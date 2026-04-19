בעיר החרדית: מטופלת תקפה צוות רפואי בחדר הטיפולים ופצעה אחות

המרכז הרפואי הדסה מודיע הערב (ראשון) כי אירוע אלימות חמור וקשה אירע בהדסה בית שמש. מטופלת בשנות ה-20 לחייה התפרעה, כלאה את הרופאה בחדר הטיפולים ומנעה את כניסת הצוות. בהמשך היכתה אחות וגרמה לה לחבלה ביד.

על פי הודעה, אל שלוחת הדסה בבית שמש הגיעה היום מטופלת בשנות העשרים לחייה, אשר לאור אי-שביעות רצון מהחלטת הרופאה החלה להתפרע וכלאה את הרופאה בחדר הטיפולים ובהמשך מנעה כניסת צוות, היכתה אחות וגרמה לחבלה משמעותית בידה שהצריכה טיפול רפואי. לאחר התפרעותה - עזבה את המקום ונשות הצוות הגישו תלונה במשטרה שהחלה לברר את המקרה.

מהדסה נמסר כי "הנהלת הדסה, וועדי הרופאים והאחיות מגנים בשאט נפש ובזעזוע עמוק את התנהגות המטופלת וקוראים לרשויות לטפל במלוא החומרה במקרה ולמצות עימה את הדין.

"אנו מדגישים כי לא נסבול בהדסה כל אלימות כלפי צוותים שעוסקים בטיפול, בהגשת מענה רפואי ובהצלת חיים ונדרוש ענישה מקסימלית בכל מקרה שכזה. מערכת הבריאות כולה מחויבת להוקיע אירועים שכאלה ולא לעבור עליהם בשתיקה על מנת שלא ישנו בעתיד".