא. "במדיניותו, מיצב את ארגנטינה כבעלת ברית מרכזית של ישראל, בין היתר באמצעות צעדים מדיניים וביטחוניים ברורים והצהרתו על העברת השגרירות לירושלים - המשקפים מחויבות עמוקה לביטחונה ולמעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל. נשיא המדינה פתח את דבריו בעברית ואמר: "ידידי הנשיא חאבייר מיליי, חבר אמת של מדינת ישראל – מיכל ואני שמחים לארח אותך בבית הנשיא 'ברוך בואך'. אנו עומדים שעות ספורות לפני כניסתם של הימים הקדושים בלוח השנה הישראלי, החגים הלאומיים. "הערב ניגש כולנו בחיל ורעדה, להתייצב לצד המשפחות השכולות, לבכות ולזכור את חללינו, ומחר בערב, נצא כולנו לחגוג שבעים ושמונה שנות עצמאות, לפלא הגדול ששמו ״מדינת ישראל״. זה הסיפור הישראלי: עצב, שמחה וגאווה, כרוכים אלו באלו. בשם העם בישראל, אשר הערב ירכין ראשו ומחרתיים יניף בגאווה את דגלו, אומר בפשטות –אנחנו אוהבים אותך, ומחבקים אותך בבואך". "אדוני הנשיא, אין זה סוד כי כהונתי כנשיא, כמו גם כהונתך, התנהלה בתקופה של טלטלה גדולה ושינויים דרמטיים עבור ישראל, עבור העם היהודי, ועבור העולם כולו. אחד מהם היה רגע שחלקנו יחד - בפברואר 2024, חודשים ספורים לאחר טבח השבעה באוקטובר, קיימת את ביקורך המדיני הראשון כנשיא ארגנטינה, בישראל.

"בשטח קיבוץ ניר עוז, כשסביבנו עדויות ההרס והאימה, עקבות דם שהכתימו את האדמה ושאריות האש שחרכה את הארץ - עמדנו יחד, כתף אל כתף, הבטנו למשפחות הקיבוץ בעיניים, והבטחנו: הקיבוץ הזה ישוב ויפרח. נזכרנו שם, ברגעים האפלים ביותר, באמת שתמיד נכונה: העם היהודי, העם הישראלי, יקום וייבנה מחדש. וחלקנו גם אמת נוספת: העם היהודי אינו לבד. מדינת ישראל אינה לבד. יש לנו בעלי ברית ויש לנו חברים - אתה, חאבייר, במעשיך ובדבריך, הוכחת את ידידותך והבעת מסר של התייצבות בגוף, ברוח ובלב.

"כך גם עשית כאשר הודעת על ביקורך במהלך המלחמה עם איראן. אמרת: 'הנני'. והעם בישראל לעולם לא ישכח זאת. המסר שלך חצה גבולות והדהד בין דורות מסר של מוסר ואנושיות, של כיוון המצפן הערכי, של הכרה בעומק הכאב והושטת נחמה - של השמעת קול דווקא כשהשתיקה קלה יותר, של עמידה זקופה במקום להיעלם בתוך ההמון. כדברי רבי אברהם יהושע השל: "להיות פירושו לעמוד בעד".

"המשמעות של הקשר שלך עם עמנו חורגת מן האישי. כנשיא ארגנטינה, אתה מוביל מדיניות אמיצה ומחזק את שיתוף הפעולה בין מדינותינו לטובת שני עמינו. יחד, אנו רותמים את מיטב יכולותינו כדי לקדם חדשנות, מדע ויצירתיות אנושית בלתי מוגבלת לטובת בריאות, שגשוג ורווחה".

הרצוג חתם: "זהו כבוד גדול עבורי לעמוד כאן כנשיא מדינת ישראל בשנתה ה-78, ולהעניק לך את עיטור הנשיא. זהו סמל להכרת התודה וההערכה שלנו כלפיך, סמל לידידות האמיצה והעמוקה שבינינו, סמל לאומץ ולבהירות המוסרית שהפגנת, וסמל לאנושיות המשותפת שלנו, לערכים המשותפים ולחזון המשותף לעתיד טוב יותר. בשם מדינת ישראל, בשם אזרחי ישראל ובשם ההיסטוריה כולה העומדת מאחורינו הריני מעניק לך את עיטור הנשיא למדינת ישראל".

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי אמר בין היתר באירוע: ״ברצוני להודות לנשיא הרצוג על העיטור שהוענק לי. אני חש כבוד רב לקבלו, כעוד מחווה חמה מצד העם בישראל, אשר מקבל אותי בכל ביקור באהבה האופיינית לו. לצד הכבוד שאני חש על ההוקרה הזו, אני מברך גם על ההידוק ההולך וגובר של הקשרים בין עמינו.

"אני מברך על חיזוק הידידות הזו, שהייתה מאז ומתמיד אחד מעמודי התווך של מדיניות החוץ של ממשלתנו, כחלק מחזרה לערכי היסוד של היהדות והנצרות המשותפים בינינו. ארגנטינה וישראל מייצגות, כל אחת בדרכה, את המטרה לשמור על להבת החירות בעולם שבו החושך מרחף כיום מעל עמים שבעבר ידעו חירות.

"שכן, כפי שאמר משה לעם ישראל: "ובחרת בחיים" בין החיים למוות, בין הברכה לקללה. לכן אנו מבקשים כי הידידות בין ארגנטינה לישראל תעמוד במבחן הזמן. תחילה, בשל מה שהיא מייצגת עבור שני עמינו החולקים ערכים משותפים, מורשת וחזון לעתיד טוב. ומעל הכול, כסמל לכך שגם בזמנים החשוכים ביותר, הטוב גובר בסופו של דבר על הרע, כל עוד אנו נשארים מאוחדים. מי ייתן ואלוהים יברך את ישראל. מי ייתן ואלוהים יברך את ארגנטינה״.