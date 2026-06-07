כלבים נגד רחפנים: הנשק החדש של צה"ל בחזית

אל מול איום רחפני הנפץ (FPV) של חיזבאללה, שגבו את חייהם של כ-15 חיילים ואזרחים מאז תחילת הפסקת האש האחרונה, צה"ל והתעשיות הביטחוניות מחפשים פתרונות יצירתיים. למרות מערכות המודיעין וההגנה האווירית המתקדמות, רחפני הנפץ ה"פרימיטיביים" מצליחים לעיתים לחמוק מתחת לרדאר.

כאן נכנסת לתמונה יחידת הכלבנים האזרחית עם פיילוט חדש: אימון כלבים לזיהוי אקוסטי של הרחפנים.

הכלבים ניחנים ביכולת שמיעה יוצאת דופן, המאפשרת להם לקלוט תדרים וצלילים שמעבר לטווח האוזן האנושית. יתרון זה מאפשר לכלבים לספק התרעה מוקדמת על רחפן מתקרב, במיוחד בתנאי לילה או ראות לקויה, עוד לפני שהחיילים בשטח מבחינים בסכנה.

"הם שומעים מה שאנחנו לא"

"אנחנו במירוץ נגד השעון," מסביר יקותיאל (מייק) בן יעקב, מפקד יכ"ל. "כמעט כל יום שומעים על עוד חייל שנפל בגלל רחפני נפץ". לדבריו, הכלבים מסוגלים להבחין בצליל הייחודי של הרחפן ממרחק רב בזכות חושיהם המחודדים: "הם שומעים תדרים שאנחנו לא מבחינים בהם".

היחידה, שפועלת כבר 26 שנה בתחומי הביטחון ואיתור הנעדרים, שואבת השראה מהודו, שם כבר עושים שימוש בכלבים לזיהוי רחפנים בגבול עם פקיסטן. במסגרת הפיילוט, מאמנים את הכלבנים באמצעות חשיפה מבוקרת לרעשי רחפנים ומתן חיזוקים חיוביים על זיהוי מדויק.

השאיפה של יכ"ל היא לשכפל את ההצלחה הבינלאומית ולהעמיד לרשות כוחות הביטחון כלי הגנה אפקטיבי, זמין וזול, שיכול להוות את ההבדל בין חיים למוות בשדה הקרב המודרני