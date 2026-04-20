תיעוד קשה ממרכז הארץ: מתקרב אליו בריצה, יורה בו למוות ובורח

האלימות בחברה הערבית: פרקליטות מחוז מרכז הגישה אתמול, יום ראשון, כתב אישום חמור נגד קטין, תושב לוד, בגין רצח תושב העיר בשנות ה-60 לחייו לפני כחודשיים. הפענוח התאפשר בתום חקירה מואצת של חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה חמורה (יל"פ) במרחב שפלה, שהצליחו לגבש תשתית ראייתית מוצקה נגד החשוד, למרות מורכבות התיק המקושר לסכסוכי דמים בין משפחות בעיר.

תחילתו של האירוע הקשה בתאריך 12.2.26, אז התקבל דיווח על ירי ברחובות לוד בשעת בוקר מוקדמת. הקורבן, אדם מבוגר שיצא מביתו בדרכו ליום עבודה שגרתי, הופתע על ידי המתנקש ונורה למוות מטווח קצר. כוחות משטרה גדולים שהוזעקו לזירה החלו באיסוף ממצאים פורנזיים, גביית עדויות וסריקות נרחבות בניסיון להתחקות אחר המבצע שנמלט מהמקום.

בתיעוד ממצלמות האבטחה, שמתפרסם בכתבה זו, נראה רגע האירוע המזעזע: הקורבן נראה צועד לתומו ברחוב החשוך, כאשר לפתע מגיח החשוד, מבצע את הירי הקטלני ונמלט בריצה מהזירה. התיעוד הדרמטי שימש נדבך מרכזי בבניית הפאזל החקירתי, לצד אמצעים טכנולוגיים מתקדמים שהפעילו חוקרי המחוז.

במשטרה מציינים כי כבר בשעות הראשונות לאחר הרצח, הצליחו הבלשים לחשוף ולתפוס את האקדח שבאמצעותו בוצע המעשה. בהמשך, ניתוח דקדקני של זירת העבירה ושימוש במודיעין איכותי הובילו למעצרו של החשוד, קטין בן 18 (בעת הגשת כתב האישום), שמעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט עד להשלמת גיבוש הראיות.

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, שיבח את עבודת חוקרי היל"פ והדגיש כי מדובר בפענוח נוסף המצטרף לשורת הצלחות של המחוז במאבק בפשיעה החמורה במגזר הערבי. לדבריו, הפעילות הנחושה נועדה לבלום את מעגלי האלימות ונקמות הדם הגובים מחיר כבד מתושבים נורמטיביים שאינם מעורבים בסכסוכים, כפי שאירע במקרה טרגי זה.

הגשת כתב האישום מלווה בבקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. במשטרה ובפרקליטות רואים בחומרה רבה את העובדה שמדובר ברצח מתוכנן בדם קר, וקוראים להחמרת הענישה כדי להרתיע גורמים עברייניים מלהמשיך במסע הקטל ברחובות הערים.