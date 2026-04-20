דרמה בחידון התנ"ך: חשד להעתקה של אחת המתמודדות באמצעות AI

דרמה של הרגע האחרון מאחורי הקלעים של חידון התנ"ך העולמי לנוער, שצולם היום (שני) וצפוי להיות משודר מחרתיים ביום העצמאות: מתמודדת מהתפוצות כמעט הודחה מהתחרות היוקרתית, בעקבות חשד חמור להעתקה ושימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית במהלך המבחנים המוקדמים. כך נחשף ב-Ynet.

לפי הדיווח, השנה, בעקבות המצב הביטחוני ומבצע "שאגת הארי", רבים מהמתמודדים המתגוררים בחו"ל לא יכלו להגיע פיזית לישראל. כפתרון לכך, ערך משרד החינוך בחינות מקדימות באמצעות ה"זום", תחת פיקוח מרחוק. הציונים שמתקבלים בשלב זה קריטיים במיוחד, שכן הם נצברים ועוברים עם המתמודדים אל השלב הפומבי והחגיגי המשודר בטלוויזיה.

החשד התעורר לאחר שבוחנים שעברו על תשובותיה של אחת הנערות בבחינה בכתב, הבחינו בניסוחים שעוררו תהיות משמעותיות באשר למקוריותם. בעקבות כך, הוחלט לערוך למתמודדת בחינת פתע מקוונת בעל פה כדי לתהות על קנקנה ובקיאותה. במהלך המבחן החוזר, התחזקו החשדות בקרב המארגנים כי הנערה אינה בקיאה בחומר כפי שהשתקף בבחינה המקורית, ועלתה הסברה כי נעזרה בבינה מלאכותית כדי לענות על השאלות הקשות.

בעקבות הממצאים, קיבלה המתמודדת הודעה דרמטית על הודחתה מהחידון, יממה בלבד לפני צילום השלב הסופי. המארגנים אף פנו למתמודדת שהגיעה למקום הבא בתור והציעו לה להשתלב בחידון בשידור חי מהתפוצות, אך זו סירבה להצעה שהגיעה בהתראה כה קצרה. בשלב זה נראה היה כי החידון יתקיים בהרכב חסר של 15 משתתפים בלבד.

הנערה מצדה הכחישה בתוקף את כל הטענות נגדה וטענה כי לא העתיקה. לאחר התערבות ולחצים מצד נציגי ועד החינוך במדינתה, הוחלט בוועדת החידון ללכת לקראתה "מחמת הספק". במתווה פשרה שהושג ברגע האחרון, אושרה השתתפותה בחידון העולמי, אך הוחלט כי הניקוד המוקדם שתביא איתה לשלב הגמר יהיה נמוך משמעותית מזה שקיבלה בבחינה שעוררה את החשד.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה לאירוע כי הנושא נבדק באופן מקצועי על ידי הגורמים הרלוונטיים, ובתום הבירור הוחלט לאפשר לנערה לקחת חלק באירוע המרכזי של יום העצמאות.